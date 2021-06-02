Корреспондент: на встрече министров стран-членов НАТО Канада подтвердила поддержку Украины

13:29
Газзаев: нужно уважать мнение тренерского штаба, который отвечает за результат сборной на Евро
Бывший главный тренер сборной России по футболу, а ныне депутат Государственной думы Валерий Газзаев высказал мнение об окончательной заявке национальной команды на предстоящий чемпионат Европы — 2020.
13:28
В Подмосковье оценили итоги акции «Лес Победы»
В Московской области с 26 апреля по 25 мая проводилась акция «Лес Победы». За месяц жители региона высадили более 427 тыс. саженцев.
13:24
Экологи в ФРГ попросили отозвать разрешение по «Северному потоку — 2»
Немецкие экологи из организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) попросили регулятор ФРГ отозвать разрешение на строительство и эксплуатацию «Северного потока — 2».
13:23
В России могут разрешить родственникам оставлять у себя детей с согласия родителей
В России могут разрешить родственникам, например, бабушкам, дедушкам и совершеннолетним старшим сёстрам и братьям, оставлять у себя детей с согласия родителей.
13:21
Еврокомиссия: Шенгенская зона должна будет покрыть все страны ЕС
В Еврокомиссии заявили, что Шенгенская зона должна в будущем покрыть все государства Евросоюза.
13:14
Песков прокомментировал задержания Гудкова и Пивоварова
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал задержания бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова и экс-директора «Открытой России»* Андрея Пивоварова.
13:13
Аккредитация вузов станет бессрочной с марта 2022 года
С 1 марта 2022 года аккредитация вузов в России станет бессрочной, сообщает пресс-служба Рособрнадзора.
13:11
Червиченко: пока никаких надежд на приемлемый результат в матче Евро-2020 с Бельгией совсем нет
Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал ничейный исход контрольного матча сборной России с национальной командой Польши.
12:56
В Карелии стоимость потребительской корзины увеличилась на 2%
Стоимость минимального набора продуктов питания в Карелии в апреле текущего года составила 5509 рублей 10 копеек в расчёте на одного человека в месяц. По данным Карелиястата, эта цифра увеличилась по сравнению с предыдущим месяцем на 2%.
12:56
В Омской области синоптики обещают заморозки
Синоптики Обь-Иртышского УГМС спрогнозировали заморозки до -5 °С до конца текущей недели.
12:55
В Карелии прокуратура ведёт проверку по факту схода двух грузовых вагонов
Во вторник, 1 июня, около 06:00 произошёл сход двух грузовых вагонов с рельсов в Карелии. По данному факту сотрудники транспортной прокуратуры начали проверку.
12:51
Совфед одобрил закон о запрете избираться причастным к экстремизму
Совет Федерации одобрил закон, вводящий временный запрет для причастных к деятельности экстремистских организаций баллотироваться на выборах всех уровней.
12:47
Колосков — о составе сборной на Евро-2020: тренерский штаб лучше всех нас знает, что делает
Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказал мнение об окончательной заявке национальной сборной команды России на предстоящий чемпионат Европы — 2020.
12:46
Минобороны России будет следить за ходом учений Sea Breeze
Минобороны России будет следить за подготовкой и проведением учений стран НАТО Sea Breeze, заявил официальный представитель российского военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.
12:40
Аналитики зафиксировали рост поиска авиабилетов в Марокко и Австрию
Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру зафиксировал рост поиска авиабилетов в страны, с которыми Россия возобновляет авиасообщение с 10 июня. Данные есть в распоряжении RT.
12:40
Александрова — о зрителях на «Ролан Гаррос»: атмосфера как в былые времена
Россиянка Екатерина Александрова прокомментировала победу над американкой Винус Уильямс в матче первого круга второго в сезоне турнира серии Большого шлема «Ролан Гаррос».
12:35
В Москве 2 июня ожидается до +20 °С
В Москве в среду, 2 июня, ожидается до +20 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр России.
12:34
Росздравнадзор отметил невысокую частоту побочных реакций на вакцины от COVID-19
Глава Росздравнадзора Алла Самойлова заявила, что частота нежелательных побочных явлений после вакцинации российскими антикоронавирусными препаратами очень незначительна.
12:30
В Кремле прокомментировали заявление Судана по военной базе
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал заявление Судана по военной базе.
12:23
Циклоны принесут в Приморье сильные дожди
Приморские синоптики обещают серьёзные осадки в Приморье 3 и 4 июня. Значительное ухудшение погоды вызовет китайский циклон.
12:20
Дасаев считает, что Шунин будет основным вратарём сборной России на Евро-2020
Бывший голкипер сборной СССР и экс-тренер сборной России Ринат Дасаев высказал мнение о вратарях, попавших в итоговую заявку национальной команды на предстоящий чемпионат Европы — 2020.
12:17
Минобороны России заявило, что НАТО под прикрытием учений поставит Киеву оружие
НАТО поставит на Украину современное оружие и боеприпасы под прикрытием учений Sea Breeze, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
12:04
Синоптик рассказала о погоде в Москве и Подмосковье в выходные
Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с РИА Новости рассказала о погоде в Москве и Московской области в конце недели.
12:04
Булыкин: атаку сборной России ожидаю мощной, так как вызваны Дзюба, Заболотный и Соболев
Бывший нападающий сборной России по футболу Дмитрий Булыкин высказал мнение об окончательной заявке национальной команды на предстоящий чемпионат Европы — 2020.
