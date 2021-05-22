Фон дер Ляйен: пандемия коронавируса должна стать последней пандемией в истории

21:23
Пловец Рылов завоевал золото ЧЕ на дистанции 200 м на спине
Россиянин Евгений Рылов занял первое место в заплыве на дистанции 200 м на спине на чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште.
21:18
Совбез ООН призвал к полному соблюдению прекращения огня в Газе
Совет безопасности ООН призвал стороны к полному соблюдению режима прекращения огня в зоне палестино-израильского конфликта.
21:16
«Валенсия» с Черышевым сыграла вничью с «Уэской» в Примере
«Валенсия» и «Уэска» сыграли вничью в матче заключительного 38-го тура испанской Примеры.
21:11
Гол Гризманна принёс «Барселоне» победу над «Эйбаром» в матче Примеры
Каталонская «Барселона» одержала победу над «Эйбаром» в матче заключительного, 38-го тура испанской Примеры.
21:09
На Украине назвали условие возобновления поставок воды в Крым
Восстановление поставок воды из Днепра в Крым станет возможно только после его «демилитаризации и деоккупации», заявил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.
21:03
«Атлетико» стал чемпионом Испании по футболу в 11-й раз в истории
Мадридский футбольный клуб «Атлетико» в 11-й раз в своей истории стал чемпионом Испании по футболу.
20:54
«Реал» вырвал победу в матче Примеры с «Вильярреалом» благодаря двум голам в концовке
Мадридский «Реал» одержал победу над «Вильярреалом» в матче заключительного, 38-го тура испанской Примеры.
20:52
«Атлетико» обыграл «Вальядолид» и стал чемпионом Примеры
Мадридский «Атлетико» одержал победу над «Реал Вальядолид» в матче заключительного 38-го тура испанской Примеры.
20:42
В Берлине полиция произвела около 200 задержаний в ходе акции протеста
В столице Германии сотрудники полиции произвели порядка 200 временных задержаний в ходе нелегальной акции протеста.
20:30
Четверо хоккеистов сборной России забросили дебютные шайбы на ЧМ в игре с Великобританией
Четверо хоккеистов сборной России в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею — 2021 с командой Великобритании забросили дебютные шайбы на взрослых мировых первенствах.
20:29
В Ростовской области эвакуировали два ТЦ из-за угрозы взрыва
Торговый центр «Мега» в Аксайском районе Ростовской области эвакуирован из-за сообщения о возможном минировании. Ранее в Ростове-на-Дону эвакуировали торгово-развлекательный центр «Рио».
20:28
Число случаев коронавируса в Греции достигло 388 929
В Греции за сутки выявили 1505 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего в стране было выявлено 388 929 больных COVID-19.
20:17
«Роскосмос» предлагает вписать элементы национальной идентификации в ракеты-носители
Исполнительный директор по перспективным программам и науке корпорации «Роскосмос» Александр Блошенко заявил, что в компании рассматривают возможность спроецировать элементы национальной идентификации на ракеты.
20:15
Слепышев заявил, что у сборной России не всё получалось в матче ЧМ с Великобританией
Нападающий и капитан сборной России Антон Слепышев прокомментировал разгромную победу над национальной командой Великобритании в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2021 года в Риге.
20:05
Хоккеист Толчинский: странно радоваться, когда четвёртую шайбу забиваешь и ведёшь 4:0
Нападающий сборной России Сергей Толчинский прокомментировал разгромную победу над национальной командой Великобритании в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2021 года в Риге.
20:04
В Британии за сутки выявили 2694 случая коронавируса
В Великобритании за сутки коронавирусную инфекцию выявили ещё у 2694 человек, общее число пациентов с COVID-19 достигло 4 460 446.
19:52
Главный тренер сборной России по хоккею высказался о победе над Британией в матче на ЧМ
Главный тренер сборной России по хоккею Валерий Брагин прокомментировал разгромную победу над национальной командой Великобритании в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2021 года в Риге.
19:42
Львица в цирке под Новосибирском напала на дрессировщика
Во время выступления частного цирка-шапито в посёлке Мошково под Новосибирском львица напала на дрессировщика.
19:35
Минздрав Армении внёс изменения в рекомендации по вакцинации «Спутником V»
Министерство здравоохранения Армении расширило круг лиц, которые могут привиться российской вакциной против COVID-19 «Спутник V», сообщает пресс-служба ведомства.
19:28
ЦСКА победил «Зенит» и повёл в серии 1/2 финала Единой лиги ВТБ
Московский ЦСКА одержал победу над петербургским «Зенитом» в третьем матче серии полуфинала баскетбольной Единой лиги ВТБ.
19:23
В «Алмаз-Антее» заявили о готовности России противостоять воздушно-космическим атакам
Генеральный директор концерна «Алмаз-Антей» Ян Новиков заявил, что Россия может противостоять любым современным средствам воздушно-космического нападения.
19:20
Левандовски побил исторический рекорд Герда Мюллера по голам за сезон в Бундеслиге
Польский нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски превзошёл исторический рекорд легенды клуба Герда Мюллера по голам за сезон в немецкой Бундеслиге.
19:18
Гол Левандовски помог «Баварии» разгромить «Аугсбург» в Бундеслиге
Мюнхенская «Бавария» одержала разгромную победу над «Аугсбургом» в матче заключительного, 34-го тура немецкой Бундеслиги.
19:13
Орешкин рассказал о сокращении трудоспособного населения в России
Помощник президента России Максим Орешкин, выступая на марафоне «Новое знание», заявил, что численность населения трудоспособного возраста в России будет снижаться до второй половины 2020-х годов.
19:08
Дубль Холанда помог «Боруссии» победить «Байер» в матче Бундеслиги
Дортмундская «Боруссия» одержала победу над леверкузенским «Байером» в матче заключительного, 34-го тура немецкой Бундеслиги.
19:03
Число выявленных случаев COVID-19 в Молдавии достигло 254 601
В Молдавии за сутки выявили 102 случая коронавирусной инфекции COVID-19, в результате общее число заболевших достигло 254 601.
19:03
«Вердер» вылетел из Бундеслиги впервые за 41 год
Бременский «Вердер» потерпел поражение от мёнхенгладбахской «Боруссии» в матче заключительного, 34-го тура немецкой Бундеслиги.
18:53
Орешкин ожидает восстановления рынка труда к концу 2021 года
Помощник президента России Максим Орешкин заявил, что ожидает полного восстановления рынка труда в России до докризисного уровня к концу 2021 года.
18:46
Около тысячи человек вышли на демонстрацию в Париже
В Париже порядка 1 тыс. человек приняли участие в акции в поддержку Палестины.
18:38
Финляндия победила США на ЧМ-2021 по хоккею в Риге
Сборная России одержала разгромную победу над национальной командой Великобритании в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2021 года в Риге.
18:36
В ЛНР заявили о подрыве трёх человек на взрывном устройстве
Три жителя самопровозглашённой Луганской народной республики подорвались на взрывном устройстве у линии соприкосновения в районе города Славяносербск в Донбассе.
18:34
Сборная России разгромила команду Великобритании в матче ЧМ по хоккею
Сборная России одержала разгромную победу над национальной командой Великобритании в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2021 года в Риге.
18:25
Хачанов проиграл Норри в полуфинале турнира ATP в Лионе
Россиянин Карен Хачанов потерпел поражение от британца Кэмерона Норри в полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), который проходит в Лионе.
18:20
В Раде анонсировали сбор подписей за референдум против рынка земли на Украине
Фракция «Батькивщина» провела собрание инициативной группы, выступающей за референдум против продажи земли на Украине.
18:17
СМИ: «Спартак» подпишет с Мозесом контракт на три года
Московский футбольный клуб «Спартак» подпишет с нигерийским полузащитником Виктором Мозесом контракт, рассчитанный на три года.
18:09
В Тюменской области ликвидировали пожар площадью более 11 тысяч га
Пожарные ликвидировали самый крупный лесной пожар площадью свыше 11 тыс. га в Тюменской области.
17:59
Де ла Хойя бросил вызов главе UFC
Чемпион мира по боксу в шести весовых категориях американец Оскар де ла Хойя вызвал на бой главу промоушена UFC Дану Уайта.
17:58
Глава Владимирской области поручил разработать предложения для Tesla
Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин поручил своему экономическому блоку подготовить предложения для Tesla.
17:54
Власти направили порядка 16 млн рублей семьям погибших и пострадавшим под Таганрогом
Семьям работников, которые погибли из-за ЧП на очистных сооружениях под Таганрогом в Ростовской области, а также пострадавшим в результате данного происшествия выделили почти 16 млн рублей.
17:49
Россия обыгрывает Великобританию после второго периода матча ЧМ по хоккею
Сборная России обыгрывает национальную команду Великобритании после второго периода матча группового этапа чемпионата мира по хоккею 2021 года в Риге.
17:45
В Госдуме оценили заявление МИД Австрии о желании ЕС наладить диалог с Россией
Депутат Госдумы Руслан Бальбек в беседе с RT оценил заявление главы МИД Австрии Александера Шалленберга, который рассказал о желании Евросоюза наладить диалог с Москвой и об отсутствии у российской стороны заинтересованности в данном диалоге.
17:41
Число жертв COVID-19 в Чехии превысило 30 тысяч
За прошедшие сутки в Чехии от коронавируса умерли 22 человека, в результате чего общее число жертв COVID-19 в стране достигло 30 012.
17:30
В «Росатоме» рассказали о первенстве России в вопросе атомного ледокольного флота
Генеральный директор корпорации «Росатом» Алексей Лихачёв заявил в рамках марафона «Новое знание», выступая с лекцией перед студентами в Нижнем Новгороде, что Россия является единственной страной, обладающей атомным ледокольным флотом.
17:29
Трофей Евро-2020 прибыл в Санкт-Петербург
Кубок чемпионата Европы по футболу прибыл в Санкт-Петербург.
17:27
Ростуризм сообщил о продлении продаж путёвок с детским кешбэком
Продажи путёвок с детским туристическим кешбэком продлятся до 31 августа, сообщает пресс-служба Ростуризма.
17:18
Леклер выиграл квалификацию Гран-при Монако, Мазепин — 19-й
Монегасский пилот Ferrari Шарль Леклер занял первое место в квалификации пятого этапа «Формулы-1» — Гран-при Монако.
17:16
Система катапультирования нештатно сработала у Су-30СМ в Крыму
На аэродроме Саки в Крыму произошло нештатное срабатывание системы катапультирования у самолёта Су-30СМ.
17:12
Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с видео Sputnik на YouTube
Роскомнадзор направил руководству компании Google LLC письмо с требованием в максимально короткие сроки снять все ограничения с видеозаписи интервью Sputnik France с французским специалистом в области нейронаук Идриссом Аберканом.
16:58
Греф высказался о внедрении дистанционного образования в России
Глава Сбербанка Герман Греф считает, что в ближайшие десять лет дистанционное обучение в российских школах не сможет заменить очное.
16:57
Сборная России обыгрывает Великобританию после первого периода матча ЧМ
Завершился первый период матча группового этапа чемпионата мира по хоккею между сборными России и Великобритании.