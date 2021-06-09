TVE: «упростят жизнь в поездках» — в нескольких регионах Испании начали тестировать COVID-паспорта

Несколько автономных сообществ Испании начали в пилотном режиме тестировать «цифровые зелёные сертификаты», передаёт TVE. Приобретать эти COVID-паспорта для путешествий отнюдь не обязательно, но они помогут упростить в поездках за рубеж, поскольку их обладателям, например, не придётся сидеть на карантине по приезде в другую страну, отмечает испанский канал.

ЭЛЕНА РИЕРА, корреспондент TVE: С сегодняшнего дня жители Эстремадуры могут направить в медучреждения онлайн-запрос на получение цифрового зелёного сертификата. Эстремадура оказалась в числе семи регионов, которые запускают сегодня пилотный вариант COVID-паспорта. Как же его можно получить?



Нужно зайти на эту интернет-страницу и выбрать либо «сертификат о вакцинации», либо сертификат, подтверждающий то, что мы переболели этой болезнью. В ближайшие дни также будет добавлен вариант с результатами ПЦР-тестов. Документ предоставляется бесплатно. Его можно получить как в бумажном, так и в цифровом варианте. Через несколько дней его можно будет также запросить в очном порядке.



И так происходит не только в Эстремадуре. Его можно запросить уже в нескольких автономных сообществах, таких как Валенсия, Арагон и Андалусия. Сегодня мы постараемся развеять ваши сомнения на этот счёт.



В сертификате указывается, что мы либо прошли вакцинацию, либо переболели вирусом в последние шесть месяцев, либо у нас есть отрицательный ПЦР-тест.



МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК: Иначе он предоставлялся бы исключительно небольшой группе людей, уже прошедших вакцинацию, к числу которых мы, к счастью, тоже относимся.



Цель состоит в том, что мы получили возможность путешествовать по всему Евросоюзу, не проходя карантин. Этот сертификат будет действовать в ближайшие 12 месяцев, однако для путешествий он необязателен. Это, скорее, способ упростить и ускорить передвижение, поясняют в Министерстве здравоохранения.



ЖЕНЩИНА: Мы вообще не понимаем, как его получить. Мне кажется, это всё ещё… (не доработано. — ИноТВ), разве нет?



Его будут выдавать власти автономных сообществ. Это можно будет сделать, например, в клиниках, больницах или офисах региональных Министерств здравоохранения. Вам будет предложен на выбор формат: цифровой или бумажный. И всё это бесплатно, хотя за ПЦР-тесты и тесты на антитела до сих пор нужно платить.



МУЖЧИНА: Было бы идеально, если бы для населения всё это предоставлялось бесплатно.



Еврокомиссия уже объявила о выделении 100 млн евро на доступные тесты.



ДЕВУШКА: А как дети будут его получать, если вакцинироваться они смогут в последнюю очередь?



Получить сертификат смогут те, кто уже переболел вирусом, и дети старше 6 лет, которые представят отрицательный результат теста. Детям младше 6 лет сдавать тест не придётся.



Этот сертификат вступит в силу по всему Евросоюзу 1 июля. С технической точки зрения готовы все, за исключением Финляндии, Венгрии, Словении и Словакии, которые всё ещё находятся на этапе испытаний. Если в начале июля они не будут готовы, то у них на адаптацию будет время до середины августа.



Дата выхода в эфир 07 июня 2021 года.