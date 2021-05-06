СТРАНА: Румыния пожертвует Украине 100 тыс. доз вакцины AstraZeneca

20:16
Медведев устроил перепалку с болельщиками во время матча на турнире ATP в Мадриде
Российский теннисист Даниил Медведев во время матча третьего круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в испанском Мадриде вступил в перебранку с болельщиками на трибунах.
20:16
В Чехии смягчат карантинные меры с 10 мая
Глава Минздрава Чехии Петр Аренбергер заявил, что в стране с 10 мая решено смягчить карантинные ограничения, вводившиеся из-за коронавируса.
20:04
В Белом доме заявили о поддержке вступления Украины в НАТО
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер ответила на вопрос о том, поддерживает ли администрация президента США Джо Байдена вступление Украины в НАТО.
20:03
НХЛ оштрафовала «Рейнджерс» за критику решения департамента безопасности игроков
Национальная хоккейная лига (НХЛ) приняла решение оштрафовать «Нью-Йорк Рейнджерс» за публичные комментарии клуба и его представителей.
19:48
В Госдепе прокомментировали ситуацию с СВПД
Высокопоставленный представитель Госдепартамента прокомментировал ситуацию с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
19:44
Стали известны соперники российских гандболистов на ЧЕ-2022
Европейская федерация гандбола (EHF) провела жеребьёвку группового этапа чемпионата Европы среди мужских команд 2022 года.
19:35
В МВФ рассказали о переговорах с Украиной по поводу реформ
Официальный представитель Международного валютного фонда (МВФ) Джерри Райс на регулярном брифинге рассказал о переговорах с Украиной по поводу проведения реформ в стране.
19:32
СМИ: Тяжелоатлетка Хаббард станет первой трансгендерной участницей ОИ
Новозеландская тяжелоатлетка Лорел Хаббард станет первой в истории трансгендерной участницей Олимпийских игр.
19:24
Премьер Чехии оценил отношения с Россией
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш прокомментировал отношения между Москвой и Прагой.
19:17
В «Оренбурге» заявили, что планируют завершить реконструкцию стадиона к лету 2022 года
Футбольный клуб «Оренбург» рассчитывает завершить реконструкцию домашнего стадиона «Газовик» к июню 2022 года.
19:09
В Рио-де-Жанейро 25 человек погибли в результате перестрелки в метро
Один полицейский и 24 предполагаемых преступника погибли в результате перестрелки в метрополитене Рио-де-Жанейро.
19:01
Путин высказался о вакцине Moderna
Президент России Владимир Путин высказался по поводу американской вакцины от коронавируса Moderna.
18:52
Рублёв проиграл Иснеру в третьем круге турнира ATP в Мадриде
Россиянин Андрей Рублёв потерпел поражение от американца Джона Иснера в матче третьего круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории «Мастерс» в Мадриде.
18:48
В Греции за сутки выявили 3421 новый случай коронавируса
В Греции за сутки выявили 3421 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Национальную организацию общественного здравоохранения.
18:39
КДК РФС не выявил нарушений правил безопасности на матче «Зенит» — «Локомотив»
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) вынес решение по нарушениям, выявленным в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между петербургским «Зенитом» и московским «Локомотивом».
18:33
В Москве из-за сильного ветра пострадали два человека
В Москве в результате падения деревьев из-за сильного ветра пострадали два человека. Об этом сообщил столичный комплекс городского хозяйства.
18:22
Глава МИД Украины провёл переговоры с Блинкеном
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провёл переговоры с госсекретарём США Энтони Блинкеном. Об этом сообщается на сайте украинского МИД.
18:15
КДК РФС оштрафовал «Спартак» за поведение фанатов на матче с «Арсеналом»
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) вынес решение по нарушениям, выявленным в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между тульским «Арсеналом» и московским «Спартаком».
18:07
В НАТО рассказали о масштабах учений Steadfast Defender 2021
Заместитель начальника верховного штаба союзников по НАТО в Европе генерал-лейтенант Брис Худе рассказал о масштабах учений Steadfast Defender 2021, намеченных на конец мая-июнь этого года.
18:06
РФС дисквалифицировал Радимова на пять матчей
Глава контрольно-дисциплинарной комиссии Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил о решении дисквалифицировать на пять матчей главного тренера.
17:58
Путин сообщил об отслеживании ситуации с COVID-19 в других странах
Российский лидер Владимир Путин в ходе видеовстречи с вице-премьером Татьяной Голиковой сообщил об отслеживании ситуации с COVID-19 в других странах.
17:53
Туктамышева рассказала, как часто бывает на свиданиях
Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева рассказала, как часто бывает на свиданиях.
17:44
В Молдавии за сутки выявили более 300 новых случаев коронавируса
В Молдавии за сутки подтвердили 333 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, общее число пациентов с COVID-19 достигло 252 153.
17:35
СМИ: Неймар приостановил переговоры с ПСЖ по контракту из-за интереса «Барселоны»
Бразильский форвард французского «Пари Сен-Жермен» Неймар приостановил переговоры с клубом из-за интереса к нему со стороны каталонской «Барселоны».
17:28
Минздрав назвал сроки и условия хранения вакцины «Спутник Лайт»
Минздрав России внёс в государственный реестр лекарственных средств данные о сроках и условиях хранения вакцины от коронавируса «Спутник Лайт».
