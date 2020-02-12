MSNBC: Трамп списал на фотошоп загадочный оранжевый загар на своём лице

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«Проблема не во вмешательстве»: NI рассказал, как не дать России стать великой державой National Interest
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WT: 20 тысяч солдат — США готовятся к самым масштабным учениям в Европе за 25 лет Washington Times
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Либо повезло, либо недоговаривают — CNN разобрался, почему коронавирус «пощадил» Северную Корею CNN
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El Periódico: «методы шантажа и диктата» — Лавров осудил давление США на Венесуэлу El Periódico
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WP: от американских санкций против Венесуэлы выигрывает только Россия Washington Post
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Zaxid.net: вопрос политический — во Львове отказались вернуть останки разведчика Кузнецова родственникам в Россию Zaxid.net
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В Турции заявили о нейтрализации 51 сирийского военного в Идлибе
Министерство обороны Турции заявило о нейтрализации 51 военного сирийской армии, а также уничтожении двух танков в Идлибе.
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США не исключают «серьёзных переговоров» с Россией по ядерному оружию
Помощник американского президента по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что в США не исключают проведения серьёзных переговоров с Россией и Китаем по вопросам сокращения ядерного оружия.
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СМИ: «Краснодар» ведёт переговоры по трансферу форварда «Наполи» Юнеса
«Краснодар» хочет усилить состав нападающим итальянского «Наполи» Амином Юнесом.
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В Минпромторге исключили дефицит медицинских масок в России
Российские предприятия полностью обеспечивают потребности граждан в медицинских масках. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.
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«Бенфика» со Злобиным вышла в финал Кубка Португалии
«Бенфика» стала первым финалистом Кубка Португалии по футболу.
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Трамп анонсировал увольнения в Белом доме
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Белый дом покинет ряд сотрудников из-за ситуации с импичментом.
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Бородавко о Большунове: Саша стал быстрее соображать и принимать решения на трассе
Тренер по лыжным гонкам Юрий Бородавко назвал составляющие успеха своего подопечного Александра Большунова, который с большим запасом лидирует в текущем розыгрыше Кубка мира.
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В Израиле сообщили о пуске ракеты из сектора Газа
Одна ракета была выпущена по Израилю из сектора Газа. Об этом сообщили в пресс-службе израильской армии.
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Тихонов о Тедеско: он начинал работать вслепую, но зимой получил время сделать команду
Знаменитый в прошлом игрок «Спартака» Андрей Тихонов высказался о деятельности Доменико Тедеско на посту главного тренера красно-белых.
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Число жертв коронавируса в китайской провинции Хубэй выросло до 1068
Число погибших от последствий заражения новым типом коронавируса 2019-nCoV в китайской провинции Хубэй увеличилось до 1068.
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Березуцкий о победе «Спартака» в Катаре: не вижу смысла заострять внимание на результате
Помощник генерального директора ЦСКА Василий Березуцкий скептически высказался о выигрыше «Спартаком» представительного предсезонного турнира в Катаре.
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Россия рассчитывает на учёт своей позиции в резолюции по Ливии
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва рассчитывает на учёт своей позиции при вынесении на голосование Совбеза резолюции по Ливии.
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«Ренн» стал первым полуфиналистом Кубка Франции по футболу
«Ренн» одолел на выезде «Бельфор» (3:0) из четвёртого по силе дивизиона страны и вышел в полуфинал Кубка Франции.
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Футбольную сборную России могут переименовать в «Наши парни» для ЧМ-2022
Сборная России по футболу может выступить на чемпионате мира 2022 года под названием «Наши парни».
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Мэрию Тель-Авива окрасили в цвета флага КНР
Мэрию Тель-Авива окрасили в цвета китайского флага в качестве знака солидарности из-за вспышки на территории КНР коронавируса.
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Российские инспекторы посетят военный объект Нидерландов
Российская группа инспекторов посетит в среду, 12 февраля, военный объект Вооружённых сил Нидерландов. Об этом сообщил начальник российского Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.
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Орлов о смерти Рейнгольда: я ценил его за чувство обострённой справедливости
Телекомментатор Геннадий Орлов высказался о бывшем футболисте «Спартака» Валерии Рейнгольде, который скончался во вторник, 11 февраля, на 78-м году.
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Конькобежцы Кулижников и Фаткулина вошли в состав сборной России на ЧМ в США
Определился состав сборной России по конькобежному спорту в командном спринте для выступления на чемпионате мира на отдельных дистанциях.
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Мишустин проведёт заседание по стратегическому развитию и нацпроектам
Премьер-министр России Михаил Мишустин проведёт заседание президиума Совета при президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам.
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Курникова родила Иглесиасу третьего ребёнка
В семье знаменитой в прошлом российской теннисистки Анны Курниковой и испанского певца Энрике Иглесиаса родился третий ребёнок.
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Россия осталась без медали ЧЕ по греко-римской борьбе в весе до 130 кг
Российский борец греко-римского стиля Зураби Гедехаури не смог завоевать медаль в категории до 130 кг на чемпионате Европы в Риме.
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Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Монголии
Землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировано на юго-западе Монголии.
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В Германии зафиксировали 16 случаев заражения коронавирусом
В Германии общее число заражённых новым типом коронавируса возросло до 16 после того, как в Баварии зафиксировали два новых случая заражения.
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Россиянин Попов исключён из UFC
Российский боец смешанных единоборств Григорий Попов больше не будет выступать в Абсолютном бойцовском чемпионате.
