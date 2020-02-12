CNN: президент США вновь запутался в американской географии

Президент США Дональд Трамп, похоже, совершил уже вторую за этот месяц географическую ошибку, пишет CNN. Ранее он поздравил штат Канзас с победой команды из штата Миссури «Канзас-Сити Чифс» в Супербоуле. А теперь он, по всей видимости, перепутал столицу штата Нью-Гэмпшир с одноимённым городом в штате Массачусетс, где во времена Американской революции состоялось знаменитое сражение при Лексингтоне и Конкорде.
Два американских города в Новой Англии с одинаковым названием Конкорд, один из которых находится в штате Нью-Гэмпшир, а другой — в Массачусетсе, расположены друг от друга в часе езды, пишет CNN. Однако их роль в военной истории США сильно отличается.
Американский лидер Дональд Трамп, выступая перед своими сторонниками в Нью-Гэмпшире, похоже, перепутал столицу «гранитного штата» с одноимённым городом в Массачусетсе, где состоялась ключевая битва времён Американской революции.
Глава Белого дома в ходе своего выступления в Нью-Гэмпшире вначале указал на то, что его администрация увеличила оборонные расходы, чтобы «отстроить вооружённые силы США». А затем Трамп перед толпой своих сторонников заявил: «Мы финансируем Нью-Гэмпшир, национальную гвардию вооружённых сил Нью-Гэмпшира, центры боеготовности всего в нескольких милях отсюда в Пембруке и в Конкорде. Конкорд, я люблю Конкорд! Вам известно, насколько он знаменит? Конкорд. Это ведь тот самый Конкорд, о котором мы постоянно читаем, не так ли?»
Предвыборный штаб Трампа отказался отвечать на просьбу CNN прокомментировать, что именно хотел сказать глава Белого дома.
Как поясняет издание, Конкорд в Нью-Гэмпшире тоже обладает определённой исторической значимостью, поскольку это столица штата. К тому же город был основан ещё до Американской революции.
Однако если Трамп имел в виду Конкорд, о котором большинство американцев читают в учебниках по истории США, то он, вероятно, ссылается на сражение при Лексингтоне и Конкорде — первое вооружённое столкновение, которое дало старт Войне за независимость.
Как напоминает издание, ранее в этом месяце Трамп совершил другую географическую ошибку, когда поздравил штат Канзас с победой команды из штата Миссури «Канзас-Сити Чифс» в финале плей-офф Национальной футбольной лиги США — Супербоуле.
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