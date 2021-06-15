24 канал: депутат от партии Зеленского призвала НАТО изменить отношение к России

13:58
Джикия высказался о давлении на сборную России перед матчем с Финляндией
Защитник сборной России Георгий Джикия поделился мнением о давлении на национальную команду перед матчем второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020 с Финляндией.
13:55
В Подмосковье рассказали об ухудшении ситуации с коронавирусом
Министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова сообщила, что специалисты отмечают рост ежесуточной заболеваемости коронавирусом в Подмосковье на 53%, число госпитализаций возросло на 70% за две недели.
13:54
В Ярославле стартует Всероссийский конкурс артистов балета и хореографов
Всероссийский конкурс артистов балета и хореографов будет проходить с 15 по 20 июня в Ярославле.
13:54
Черчесов оценил игру сборной Финляндии перед матчем с Россией на Евро-2020
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился ожиданиями от матча второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020 с национальной командой Финляндии.
13:51
Джикия высказался о предстоящем матче сборной России с Финляндией
Защитник сборной России Георгий Джикия поделился ожиданиями от матча второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020 с национальной командой Финляндии.
13:50
Черчесов рассказал о травмированных в сборной России перед матчем с Финляндией
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился ожиданиями от матча второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020 с национальной командой Финляндии.
13:48
Черчесов поделился ожиданиями от матча Финляндия — Россия на Евро-2020
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился ожиданиями от матча второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020 с национальной командой Финляндии.
13:47
Путин призвал допустить родителей к контролю за качеством питания в школах
Президент России Владимир Путин потребовал допустить родителей к контролю за качеством горячего питания в школах.
13:35
В Челябинске обрушилась крыша горящего склада
Крыша склада, расположенного недалеко от Челябинского электрометаллургического комбината, обрушилась на площади 500 кв. м. Об этом заявили в пресс-службе МЧС России.
13:34
Футболист сборной Финляндии поделился ожиданиями от матча с Россией
Футболист сборной Финляндии Йонни Кауко поделился ожиданиями от матча второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020 с национальной командой России.
13:31
Главный тренер сборной Финляндии предсказывал победу Бельгии над Россией
Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва поделился ожиданиями от предстоящего матча чемпионата Европы — 2020 со сборной России.
13:28
Главный тренер сборной Финляндии рассказал о выборе состава на матч с Россией
Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва поделился ожиданиями от матча второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020 с национальной командой России.
13:25
Главный тренер сборной Финляндии назвал Дзюбу главным оружием России
Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва поделился ожиданиями от матча второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020 с национальной командой России.
13:23
Путин подписал указ о мерах по урегулированию положения иностранцев
Президент России Владимир Путин подписал указ о временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в период преодоления последствий распространения COVID-19.
13:21
Минобрнауки разрешило вузам Москвы провести сессию удалённо
Министерство науки и высшего образования России разрешило вузам Москвы провести сессию удалённо из-за ситуации с распространением коронавируса. Соответствующий приказ опубликован на сайте ведомства.
13:21
Главный тренер сборной Финляндии высказался о поражении России от Бельгии
Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва поделился ожиданиями от матча второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020 с национальной командой России.
13:19
В Самарской области обещают жару до +32 °С и грозы
В Самарской области до четверга, 17 июня, ввели «жёлтый» уровень опасности из-за непогоды.
13:17
Главный тренер сборной Финляндии рассказал о плане на игру с Россией
Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва поделился ожиданиями от матча второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020 с национальной командой России.
13:16
Собянин открыл в больнице №15 имени Филатова коронавирусный стационар
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл коронавирусный стационар в городской клинической больнице №15 им. Филатова. Медицинское учреждение снова перепрофилировали для приёма пациентов с COVID-19.
13:12
Эрдоган встретился с Алиевым
Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана в азербайджанском городе Физули в Карабахе.
13:11
Главный тренер сборной Финляндии заявил, что его устроит ничья с Россией
Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва поделился ожиданиями от матча второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020 с национальной командой России.
13:06
В Кремле рассказали о длительности встречи Путина и Байдена в Женеве
Встреча лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве рассчитана на четыре-пять часов с перерывами и сменой форматов. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
13:05
Главный тренер сборной Финляндии поделился ожиданиями от матча с Россией
Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва поделился ожиданиями от матча второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020 с национальной командой России.
13:04
Экономист назвал условие Киева по Крыму и Nord Stream 2 попыткой создать информационный шум
Эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с RT назвал заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о запуске «Северного потока — 2» попыткой создать информационный шум.
13:03
Бизнесмены из Хабаровского края получили более 1 млрд кредитов благодаря Гарантийному фонду
Благодаря работе Гарантийного фонда Хабаровского края субъекты малого и среднего предпринимательства региона смогли привлечь более 1 млрд рублей кредитов на развитие своих проектов.
