Das Erste: поддельные прививочные паспорта стали в Германии горячим товаром
Свидетельство о вакцинировании против коронавируса или полноценный прививочный паспорт — и то, и другое, по словам экспертов, легко подделать. В Германии это происходит довольно часто. Как отмечает немецкий телеканал Das Erste, статистики по стране пока не существует, но в целом наблюдается тенденция к росту числа мошенничества с поддельными прививочными свидетельствами.
Уже сейчас в Германии всплыло много фальшивых прививочных паспортов. Криминальная полиция страны пока не предоставляет официальной статистики по числу инцидентов в этой сфере. Между тем, сообщается, что в одной только Баварии зарегистрировано «небольшое двузначное число процессов или заявлений».
По словам официального представителя криминальной полиции Германии, «по сравнению с прочими преступными предложениями по удостоверяющим личность и пропускным документам, в случае с подделкой свидетельств о вакцинации речь идёт пока о сравнительно небольшом феномене». В то же время он подчеркнул: «Рост спроса и, таким образом, также предложения в сфере поддельных свидетельств о вакцинации, однако, вероятен в связи с законодательными послаблениями для вакцинированных».
Прививочные паспорта сейчас, «вероятно, самый горячий поддельный товар», заявили в государственной прокуратуре Мюнхена. Фальшивые прививочные паспорта сейчас можно без проблем приобрести на таких интернет-ресурсах, как Telegram. В связи с этим криминальная полиция Баварии сообщила о том, что «известные на данный момент цены на фальшивые прививочные паспорта с внесённой в них вакцинацией от COVID-19, варьируются от крупных двузначных до небольших трёхзначных сумм за штуку».
При «оптовых» закупках иногда предлагаются специальные расценки. Продавцы предоставляют поддельные прививочные паспорта через интернет.
Психолог Пиа Ламберти в беседе с немецкими журналистами заявила по поводу фальшивых прививочных свидетельств следующее: если поначалу поддельные прививочные паспорта продавались через даркнет, то теперь в этом смысле явно активизировались соответствующие группы и каналы в Telegram. Так, в одной только группе, в которой предлагалось приобрести свидетельства о пройденной вакцинации, число пользователей за две недели выросло в шесть раз. Одна из крупнейших групп подобного рода к настоящему моменту насчитывает уже свыше 8 тысяч пользователей.
По замечанию официального представителя государственной прокуратуры Германии, подделать прививочный паспорт или отдельно свидетельство о вакцинации в настоящем прививочном паспорте очень легко. Пустые прививочные паспорта можно совершенно легально заказать в интернете, врачебную печать тоже нетрудно получить онлайн.
Подделка серийных номеров тоже не является большим препятствием: «Серийные номера вакцины, которые должны содержаться в записи о прививке от коронавируса, фальсификаторы берут с бессчётных фотографий прививочных паспортов в социальных сетях, которые там выкладывают только что прошедшие вакцинацию люди».
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