N-TV: Boeing Трампа отремонтируют от и до — для будущих митингов

Дональд Трамп решил провести капитальный ремонт своего личного «боинга» 757, чтобы использовать его на митингах в будущем, сообщает немецкий телеканал N-TV. Во время предвыборной кампании 2016 года, завершившейся победой Трампа, самолёт стал своего рода визитной карточкой бывшего американского президента, потому что постоянно присутствовал поблизости во время его выступлений.

Бывший президент США Дональд Трамп решил отремонтировать «сверху донизу» свой «боинг» 757, сопровождавший его на протяжении предвыборной кампании 2016 года. Можно ли считать это знаком, что Трамп выдвинет свою кандидатуру на пост президента США в 2024 году? Таким вопросом задаётся немецкий телеканал N-TV.

Как отмечает корреспондент телеканала, самолёт был центральным элементом победной предвыборной кампании Трампа в 2016 году. Теперь экс-президент решил произвести капитальный ремонт своего «боинга», чтобы в будущем снова использовать его для проведения политических манифестаций.

«Многие люди задают вопросы о прекрасном «боинге» 757, который стал иконой на митингах Трампа», — пояснил бывший американский президент, пообещав, что самолёт снова будет введён в эксплуатацию ещё в этом году.

При этом он подчеркнул, что самолёт сейчас будет отремонтирован от двигателей до лакирования корпуса. «Как только самолёт будет готов, он станет лучше, чем когда-либо, и будет использоваться для будущих манифестаций», — заявил Дональд Трамп.

Как напоминает немецкий телеканал, в 2016 году «боинг» миллиардера стал важной частью его избирательной кампании. На каждом митинге кандидат республиканцев эффектно спускался по трапу самолёта. В то время как он выступал перед своими избирателями, на фоне всегда был виден «боинг» с надписью «Трамп».

По поводу возможного выставления своей кандидатуры на следующих президентских выборах экс-президент пока не высказывался. Тем не менее, он может снова участвовать в выборах в 2024 году и претендовать на пост президента на следующие четыре года. Однако недавно Трамп дал понять, что решение будет приниматься после выборов в конгресс в 2022 году.

«Сегодня вечером я стою перед вами, исполненный уверенности в том, что в 2022 году мы отвоюем палату представителей и сенат, — заявил Трамп ещё в апреле. — И потом, в 2024 году, кандидат от республиканцев заполучит Белый дом».

В своей республиканской партии Трамп всё ещё пользуется большим влиянием: резко критиковавшая его депутат Лиз Чейни недавно потеряла своё место в руководящей верхушке фракции в палате представителей, подчёркивает N-TV.