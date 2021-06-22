Das Erste: 80 лет с начала ВОВ — по всей России проходят памятные мероприятия
80 лет назад немецкий Рейх напал на Советский Союз, Великая Отечественная война унесла жизни 27 млн человек в бывшем СССР, отмечает немецкий телеканал Das Erste. Сегодня Россия позиционирует себя центром памятных торжеств — и строит на этом политику, подчёркивает корреспондент Штефан Лаак.
«С первого дня до победы» — так называется выставка в московском Парке Победы, напоминающая о нападении нацистской Германии на Советский Союз 80 лет назад. Посетителям с самого начала предлагается мультимедийное шоу, визуализирующее нападение на Советский Союз вблизи Брестской крепости на территории современной Белоруссии: дивизии танков, солдат вермахта с автоматами и огнемётами, поддерживаемые атаками люфтваффе, — просто ад, отмечает корреспондент немецкого телеканала.
Историк в музее Великой Отечественной войны Андрей Горбунов рассказывает о том, как 22 июня в России запечатлелось в коллективной памяти людей: «Это самый чёрный день в истории нашей страны, и его всегда вспоминают без праздничных чувств, хотя в этой войне мы победили».
Советский Союз не был готов к войне после заключённого с Германией пакта о ненападении. 27 млн жертв — так много не было ни в одной другой стране — в итоге унесла эта война. Особенно немецкий вермахт свирепствовал на территории современных Украины и Белоруссии.
С точки зрения историка Горбунова, общая история этой войны несёт в себе нечто объединяющее для людей из разных бывших советских республик — несмотря на все политические расхождения, которые присутствуют сегодня. «У меня там много знакомых, совершенно нормальных людей, и они тоже считают это совместным несчастьем, — рассказывает он. — Я не знаю, как на это смотрят политические элиты, я никогда не придавал этому значения. Но, к сожалению, политика такова, что эти страны отделены от России, хотя мы все вместе переживали нашу историю и сражались против общего врага».
В Москве годовщину нападения со стороны нацистской Германии 80 лет назад почтили проведением различных памятных мероприятий. Ещё ночью в музее Великой Отечественной войны зажгли 1418 свечей: столько дней длилась война. В более чем 30 российских городах сейчас проводятся выставки, посвящённые войне. В 18 часов по московскому времени по всей стране состоится минута молчания. Телевизионные и радиопрограммы также будут прерваны на это время.
В своей речи по случаю Дня Победы 9 мая российский президент Владимир Путин говорил о храбрости советских солдат со всех концов бывшего Советского Союза. Победы в войне над гитлеровской Германией удалось достичь также благодаря упорству мирного населения. «Война принесла столько невыносимых испытаний, горя и слёз, что забыть это невозможно. И нет прощения и оправдания тем, кто вновь замышляет агрессивные планы», — предостерёг российский лидер.
Героические подвиги советских солдат не должны быть обесславлены. Недавно Дума приняла закон, в соответствии с которым оскорбление ветеранов или сравнения гитлеровской диктатуры со сталинским режимом должны подвергаться наказанию. Среди российских историков этот закон воспринят неоднозначно. Вопросы вызывает, насколько в таком случае возможна критика военной линии Сталина или преступлений Красной армии, к примеру, в отношении польских офицеров в Катыни в 1940 году, отмечает немецкий телеканал.
«По моему мнению, этот комплекс законов нацелен на то, чтобы в целом ограничить свободу мнений и политическую свободу действий», — считает Дмитрий Дубровский из свободного исторического общества в Москве. Существующих законов достаточно, потому что уже сейчас в России запрещено отрицать преступления вермахта. Однако Путин постоянно жалуется на то, что отдельные страны стремятся очернить память о достижениях Красной армии, которая преимущественно освободила Европу от фашистов, отмечает Das Erste.
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