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Российские военные провели патрулирование в Сирии
Российская военная полиция продолжила патрулирование сирийско-турецкой границы на нескольких маршрутах в сирийских провинциях Хасеке и Алеппо.
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Байсултанов назначен заместителем министра спорта России
Бывший глава правительства Чеченской Республики Одес Байсултанов стал новым заместителем министра спорта России Олега Матыцина.
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Samsung представила смартфон Galaxy S20 5G
Компания Samsung представила на презентации в Сан-Франциско новый смартфон Galaxy S20 5G.
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Зеленский провёл совещание по привлечению молодёжи Донбасса
Украинский президент Владимир Зеленский провёл совещание на тему разработки программы, которая будет мотивировать молодёжь с территории Донбасса к получению украинского гражданства.
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Сборная России выразила соболезнования в связи со смертью экс-футболиста «Спартака» Рейнгольда
Сборная России по футболу выразила соболезнования родным и близким экс-игрока московского «Спартака» Валерия Рейнгольда.
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Комаров стал бронзовым призёром ЧЕ по греко-римской борьбе
Россиянин Александр Комаров завоевал бронзу в весовой категории до 87 кг на чемпионате Европы по греко-римской борьбе.
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В Подмосковье в ДТП с автобусом пострадали шесть человек
В Московской области в результате ДТП с автобусом и грузовым автомобилем МАЗ пострадали шесть человек. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.
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Samsung представила складной смартфон Galaxy Z Flip
Компания Samsung представила новый складной смартфон модели Galaxy Z Flip.
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Александрова обыграла Касаткину на турнире WTA в Санкт-Петербурге
В матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Санкт-Петербурге россиянка Екатерина Александрова оказалась сильнее соотечественницы Дарьи Касаткиной.
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В ЛНР оценили назначение нового представителя Киева по Донбассу
Представитель самопровозглашённой Луганской народной республики в политической подгруппе трёхсторонней контактной группы по Донбассу в Минске Родион Мирошник раскритиковал назначение нового представителя Киева в гуманитарной подгруппе.
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Эксперт оценил предложение фиксировать техосмотр на видео
Автоюрист Сергей Радько прокомментировал предложение МВД России фиксировать техосмотр на видео.
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Лабазанов завоевал серебро ЧЕ по греко-римской борьбе
Российский борец греко-римского стиля Ибрагим Лабазанов стал серебряным призёром чемпионата Европы, который проходит в Риме.
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МИД России прокомментировал ситуацию с удерживаемыми в Ливии россиянами
Министерство иностранных дел России заявило, что постоянно обсуждает с правительством национального согласия Ливии вопрос освобождения российских граждан Максима Шугалея и Самера Суэйфана.
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Фестиваль науки и искусства пройдёт 8—9 марта в Москве
Фестиваль науки и искусства Wow! How? состоится 8—9 марта в Большом зале РАН в Москве.
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Стали известны соперники сборной России на Кубке Федерации — 2020
Состоялась жеребьёвка финального раунда Кубка Федерации — 2020, который пройдёт в Будапеште.
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Боевики совершили 27 обстрелов в Идлибе
Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков заявил, что члены незаконных вооружённых формирований 27 раз обстреливали населённые пункты на территории идлибской зоны деэскалации.
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Посольство России в ФРГ осудило статью посла Польши о Второй мировой
Посольство России в Германии прокомментировало статью посла Польши в ФРГ Анджея Пшилебского для газеты Märkische Oderzeitung, в которой он обвинил СССР в равной с Третьим рейхом ответственности за развязывание Второй мировой войны.
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В Нижнем Новгороде с 13 февраля закроют школы на карантин
В Нижнем Новгороде с 13 февраля все школы будут закрыты на карантин в связи с превышением эпидемических порогов по заболеваемости гриппом и ОРВИ.
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«Спартак» обыграл «Металлург» в КХЛ и оформил попадание в плей-офф
Московский «Спартак» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) одержал победу над магнитогорским «Металлургом».
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Александр Емельяненко поспорил с руководителем «Ахмата», что год не будет употреблять алкоголь
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко заключил пари с главой бойцовского клуба «Ахмат» Абузайдом Висмурадовым.
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«Газпром» ожидает роста добычи газа на 21% к 2030 году
«Газпром» в 2030 году ожидает роста добычи газа на 21% по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщает ТАСС.
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В Свердловской области рассказали об итогах борьбы с фальшивыми купюрами
В Свердловской области изъяли 119 фальшивых денежных купюр и завели 263 уголовных дела в 2019 году, заявили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.
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Цорн заявил, что «Спартак» будет участвовать в организации похорон Рейнгольда
Спортивный директор московского «Спартака» Томас Цорн заявил, что клуб поможет родственникам ушедшего из жизни экс-футболиста команды Валерия Рейнгольда с организацией похорон.
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Минэнерго США снизило прогноз по добыче нефти на 2020—2021 годы
Минэнерго США понизило прогноз по добыче американской нефти на 2020 год до 13,2 млн баррелей в сутки и до 13,56 млн баррелей в сутки на 2021 год.
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Гаврилов: Рейнгольд был человек прямой, с характером
Бывший футболист московского «Спартака» и сборной СССР Юрий Гаврилов опечален новостью о смерти бывшего игрока команды Валерия Рейнгольда.
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Ловчев — о Рейнгольде: он был мне ближайшим другом
Экс-игрок московского «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал кончину бывшего футболиста красно-белых Валерия Рейнгольда.