12:03
Эксперт оценил идею ограничить работу иноагентов в периоды избирательных кампаний
Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павел Фельдман оценил в беседе с RT предложение запретить НКО и СМИ, признанным иностранными агентами, проводить социологические опросы в периоды избирательных кампаний.
12:02
Матвиенко заявила, что в России не будет обязательной вакцинации от коронавируса
Обязательной вакцинации от коронавируса в России не будет, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
12:01
В МИД России объяснили сохранение ограничений на полёты в Египет
Сохраняющиеся ограничения на полёты в Египет связаны в том числе с коронавирусной ситуацией, заявил замглавы МИД России Михаил Богданов на полях ПМЭФ.
11:51
Дания не сделает послаблений для въезда болельщиков на матчи Евро-2020
Власти Дании не стали делать исключений для болельщиков на въезд в страну на время предстоящего чемпионата Европы по футболу.
11:48
В Совфеде объяснили денонсацию Договора по открытому небу
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что Совет Федерации единогласно одобрил закон о денонсации Договора по открытому небу.
11:35
МИД изучает данные о планах Судана пересмотреть соглашение по военной базе
Россия изучает сообщения о том, что власти Судана намерены пересмотреть соглашение с Москвой о военной базе на Красном море. Об этом заявил замглавы российского МИД Михаил Богданов.
11:31
Тренер сборной Хорватии: Олич будет с нами столько, сколько сможет
Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич подтвердил участие наставника московского ЦСКА Ивицы Олича в подготовке национальной команды к чемпионату Европы — 2020.
11:18
Черчесов рассказал о задачах сборной России на контрольный матч с Болгарией
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о задачах команды в предстоящем контрольном матче со сборной Болгарии.
11:17
За сутки в России выявили 8832 случая инфицирования коронавирусом
За сутки в России выявили 8832 случая инфицирования коронавирусом. Накануне стало известно о 9500 заболевших.
11:10
Совфед одобрил закон о бесплатном подведении газа к границам участка граждан
Совфед 2 июня одобрил закон о бесплатном подведении газа к границам участка граждан.
11:04
Самедов: думал, что Лунёв попадёт в итоговую заявку сборной на Евро-2020
Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов высказал мнение об окончательной заявке национальной команды на предстоящий чемпионат Европы — 2020.
10:59
Врач назвала помогающие предотвратить инсульт продукты
Главный диетолог центра снижения веса BODYCAMP Наталья Нефёдова перечислила продукты, способные снизить риск возникновения инфаркта и инсульта.
10:57
Карацев заявил, что ему удалось выполнить свой план на матч первого круга «Ролан Гаррос»
Российский теннисист Аслан Карацев прокомментировал победу над американцем Дженсоном Бруксби в матче первого круга второго в сезоне турнира серии Большого шлема «Ролан Гаррос».
10:56
В ГД оценили реакцию Климкина на слова Лукашенко об авиасообщении между Белоруссией и Крымом
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT реакцию бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина на заявление белорусского лидера Александра Лукашенко касательно проработки вопроса открытия авиасообщения между Белоруссией и Крымом.
10:53
Совфед одобрил денонсацию Договора по открытому небу
Совет Федерации единогласно одобрил закон о денонсации Договора по открытому небу.
10:52
Объёмы производства вакцины «КовиВак» планируется нарастить в четыре — шесть раз
Объёмы производства вакцины от коронавируса «КовиВак», разработанной центром имени Чумакова, планируется нарастить в четыре — шесть раз.
10:40
Черчесов объяснил выбор состава сборной России по футболу на Евро-2020
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал выбор окончательного состава национальной команды на предстоящий чемпионат Европы — 2020.
10:40
Совфед освободил Меня от должности аудитора Счётной палаты
Совет Федерации досрочно освободил Михаила Меня от должности аудитора Счётной палаты.
10:31
Мишин назвал свой главный вклад в фигурное катание
Тренер по фигурному катанию Алексей Мишин рассказал, что считает своей главной заслугой в спорте.
10:28
В Госдуме оценили слова депутата Рады об ошибке Украины в отношениях с Россией
Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал в беседе с RT заявление депутата Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадима Рабиновича о том, что отказ Киева от торговых отношений с Москвой стал катастрофой для экономики Украины.
10:26
Несетевым аптекам разрешили с 1 сентября дистанционно продавать ряд лекарств
Правительство России разрешило несетевым аптекам и маркетплейсам с 1 сентября дистанционно продавать безрецептурные лекарства.
10:19
Стал известен состав сборной России на Евро-2020
Российский футбольный союз (РФС) огласил заявку национальной команды на чемпионат Европы по футболу — 2020.
10:14
В Вологодской области завели дело по факту взрыва баллона с газом
В Вологодской области следователи завели уголовное дело по факту ЧП с газовым баллоном, в результате которого пострадали пять несовершеннолетних.
10:06
Lufthansa отменила рейсы из Москвы и Петербурга во Франкфурт и обратно
Авиакомпания Lufthansa отменила в среду, 2 июня, рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга во Франкфурт и обратно.
10:00
В ОНК рассказали об условиях содержания в изоляторе экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова
Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков, доставленный в изолятор временного содержания на Петровку, 38, сегодня около 03:00 был помещён в двухместную камеру. Об этом RT сообщил член ОНК Москвы Георгий Иванов, посетивший изолятор с проверкой.
09:53
Колосков: с такой игрой у сборной России нет шансов на выход из группы на Евро-2020
Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал ничейный исход контрольного матча сборной России с национальной командой Польши.