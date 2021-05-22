Фон дер Ляйен: пандемия коронавируса должна стать последней пандемией в истории

Из текущей пандемии коронавируса было извлечено множество уроков, пишет N-TV, ссылаясь на слова Урсулы фон дер Ляйен, сказанные на полях саммита G20 в Риме. Глава Еврокомиссии заявила, что эта пандемия должна стать последней в истории — на этом фоне участники саммита приняли ряд решений по повышению эффективности борьбы с подобными кризисами.

Участники саммита G20 в Риме договорились о более интенсивном взаимодействии в рамках здравоохранения, чтобы быть лучше готовыми к будущим кризисам, пишет N-TV. Выступавшая на полях саммита глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что из нынешнего кризиса было извлечено множество уроков. Политик заявила, что подобное не должно повториться и пандемия коронавируса должна стать последней пандемией в истории.

Производители вакцин пообещали до конца года поставить бедным странами более миллиарда доз, сообщает издание. Кроме того, страны G20 согласовали 16 основных положений, призванных повысить эффективность сотрудничества и глобального распределения вакцин. Ожидается, что поставка 1 млрд доз будет завершена в 2022 году.

Помимо этого, ЕС намеревается инвестировать €1 млрд в создание производственных мощностей для изготовления вакцин на территории Африки. В качестве ещё одной меры помощи развивающимся странам, страны-члены ЕС намерены до конца года предоставить 100 млн доз вакцины международной программе Covax.

Кроме того, участники саммита подчеркнули важность поддержания глобальных цепочек поставок во время подобных кризисов, пишет N-TV. По словам фон дер Ляйен, это означает недопущение остановки экспорта. Также страны G20 договорились о создании системы раннего предупреждения, с помощью которой можно будет быстрее обмениваться информацией и предотвращать пандемии.