Welt: пока ЕС спорит о «зелёных паспортах», Германии вновь угрожает «вакцинный хаос»

Странам ЕС так и не удалось прийти к соглашению о введении электронных сертификатов вакцинации для перемещения внутри Евросоюза, передаёт Welt. Камнем преткновения стал вопрос о предоставлении «зелёных паспортов» тем, кто незадолго до поездки сделал тест, наравне с теми, кто прошёл вакцинацию. Между тем отмена очерёдности при записи на прививки грозит Германии «вакцинным хаосом».

Возможно, вы помните, что в начале года было грандиозно объявлено о введении европейского сертификата вакцинации, чтобы уже, может быть, этим летом граждане смогли более или менее нормально путешествовать. Но теперь, когда речь идёт о скорейшей реализации проекта, европейские страны придерживаются разных взглядов на то, как это сделать. Так что вчера решение вопроса пришлось вновь отложить. Между тем в Германии продолжаются дискуссии о планируемой отмене приоритетной вакцинации с 7 июня.

Германии угрожает вакцинный хаос. Уже сейчас многие семейные врачи жалуются на агрессивное поведение некоторых людей, стремящихся сделать прививку, и массовый наплыв на врачей общей практики. И это ещё до отмены приоритетной вакцинации 7 июня. Совет по этике и Фонд защиты пациентов предупреждают, что на фоне нехватки вакцин может сработать принцип пробивной силы.

ОЙГЕН БРИШ, Немецкий фонд защиты пациентов: Если мы сейчас начнём гонку, то, следовательно, мы оставим в одиночестве людей, нуждающихся в нашей поддержке. Люди из всех возрастных групп, пользовавшиеся приоритетом, будут брошены на произвол судьбы.

Объявлено, что электронных сертификатов ЕС для путешествий придётся подождать. Их выдача должна была начаться заблаговременно, до летних отпусков в июне, однако вечером страны ЕС снова не смогли прийти к соглашению. Спорным является вопрос о том, можно ли приравнять тех, кто недавно сделал тест, к прошедшим вакцинацию.

Кроме того, семейные врачи в Германии отказываются вносить прививки от коронавируса в электронный сертификат вакцинации. Они считают, что в конечном счёте это проездной документ, а не медицинская карта. Ассоциация врачей больничных касс утверждает, что частные врачебные кабинеты не могут позволить себе увеличение расходов.

Дата выхода в эфир 19 мая 2021 года.