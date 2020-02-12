MSNBC: Трамп списал на фотошоп загадочный оранжевый загар на своём лице

Давайте резко сменим тему и поговорим о том, что поглотило внимание не только корреспондентов, работающих в Белом доме, но и многих пользователей интернета и мобильных телефонов.

Речь идёт о фотографии президента США, которую он решил прокомментировать. Из-за этого вы, ребята, оказались в странном положении, когда вам пришлось звонить в пресс-службу Белого дома, чтобы попросить комментариев по поводу контраста цветов на лице президента.

ФИЛИП РАКЕР, корреспондент The Washington Post в Белом доме: Да, Брайан. Лично я не был в числе тех журналистов, которые связывались с пресс-службой, но я знаю об этой фотографии и об этом меме. Эта тема стала популярной в социальных сетях из-за лица президента, точнее его оранжевого цвета. И он, разумеется, утверждает, что снимок обработан в фотошопе.

Всё это, похоже, намекает на то, что у него (Трампа. — ИноТВ) склонность к загару. Мы знаем об этом уже в течение некоторого времени. Но как загар оказывается на его лице — это своего рода загадка, одна из давних тайн эпохи Трампа.

Дата выхода в эфир 10 февраля 2020 года.