Эксперт: ради Украины Запад не будет отключать Россию от системы SWIFT

Руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко уверен, что Запад не будет отключать Россию от международной системы платежей SWIFT. Как рассказал эксперт в беседе с порталом «Главред», ради Украины западные страны не пойдут на такой шаг, потому что Украины «сегодня вообще нет ни у кого на радарах, она никому не нужна и не интересна», кроме России, «с точки зрения шизофренической реальности русских — стремления прийти к формату СССР 2.0».

Запад не будет отключать Россию от международной системы платежей SWIFT, потому что для этого нет повода. Такое мнение в беседе с порталом «Главред» озвучил руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко.

«Штаты только что сказали, что дают добро на завершение строительства «Северного потока — 2», о каком тогда отключении от SWIFT может идти речь? Зачем бредить?» — сказал эксперт.

Романенко добавил, что ради Украины западные страны не пойдут на такой шаг, потому что Украины «сегодня вообще нет ни у кого на радарах, она никому не нужна и не интересна».

«Украина интересна только России, с точки зрения шизофренической реальности русских — стремления прийти к формату СССР 2.0. Всем остальным игрокам плевать на Украину: они пребывают в коронакризисе и озабочены переходом к новому укладу. Эти страны находятся в космосе, тогда как Украина пребывает едва ли не на самом примитивном уровне», — добавил эксперт.