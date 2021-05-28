Independent: в Британии радиоведущая умерла от тромбоза после прививки AstraZeneca

Ведущая радио «Би-би-си» в Ньюкасле Лиза Шоу скончалась в возрасте 44 лет от тромбоза после прививки вакциной AstraZeneca, пишет The Independent со ссылкой на её семью.



Родственники погибшей сообщили, что через неделю после вакцинации от коронавируса у неё начались сильные головные боли.



Шоу умерла в больнице в прошлую пятницу.



В корпорации «Би-би-си» подтвердили, что по факту смерти ведущей будет проведено расследование, причём среди возможных причин указывается «осложнение после вакцинации от COVID-19 препаратом AstraZeneca».



Как напоминает издание, связь между этой вакциной и чрезвычайно редкими формами тромбоза уже установлена. Более того, недавно немецкие учёные заявили, что они, возможно, обнаружили причину образования тромбов, связанную с вакцинами AstraZeneca и Johnson & Johnson.



На сегодняшний день в Англии было введено почти 35 миллионов доз AstraZeneca, при этом в целом было зарегистрировано 332 случая серьёзного тромбоза и 58 летальных исходов.



В результате в Великобритании всем лицам моложе 40 лет предлагаются альтернативные вакцины от COVID-19.

Для людей в возрасте от 40 до 50 лет риск образования тромбов оценивается в один из 100 тыс., а шанс умереть — примерно один на миллион.



Агентство по надзору за лекарственными препаратами и продукцией медицинского назначения Великобритании (MHRA) посчитало, что преимущества вакцины перевешивают риски для большинства возрастных групп, отмечает The Independent.