Guardian: только картой — пандемия приблизила Великобританию к безналичному обществу

Пандемия COVID-19 ускорила в Соединённом Королевстве переход к безналичному обществу, который наметился в последние годы: теперь лишь каждую шестую покупку оплачивают наличными деньгами. Более 83% жителей страны после введения карантина стали чаще прибегать к услугам онлайн-магазинов и использовать бесконтактный расчёт, чтобы не заразиться коронавирусом, пишет The Guardian.

Великобритания приблизилась к тому, чтобы стать обществом безналичного расчёта, сообщает The Guardian: согласно официальным данным, в 2020 году число платежей с помощью монет и банкнот упало на 35%.

Как объясняет издание, пандемия коронавируса значительно ускорила изменения в покупательских привычках британцев. Так, в прошлом году жизнь без наличной валюты предпочли 13,7 млн человек, что почти в два раза превышает этот показатель за 2019 год (7,4 млн человек). Теперь лишь каждая шестая покупка совершается с использованием физических денег, тогда как 10 лет назад два вида оплаты распределялись поровну.

Такая тенденция отражает тот факт, что многие места, где люди обычно прибегают к наличке — например, пабы или кафе, — закрывались в прошлом году, в то время как карантин привёл к резкому росту онлан-покупок. Ряд компаний временно или постоянно перешли на оплату только картой, в то время как некоторые покупатели стали избегать прикосновения к деньгам из боязни подцепить коронавирус.

В прошлом году резко выросло число бесконтактных транзакций — их стало больше на 12%, а в целом они составили 27% всех платежей (ещё в 2016 году их было 7%). Теперь около 83% жителей Соединённого Королевства используют бесконтактную оплату, причём вне зависимости от региона страны или возрастной группы этот показатель не опускается ниже 75%.

Тем не менее эта ситуация может вызвать беспокойство о миллионах людей, которые потенциально останутся брошенными на произвол судьбы, если ускорится переход к безналичному обществу. В 2020 году около 1,2 млн потребителей по-прежнему чаще использовали наличные деньги для ежедневных покупок (в 2019 году их было 2,1 млн). Этот способ оплаты остаётся вторым по популярности, и Министерство финансов не исключает возможности, что позднее в этом или следующем году число людей, использующих наличку, может снова вырасти, пишет The Guardian.