СТРАНА: Румыния пожертвует Украине 100 тыс. доз вакцины AstraZeneca

На заседании правительства Румынии одобрили проект постановления, согласно которому Бухарест подарит Киеву 100 тыс. доз вакцины от коронавируса AstraZeneca. Как передаёт «СТРАНА», премьер-министр Румынии Флорин Кыцу отметил, что кроме Украины препарат также предоставят Молдавии.

В Румынии утвердили проект решения о бесплатном предоставлении Украине 100 тысяч доз вакцины от коронавируса AstraZeneca. Как пишет «СТРАНА», об этом заявил премьер-министр Румынии Флорин Кыцу. Отмечается, что кроме Украины препарат также предоставят Молдавии.

«На заседании правительства мы одобрили проект постановления, которым мы безвозмездно передаём ещё 100 000 доз вакцины AstraZeneca Молдавии, и мы также подготовили детали для пожертвования 100 000 доз вакцины Украине», — сказал премьер-министр.

Как напоминает издание, 23 апреля на Украину в рамках программы COVAX прибыло 367 200 доз вакцины AstraZeneca южнокорейского производства. Часть доз используют для второй прививки тем, кто получил первую дозу в феврале.