Das Erste: 80 лет с начала ВОВ — по всей России проходят памятные мероприятия

80 лет назад гитлеровская Германия напала на Советский Союз и начала войну, унёсшую жизни 27 млн советских граждан. Как отмечает немецкий телеканал Das Erste, по всей России сейчас проводятся памятные мероприятия, посвящённые Великой Отечественной войне. Более того, власти страны ужесточают законы, которые должны гарантировать, что подвиг советских солдат не будет обесславлен.

80 лет назад немецкий Рейх напал на Советский Союз, Великая Отечественная война унесла жизни 27 млн человек в бывшем СССР, отмечает немецкий телеканал Das Erste. Сегодня Россия позиционирует себя центром памятных торжеств — и строит на этом политику, подчёркивает корреспондент Штефан Лаак.

«С первого дня до победы» — так называется выставка в московском Парке Победы, напоминающая о нападении нацистской Германии на Советский Союз 80 лет назад. Посетителям с самого начала предлагается мультимедийное шоу, визуализирующее нападение на Советский Союз вблизи Брестской крепости на территории современной Белоруссии: дивизии танков, солдат вермахта с автоматами и огнемётами, поддерживаемые атаками люфтваффе, — просто ад, отмечает корреспондент немецкого телеканала.

Историк в музее Великой Отечественной войны Андрей Горбунов рассказывает о том, как 22 июня в России запечатлелось в коллективной памяти людей: «Это самый чёрный день в истории нашей страны, и его всегда вспоминают без праздничных чувств, хотя в этой войне мы победили».

Советский Союз не был готов к войне после заключённого с Германией пакта о ненападении. 27 млн жертв — так много не было ни в одной другой стране — в итоге унесла эта война. Особенно немецкий вермахт свирепствовал на территории современных Украины и Белоруссии.

С точки зрения историка Горбунова, общая история этой войны несёт в себе нечто объединяющее для людей из разных бывших советских республик — несмотря на все политические расхождения, которые присутствуют сегодня. «У меня там много знакомых, совершенно нормальных людей, и они тоже считают это совместным несчастьем, — рассказывает он. — Я не знаю, как на это смотрят политические элиты, я никогда не придавал этому значения. Но, к сожалению, политика такова, что эти страны отделены от России, хотя мы все вместе переживали нашу историю и сражались против общего врага».

В Москве годовщину нападения со стороны нацистской Германии 80 лет назад почтили проведением различных памятных мероприятий. Ещё ночью в музее Великой Отечественной войны зажгли 1418 свечей: столько дней длилась война. В более чем 30 российских городах сейчас проводятся выставки, посвящённые войне. В 18 часов по московскому времени по всей стране состоится минута молчания. Телевизионные и радиопрограммы также будут прерваны на это время.

В своей речи по случаю Дня Победы 9 мая российский президент Владимир Путин говорил о храбрости советских солдат со всех концов бывшего Советского Союза. Победы в войне над гитлеровской Германией удалось достичь также благодаря упорству мирного населения. «Война принесла столько невыносимых испытаний, горя и слёз, что забыть это невозможно. И нет прощения и оправдания тем, кто вновь замышляет агрессивные планы», — предостерёг российский лидер.

Героические подвиги советских солдат не должны быть обесславлены. Недавно Дума приняла закон, в соответствии с которым оскорбление ветеранов или сравнения гитлеровской диктатуры со сталинским режимом должны подвергаться наказанию. Среди российских историков этот закон воспринят неоднозначно. Вопросы вызывает, насколько в таком случае возможна критика военной линии Сталина или преступлений Красной армии, к примеру, в отношении польских офицеров в Катыни в 1940 году, отмечает немецкий телеканал.

«По моему мнению, этот комплекс законов нацелен на то, чтобы в целом ограничить свободу мнений и политическую свободу действий», — считает Дмитрий Дубровский из свободного исторического общества в Москве. Существующих законов достаточно, потому что уже сейчас в России запрещено отрицать преступления вермахта. Однако Путин постоянно жалуется на то, что отдельные страны стремятся очернить память о достижениях Красной армии, которая преимущественно освободила Европу от фашистов, отмечает Das Erste.