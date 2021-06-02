Корреспондент: на встрече министров стран-членов НАТО Канада подтвердила поддержку Украины

Канада заявила о твёрдой поддержке Украины. Как передаёт «Корреспондент», в сообщении канадского внешнеполитического ведомства в Twitter министр иностранных дел Марк Гарно подчеркнул, что Канада обеспокоена действиями России и Белоруссии.

Во время встречи министров иностранных дел стран-членов НАТО Канада заявила о твёрдой поддержке Украины. Как пишет «Корреспондент», об этом сообщил в Twitter МИД Канады.

«Министр иностранных дел Канады Марк Гарно подчеркнул, что Канада обеспокоена действиями России и Белоруссии, подтвердил поддержку Украине и пообещал сотрудничать с союзниками в вопросе гражданских действий в Афганистане», — говорится в сообщении канадского внешнеполитического ведомства.

Гарно также на встрече «подтвердил роль НАТО в усилении основанного на правилах международного порядка».

Как напоминает издание, ранее в России нарастить военную силу. Альянс готов защищать своих союзников от России, которая продолжает дестабилизировать ситуацию в Донбассе.