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Корреспондент: на встрече министров стран-членов НАТО Канада подтвердила поддержку Украины

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Канада заявила о твёрдой поддержке Украины. Как передаёт «Корреспондент», в сообщении канадского внешнеполитического ведомства в Twitter министр иностранных дел Марк Гарно подчеркнул, что Канада обеспокоена действиями России и Белоруссии.
Корреспондент: на встрече министров стран-членов НАТО Канада подтвердила поддержку Украины
Reuters

Во время встречи министров иностранных дел стран-членов НАТО Канада заявила о твёрдой поддержке Украины. Как пишет «Корреспондент», об этом сообщил в Twitter МИД Канады.

«Министр иностранных дел Канады Марк Гарно подчеркнул, что Канада обеспокоена действиями России и Белоруссии, подтвердил поддержку Украине и пообещал сотрудничать с союзниками в вопросе гражданских действий в Афганистане», — говорится в сообщении канадского внешнеполитического ведомства.
 
Гарно также на встрече «подтвердил роль НАТО в усилении основанного на правилах международного порядка».
 
Как напоминает издание, ранее в России нарастить военную силу. Альянс готов защищать своих союзников от России, которая продолжает дестабилизировать ситуацию в Донбассе.
 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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