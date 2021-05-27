SRF: китайцы массово отказываются от наличных в пользу цифрового юаня

В Китае активно внедряется цифровой юань, сообщает SRF. Наличные деньги уже практически нигде не принимают. Электронная валюта должна помочь в борьбе с коррупцией, но у неё есть и недостатки, в частности в том, что касается защиты личной сферы. Однако волну прогресса уже не остановить, а тот, кто оседлает её первой, сможет извлечь из этого наибольшую выгоду, рассказывает швейцарский телеканал.

Когда вы последний раз расплачивались наличными? Из-за пандемии у нас в стране активно растёт безналичный расчёт. Ещё дальше в этом зашёл Китай. Китайский центробанк хочет полностью оцифровать наличные деньги и интенсивно работает над созданием цифровой версии юаня. Уже сегодня во многих местах практически невозможно расплачиваться наличными, как показал эксперимент нашего корреспондента Клаудии Штахель.

Оплата телефоном в Китае — неотъемлемая часть повседневной жизни. Мало кто использует наличные деньги. И я тоже.

КЛАУДИЯ ШТАХЕЛЬ, корреспондент SRF: У меня больше нет кошелька и оплачиваю я всё с телефона. В Китай я приехала 15 месяцев назад. С тех пор я только один раз снимала наличные в банкомате. Речь идёт о 2000 юаней, это около 300 франков, и у меня до сих пор осталось две третьих этой суммы.

Сегодня я осмелюсь провести эксперимент и буду весь день расплачиваться только купюрами по сто юаней. Мой день, как обычно, начинается с чашечки кофе. Она стоит около 20—30 юаней. Поначалу избавиться от купюр не получается. У продавцов нет сдачи. Удаётся это сделать только с третьей попытки. Эта покупательница уже годами не пользуется наличными деньгами.

ИВОН ДУН: Для наличных просто нужно много места. А мелочь использовать непрактично.

АЛЕКС: Уже полгода я ношу с собой одну и ту же купюру в 100 юаней, и она мне так и не понадобилась.

ВАН СИМИНГ: Даже в самой маленькой деревне за городом все используют телефон.

Государственное телевидение готовит граждан к следующему шагу.

ВЕДУЩАЯ НОВОСТЕЙ: Тестовое использование цифрового юаня набирает обороты.

Сейчас китайский центробанк работает над созданием государственной цифровой валюты. Это не новая валюта, просто в будущем юань будет доступен и в цифровом виде. Для использования достаточно будет завести цифровой кошелёк на телефоне. Банковский счёт для этого не нужен. Еду к эксперту. Водитель такси нехотя принимает мои наличные деньги: это его последняя сдача. По словам Майкла Сана, цифровые валюты открывают большое количество возможностей. К примеру, с их помощью центробанки смогут осуществлять более целевые выплаты. В качестве примера он приводит получение китайскими фермерами субсидий по телефону.

МАЙКЛ САН, профессор финансов из Фуданьского университета в Шанхае: С помощью цифровой валюты можно буквально проследить за тем, какой фермер с помощью какого цифрового кошелька получает субсидию. Деньги идут ему напрямую, а не проходят сначала через несколько промежуточных инстанций, где могут произойти случаи коррупции.

В Китае проходят самые разные государственные тесты и рекламные акции, связанные с цифровым юанем. К примеру, в этом торговом центре в Шанхае посетители могут в преддверии дня скидок получить подарочный сертификат в цифровых юанях.

ЖЕНЩИНА: Это как в лотерею выиграть.

Эта покупательница только что получила сертификат на сумму, равную приблизительно 15 франкам. Она очень рада.

ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА: Сегодня последний день акции. Если ты не потратишь деньги, они автоматически сгорят.

Центробанк, который по нажатию кнопки может получить доступ к цифровому кошельку граждан. Это вызывает беспокойство по поводу защиты личной жизни. К этим опасениям нужно относиться всерьёз, считает Майкл Сан, но цифровой юань они не остановят.

МАЙКЛ САН: Цифровые технологии развиваются во всём мире. Этот тренд невозможно остановить. И страны, которые будут впереди, смогут извлечь из этого наибольшую выгоду.

В этот день я так и не смогла толком избавиться от моих наличных денег. Даже уличный музыкант за углом предпочитает, чтобы ему переводили деньги через телефон. 65 процентов его дохода приходит через платёжные приложения. Китайцы и я сама прекрасно подготовлены к жизни без наличных денег и с цифровым юанем.

Дата выхода в эфир 26 мая 2021 года.