17:17
Голикова оценила контроль за соблюдением масочного режима
Вице-премьер России Татьяна Голикова в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным оценила контроль за соблюдением масочного режима в российских регионах.
17:16
Глава ФИДЕ заявил, что непосредственно на матче Непомнящий — Карлсен флага России не будет
Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович прокомментировал информацию о том, что на матче за мировую шахматную корону между россиянином Яном Непомнящим и норвежцем Магнусом Карлсеном будет флаг России.
17:08
Ковалёв может провести следующий бой в России
Бывший чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе по версии WBO Сергей Ковалёв может провести свой следующий бой в России.
17:02
Захарова оценила заявление Зеленского о «вездесущих русских»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась по поводу заявления президента Украины Владимира Зеленского о «вездесущих русских».
16:55
Тарпищев считает, что поражение Медведева на турнире в Мадриде связано с перенесённым коронавирусом
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение Даниила Медведева от чилийца Кристьяна Гарина в матче третьего круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Мадриде.
16:48
В Минприроды отреагировали на сообщения об ужесточении правил сбора грибов
В Министерства природных ресурсов и экологии отреагировали на сообщения об ужесточении правил сбора грибов, ягод и берёзового сока.
16:42
Ари рассказал, где может продолжить карьеру после ухода из «Краснодара»
Нападающий «Краснодара» Ари рассказал о своих планах на будущее.
16:37
Минздрав назвал сроки ввода вакцины «Спутник Лайт» в гражданский оборот
В Министерстве здравоохранения России заявили, что вакцина «Спутник Лайт» должна выйти в гражданский оборот до 1 января 2022 года.
16:29
В «Вольфсбурге» выразили заинтересованность в выкупе Филиппа у «Динамо»
«Вольфсбург» хочет сохранить в своём составе форварда Максимилиана Филиппа, который выступает за немецкий клуб на правах аренды из «Динамо».
16:29
В ЦБ сообщили о росте международных резервов России
В Центробанке сообщили, что международные резервы России по состоянию на 30 апреля увеличились на $1 млрд (+0,2%) — до $590,5 млрд.
16:15
Эксперт оценил заявление Зеленского о поддержке США суверенитета Украины
Политолог Иван Мезюхо прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что украинский президент Владимир Зеленский поблагодарил Соединённые Штаты за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
16:13
Медведев проиграл Гарину и вылетел из турнира категории «Мастерс» в Мадриде
В матче третьего круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории «Мастерс» в Мадриде россиянин Даниил Медведев проиграл чилийцу Кристьяну Гарину.
16:04
Путин оценил влияние длинных выходных на ситуацию с COVID-19
Президент России Владимир Путин заявил, что решение о продлении майских праздников оказалось оправданным, так как заболеваемость COVID-19 снижается.
16:00
Кожевников — о первой драке Капризова в НХЛ: прошёл проверку
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников прокомментировал драку российского нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова с защитником «Вегас Голден Найтс» Заком Уайтклаудом.
15:49
Голикова назвала число вакцинировавшихся от коронавируса в России
Вице-премьер России Татьяна Голикова в ходе совещания с российским президентом Владимиром Путиным назвала число вакцинировавшихся от коронавируса в стране.
15:46
СМИ: «Спартак» предложит Жиго новый контракт с увеличенной зарплатой
Московский «Спартак» намерен предложить французскому защитнику Самуэлю Жиго новый контракт на улучшенных условиях.
15:39
Российские препараты от COVID-19 сравнили с автоматом Калашникова
Президент России Владимир Путин на встрече с вице-премьером Татьяной Голиковой заявил, что российские препараты от коронавируса уже сравнивают с автоматом Калашникова.
15:32
Караваев: хотелось бы поиграть в европейском чемпионате
Защитник петербургского футбольного клуба «Зенит» и сборной России по футболу Вячеслав Караваев признался, что хотел бы вернуться в один из топовых европейских чемпионатов.
15:23
Мурашко прокомментировал регистрацию вакцины «Спутник Лайт»
Глава Минздрава Михаил Мурашко прокомментировал регистрацию вакцины от коронавируса «Спутник Лайт».
15:18
Источник: Заболотный продолжит карьеру в ЦСКА
Форвард ФК «Сочи» Антон Заболотный договорился о переходе в московский ЦСКА.
15:18
Голикова назвала стабильной ситуацию с коронавирусом в России
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что ситуация с распространением коронавируса в России стабильная.
15:18
Синоптики предупредили о «мощной облачности» в Москве в ближайшие дни
Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала о погоде в столичном регионе в ближайшие несколько дней.
15:07
В России зарегистрировали вакцину «Спутник Лайт»
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что однокомпонентная вакцина против коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник Лайт» зарегистрирована в России. Эффективность препарата, по данным фонда, составляет 79,4% с 28-го дня после получения иммунизации.
15:04
«Спартак» подписал бывшего хоккеиста «Сан-Хосе» Хееда
Шведский защитник Тим Хеед стал новым хоккеистом московского «Спартака».
15:04
Зеленский пригласил Байдена посетить Киев
Президент Украины Владимир Зеленский пригласил американского лидера Джо Байдена и вице-президента США Камалу Харрис посетить Киев с официальными визитами.