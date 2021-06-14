N-TV: Китай обвинил страны G7 во вмешательстве во внутренние дела

Страны G7 вмешиваются во внутренние дела других стран, провоцируя конфронтацию и раздор, пишет N-TV, ссылаясь на заявление китайского посольства в Великобритании. Китайская сторона отвергла обвинения в свой адрес, высказанные в итоговом заявлении G7: в частности, касательно ситуации в Синьцзяне и Гонконге, а также касательно нечестных форм торговой конкуренции.

После встречи стран G7 в Корнуолле Китай обвинил участников саммита во «вмешательстве во внутренние дела», сообщает N-TV. Пресс-секретарь китайского посольства в Великобритании заявил, что итоговое заявление стран G7 «искажает факты» в отношении Синьцзяна, Тайваня и Гонконга, а также «клевещет» на Китай.

Как отмечает издание, итоговое заявление стран G7 после саммита в Корнуолле оказалось самым критичным в отношении КНР. Государства G7 высказали намерение принять меры против методов нечестной торговой конкуренции, нарушений прав человека и жёсткой политики Пекина в Гонконге, бывшей британской колонии.

По словам пресс-секретаря китайского посольства в Великобритании, саммит G7 показал, что подобные политические объединения вызывают конфронтацию и раздор. Он отметил, что КНР является мирной страной, которая выступает за сотрудничество. Однако она верна своим принципам и не допустит вмешательства в свои внутренние дела. Пресс-секретарь заявил, что в случае с Синьцзянем речь идёт не о правах человека: власти Китая борются в регионе с сепаратизмом, экстремизмом и насилием. N-TV напоминает, что США и ЕС ввели антикитайские санкции из-за обращения с проживающими в Синьцзяне уйгурами.

Касательно Тайваня в посольстве отметили, что остров является неотъемлемой частью Китая. Пресс-секретарь также отмёл обвинения в нечестных торговых практиках, в свою очередь, обвинив США в попытке сдержать китайские компании.