13:00
Слуцкий оценил игру Украины в матче с Нидерландами на Евро-2020
Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий ответил на вопрос о том, согласен ли он с общественным мнением, что матч первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020 между сборными Нидерландов и Украины является лучшим на турнире на данный момент.
12:52
Песков: мы все должны быть недовольны темпами вакцинации от COVID-19
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал темпы вакцинации от коронавируса в стране.
12:49
В Приморье выявили 68 новых случаев заболевания COVID-19
В Приморском крае, по данным специалистов оперштаба, 15 июня зафиксировано 68 новых случаев коронавируса.
12:48
Министр спорта ожидает победы России над Финляндией на Евро-2020
Министр спорта Олег Матыцин поделился ожиданиями от матча второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу Финляндия — Россия.
12:47
Синоптики не исключили похолодания в Курганской области после жары в 36 °С
В Курганской области дневная температура воздуха упадёт с +36 °С до +18 °С. По информации Гидрометцентра, это произойдёт 18 июня.
12:41
Собянин заявил о взрывном росте диагностики COVID-19 в Москве
Количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Москве за последние дни возросло на 80%, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
12:38
Стрелявший в российских туристов в Абхазии мужчина задержан
Ранивший двух российских туристов в Абхазии мужчина взят под стражу. Об этом сообщили в МВД республики.
12:32
Губерниев прокомментировал конфликт с Бузовой в эфире «Матч ТВ»
Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на инцидент с певицей Ольгой Бузовой в прямом эфире телеканала «Матч ТВ».
12:31
Мишустин прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что борьба с коронавирусом продолжается, число заболевших в последние дни по стране вновь выросло.
12:30
В Югре усилили меры безопасности на фоне ситуации с коронавирусом
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Наталья Комарова приняла решение об усилении мер безопасности из-за увеличения числа случаев заболевания коронавирусом.
12:22
В Челябинске установлена четвёртая степень пожароопасности
Вице-мэр Челябинска Александр Астахов заявил, что в городе установлена четвёртая степень пожароопасности. Почти все пожары связаны с возгоранием тополиного пуха.
12:20
Названы арбитры матча Украина — Северная Македония
Стали известны арбитры, которым предстоит работать на матче второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020 между сборными Украины и Северной Македонии.
12:19
В Подмосковье на месяц ввели запрет на проведение массовых мероприятий
Власти Московской области в связи с распространением коронавируса приняли решение запретить проведение всех массовых мероприятий до 15 июля. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.
12:17
В Приморье пройдут российско-лаосские военные учения
Совместные российско-лаосские военные учения «Ларос-2021» впервые пройдут на одном из полигонов в Приморье.
12:17
Уголовное дело возбудили по факту смерти крановщицы при пожаре в Кузбассе
Уголовное дело возбуждено по факту гибели крановщицы при пожаре на обогатительной угольной фабрике «Берёзовская» в Кемеровской области. Об этом сообщили в региональном отделении СК России.
12:16
Госдума отменила обязательный техосмотр для получения ОСАГО
Госдума приняла закон, отменяющий обязательный технический осмотр автомобиля для получения полиса ОСАГО.
12:15
Синоптики прогнозируют осадки в Петербурге 15 июня
По сообщениям Гидрометцентра, в Санкт-Петербурге во вторник, 15 июня, пройдут умеренные дожди.
12:10
В Совфеде рассказали о мерах по привлечению иностранных студентов в вузы
Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачёв рассказал о принимаемых в России мерах по увеличению числа иностранных студентов.
12:10
Жирков пропускает тренировку сборной России перед матчем с Финляндией
Сборная России по футболу продолжает подготовку к матчу группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020 с национальной командой Финляндии.
12:05
Депутат Госдумы назвал «пылью в глаза» идею Киева обложить жителей Крыма налогами
Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что на Украине разрабатывается законопроект, направленный на отмену свободной экономической зоны Крым.
12:00
В Москве за сутки выявили 6805 случаев коронавируса
В Москве за сутки выявили 6805 случаев коронавируса. Об этом свидетельствуют данные городского оперативного штаба по борьбе с COVID-19.
11:59
Умер космонавт Владимир Шаталов
Дважды Герой Советского Союза лётчик-космонавт Владимир Шаталов скончался на 94-м году жизни. Об этом сообщается на сайте «Роскосмоса».
11:55
Слуцкий: сильнее всех на старте Евро меня впечатлила Италия
Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий поделился мнением о старте чемпионата Европы по футболу — 2020.
11:49
В Госдуме выразили уверенность в завершении строительства «Северного потока — 2»
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в беседе с RT прокомментировал заявление главы МИД Германии Хайко Мааса о возможном введении США новых санкций против «Северного потока — 2».
11:45
Зинченко обратился к болельщикам после поражения Украины от Нидерландов на Евро-2020
Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко обратился к болельщикам после поражения национальной команды от Нидерландов в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020.