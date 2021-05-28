Independent Оригинал

Independent: в Британии радиоведущая умерла от тромбоза после прививки AstraZeneca

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Радиоведущая «Би-би-си» Лиза Шоу умерла от тромбоза в возрасте 44 лет, сообщает The Independent. Журналистка скончалась после того, как она привилась от коронавируса вакциной AstraZeneca.
Independent: в Британии радиоведущая умерла от тромбоза после прививки AstraZeneca
Reuters
Ведущая радио «Би-би-си» в Ньюкасле Лиза Шоу скончалась в возрасте 44 лет от тромбоза после прививки вакциной AstraZeneca, пишет The Independent со ссылкой на её семью.

Родственники погибшей сообщили, что через неделю после вакцинации от коронавируса у неё начались сильные головные боли.

Шоу умерла в больнице в прошлую пятницу.

В корпорации «Би-би-си» подтвердили, что по факту смерти ведущей будет проведено расследование, причём среди возможных причин указывается «осложнение после вакцинации от COVID-19 препаратом AstraZeneca».

Как напоминает издание, связь между этой вакциной и чрезвычайно редкими формами тромбоза уже установлена. Более того, недавно немецкие учёные заявили, что они, возможно, обнаружили причину образования тромбов, связанную с вакцинами AstraZeneca и Johnson & Johnson.

На сегодняшний день в Англии было введено почти 35 миллионов доз AstraZeneca, при этом в целом было зарегистрировано 332 случая серьёзного тромбоза и 58 летальных исходов.

В результате в Великобритании всем лицам моложе 40 лет предлагаются альтернативные вакцины от COVID-19.
 
Для людей в возрасте от 40 до 50 лет риск образования тромбов оценивается в один из 100 тыс., а шанс умереть — примерно один на миллион.

Агентство по надзору за лекарственными препаратами и продукцией медицинского назначения Великобритании (MHRA) посчитало, что преимущества вакцины перевешивают риски для большинства возрастных групп, отмечает The Independent.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Independent Великобритания Европа
теги
болезнь вакцина Великобритания коронавирус радио смерть
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров