«Картократия» в эпоху пандемии — Le Monde разобралась, почему французы увлеклись составлением карт

С началом пандемии и введением строго карантина во Франции случился настоящий бум картографии: пока по новостям ежедневно отмечали пути распространения вируса, открытые платформы зафиксировали резкий прирост постоянных участников, а в соцсетях проводили челленджи для всех желающих, рассказывает Le Monde. Такой феномен учёные объясняют тем, что карты и новейшие инструменты для их создания открывают море возможностей для визуализации информации — в современном «обществе картинки» такое творчество порой становится графической формой протеста и способом проявить свою гражданскую позицию.

В эпоху пандемии COVID-19 трагически серьёзные карты стали декорацией нашей повседневной жизни, пишет Le Monde. Распространение вируса по миру, показатели заболеваемости в зависимости от департамента, количество занятых коек в реанимации — Францию то и дело делили на зоны и раскрашивали зелёным и красным. Однако коронавирус также привёл к расцвету уже существующего феномена, который сотрудник отдела инфографики французской газеты Ксемартен Лаборд резюмирует так: «Карта — это язык момента. У нас есть темы в изобилии и творческие приёмы. Открывается море возможностей».

Жюльен Дюпон. «Остров Белого Года» (когда отменены налоги на доходы). Twitter/Kartokobri

Жюльен Дюпон, преподаватель истории и географии в Вольс-ан-Велен, в 12 иллюстрациях и 20 картах своего «Транскарантинного атласа» изображает мир во время коронавируса. Среди голубых просторов океана Пандемии вырастают континенты, острова и архипелаги, раскрашенные зелёным или коричневым в зависимости от рельефа местности: Тапочная, Гуглэнд, Зумфьорд, гора Полуфабрикатов, пустыня Клаббинга. Как рассказал изданию учитель, из-за карантина путешествовать стало невозможно, поэтому у него появилось острое желание создать выдуманные карты.

Для тех, кто не выбрал профессию географа или не увлёкся в детстве дедушкиными атласами, ещё недавно изображения континентов и островов представлялись скучными картинками, которые нужны только для выпускного экзамена. Однако этот «инструмент для визуализации информации», со слов старшего преподавателя географии в парижском университете Кристин Занин, отлично подошёл «обществу картинок». В соцсетях и главным образом в Twitter появляются всё новые карты, которые информируют и привлекают внимание. Для любителей даже организуют открытые мероприятия: в ноябре 2020 года прошёл челлендж, во время которого участники рисовали по карте в день на предложенную тему (#30daysmapchallenge), в другой раз создавали общую карту связанных с картами цитат из литературы (#MapQuote). Пользователи соцсетей щедро поддерживают такое творчество лайками.

В то же время как горячие пирожки расходятся атласы — газеты La Vie и Le Monde два раза в год распродают 40 тыс. копий своего издания, — а число зрителей геополитической программы «Обратная сторона карт» на телеканале Arte иногда достигает 600 тыс. человек. В университетах у мастеров картографии нет отбоя от предложений.

Ещё в 2010 году два школьных учителя Мари Массон и Оливье Годар провели мини-конкурс карт среди своих классов — спустя 10 лет и 4 500 учеников и преподавателей ежегодно участвуют в этом творческом состязании. Годар радуется такому энтузиазму детей и их родителей, подчёркивая, что благодаря картам «мы понимаем очень сложные вещи с первого взгляда». Такую юношескую страсть он приписывает давней традиции: неслучайно первое в мире национальное географическое общество было создано во Франции и празднует своё 200-летие, а в 1970-х годах монументальные работы Жака Бертена по графической семиологии оказали значительное влияние на развитие картографии во всём мире. Хотя у подростков карты чаще ассоциируются с новой заставкой «Игры престолов» или функционалом игры Minecraft, их родители понимают, что происходящее на другом конце земного шара в конце концов касается нас всех, считает ведущая программы «Обратная сторона карт» Эмили Обри. По её словам, «COVID-19 усилил этот феномен»: на протяжении месяцев люди наблюдали за происходящим в Ухани, потому что знали, что это повлияет на их жизнь в Европе. Пандемия, изменения климата, миграция, терроризм — карты в картинках демонстрируют глобализацию и универсальность этих проблем, а также обнадёживают дезориентированных людей благодаря упорядоченности, иерархии и обозначению границ.

Роман Лакруа. «Производство моркови во Франции» для #30DayMapChallenge. Twitter/lacxrx

Анализируя популярность карт, Le Monde обращается к истории: в 2000 году президент США Билл Клинтон снял шифрование с военного геолокационного сигнала со спутника в реальном времени, что позволило использовать его для гражданских целей. Спустя пять лет появились Google Maps, а затем Google Earth и Street View. С распространением смартфонов цифровые карты в различных приложением стали привычным делом. Часто бесплатные и простые в использовании, они позволяют кому угодно возомнить себя картографом: по французскому законодательству многие статистические данные находятся в открытом доступе.

Научный сотрудник-инженер в сфере географической информации Национального центра научных исследований Николя Ламбер обращает внимание на «проявление гражданской позиции в создании и использовании карт, что было немыслимо ещё десяток лет назад». В прошлом осталась монополия государства, которая наследовала исключительное королевское право управлять территорией, переброской войск и сбором налогов, — теперь, по словам учёного «онлайн-доступ к открытым системам географической информации с возможностью внести свой вклад оживляет всё общество».

картовечеринки» на местном уровне и две общие ежегодные встречи. Вокруг этого собрания детализированных и постоянно обновляющихся карт расцвела целая экосистема со своими приложениями и туристическими маршрутами. Благодаря OSM волонтёры терпеливо наносят на карту пока ещё неисследованные или слишком давно изображённые участки земного шара, взяв за основу спутниковые изображения. На сайте уверяют, что опыт здесь не требуется, а обучение занимает короткое время. Так, среди адептов открытых приложений популярен сайт OpenStreetMap , который в статье называют Википедией в картографии. Эта веб-платформа для совместного создания карт, запущенная в 2004 году в Великобритании, позволяет после регистрации сразу же дополнить карту мира — или, по крайней мере, своего района. Пользователи собирают данные о пешеходных переходах, расположении дефибрилляторов, стоек для зарядки гаджетов и другие ценные детали. Во Франции на постоянной основе улучшают карты 5 тыс. человек — примерно 400 в день, что в два раза превышает их количество пять лет назад. Среди них не только учителя географии на пенсии, но и люди всех возрастов, которые любят леса, поддерживают развитие велодвижение или стараются сделать город более доступным для людей с ограниченными возможностями. Французская ассоциация OSM является одной из самых активных в мире – до карантина по всей стране устраивались «» на местном уровне и две общие ежегодные встречи. Вокруг этого собрания детализированных и постоянно обновляющихся карт расцвела целая экосистема со своими приложениями и туристическими маршрутами. Благодаря OSM волонтёры терпеливо наносят на карту пока ещё неисследованные или слишком давно изображённые участки земного шара, взяв за основу спутниковые изображения. На сайте уверяют, что опыт здесь не требуется, а обучение занимает короткое время.

Борис Мерискей. «Картография населения в виде лего». https://bmericskay.github.io

Новые создатели, новые способы применения, новые формы — сейчас происходит переосмысление картографии. Благодаря цифровым технологиям статистические карты стали интерактивными, с анимированным движением мышки или аудио- и видеофрагментами. При выборе тем составители сходят с проторенных дорожек и обращаются к развлекательным и даже фантастическим сюжетам. Например, преподаватель географии из университета Ренн-II Борис Мерискей на своём сайте в подразделе «Картографические отступления» опубликовал карту плотности населения в Ренне, выполненную деталями лего. «Благодаря открытым данным, одновременно объёмным и очень точным, и средствам интернета картография преодолевает способы классической репрезентации», — отмечает учёный.

Адриен Ван Хамме. «Шоколатин или булочка с шоколадом?» blog.adrienvh.fr Его коллега из университета Париж-I Адриен Ван Хамме отобразил в картинке фундаментальное разделение Франции на два лагеря: тех, кто говорят «шоколатин» (chocolatine), и тех, кто предпочитает называть это кондитерское изделие «булочка с шоколадом» (pain au chocolat). На основе 18 600 голосов пользователей интернета было доказано, что сокрушительную географическую победу одержали любители булочек.

«Между картографией и иллюстрацией стираются границы — как и между картографией и общественной деятельностью», — констатирует французская газета. Географ Кристин Занин напоминает, что составление карт является «спортивной борьбой», «эффективным оружием» и «искусством манипуляции с помощью визуальных знаков».

графических форма протеста», отмечает Николя Ламбер в Twitter. По его словам, карты являются «субъективным представлением фактов», это «всегда отбор, всегда рассказ» — «научный инструмент для доступа к знаниям, а также инструмент для коммуникации посредством картинки». Его собственная картократией». Эпидемия способствовала появлению «», отмечает Николя Ламбер в Twitter. По его словам, карты являются «», это «» — «». Его собственная анимированная карта , где представлено число людей в реанимации и палатах интенсивной терапии, вызвала политический резонанс. Подозревая, что правительство занижает официальные цифры, движение преподавателей «Красные ручки» создало интерактивную карту школьных учреждений, в которых выявили заболевания коронавирусом — на момент публикации статьи её просмотрело 2,8 млн человек. Как пишет в заключение Le Monde, такое противостояние власти с использованием карт англо-саксы называли «».

Примечание ИноТВ: В качестве иллюстрации использована «Карта страны на карантине» независимого иллюстратора Арианы Пинель. Изображены Лес тревоги, королевство Удалёнки, горы Посиделок по Скайпу, Ловушка социальных сетей, равнина Прокрастинации, река Добрых намерений, поле Невозможных влюблённостей, пропасть Запойного просмотра сериалов, Запретная природа и Решение санитарного кризиса со знаком вопроса в окружении дронов.