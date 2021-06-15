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24 канал: депутат от партии Зеленского призвала НАТО изменить отношение к России

Материал представлен в пересказе ИноТВ
НАТО должно меняться и пересмотреть свою политику в отношении России, уверена украинский депутат от партии «Слуга народа» Ирина Верещук. Как сообщает «Телеканал новин 24», Верещук отметила, что в документах Альянса с 2010 года и до сих пор Россия является «конструктивным партнёром».
24 канал: депутат от партии Зеленского призвала НАТО изменить отношение к России
Reuters

Депутат от партии Владимира Зеленского «Слуга народа» Ирина Верещук заявила, что Россия в документах НАТО до сих пор является «конструктивным партнёром». Как передаёт «Телеканал новин 24», комментируя советы, которые Альянс дает Украине, депутат отметила, что и ему есть над чем работать.

«НАТО тоже должно меняться. До сегодняшнего дня роль и место России в их документах определяли как «конструктивный партнёр». С 2010 года и до сих пор в концепции НАТО так и было записано», — пояснила Верещук.
 
Она заявила, что НАТО должно меняться и пересмотреть свою политику в отношении России и добавила, что меняться и совершенствоваться нужно всем.
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