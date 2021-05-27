Guardian: немецкие учёные нашли причину тромбоза от вакцин AstraZeneca и Johnson & Johnson

Группе учёных из Франкфуртского университета им. Гёте удалось обнаружить возможную причину тромбоза, который вызывают аденовирусные вакцины производства AstraZeneca и Johnson & Johnson, пишет The Guardian. По информации издания, немецкие специалисты заключили, что тромбы появляются из-за проникновения аденовируса-носителя в ядра клеток — однако, по их словам, препараты можно модифицировать таким образом, чтобы устранить этот побочный эффект.
Профессор Франкфуртского университета им. Гёте Рольф Маршалек сообщил, что сумел вместе с коллегами понять причину возникновения тромбов у отдельных людей, прошедших вакцинацию от коронавируса препаратами AstraZeneca и Johnson & Johnson, и нашёл способ улучшить вакцину для того, чтобы устранить этот побочный эффект, сообщает The Guardian.
По данным британского издания, Маршалек и его коллеги пришли к выводу, что ключевым фактором для образования тромбов выступает аденовирус, который используется в вакцинах этих производителей для доставки в клетки пепломеров или шиповидных отростков коронавируса. Как напоминает обозреватель The Guardian, после применения вакцины Pfizer/BioNTech и Moderna, где используются не аденовирусы, а матричная РНК (мРНК), случаев тромбоза зафиксировано не было.
В препринте работы немецких учёных говорится, что появление тромбов провоцирует проникновение аденовируса-носителя не в цитоплазму клетки, где вирус обыкновенно производит протеины, а в её ядро. «Аденовирус в процессе своего жизненного цикла заражает клетку... вводит аденовирусную ДНК в ядро, а затем проводит транскрипцию генов при помощи транскрипционных механизмов клетки-хозяина. И как раз в этом и заключается проблема — вирусная часть ДНК... не оптимизирована для транскрипции внутри ядра», — цитирует роботу The Guardian. По мнению авторов, внутри ядра пепломеры разделяются на части, которые затем становятся мутантными фрагментами протеинов, способными в редчайших случаях провоцировать тромбоз.
Как заявил профессор Маршалек, для того чтобы избежать этой проблемы, можно определённым образом модифицировать вакцины. По данным британских СМИ, с учёным уже связалась компания Johnson & Johnson. «Компания в настоящий момент пытается оптимизировать вакцину, — сообщил Маршалек в интервью одной из британских газет. — Имея те данные, которые у нас есть, мы можем рассказать компаниям, как можно будет поменять последовательности, кодирующие пепломеры, так, чтобы предотвратить нежелательное расщепление». По словам учёного, представители AstraZeneca с ним на связь пока не выходили.
Как подчёркивает The Guardian, объяснение побочных эффектов коронавирусных вакцин от Маршалека и его коллег — лишь гипотеза, которую пока не рецензировали другие специалисты. Кроме того, ряд учёных уже выдвинули другие теории происхождения тромбов.
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