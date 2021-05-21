WION: первая поставка С-400 прибудет в Индию в конце 2021 года

По данным российской стороны, в рамках сделки с Москвой Индия получит первую поставку ЗРК С-400 уже в период с октября по декабрь текущего года, сообщает WION. Как напоминает канал, в январе в Россию отправилась группа из 100 индийских военных, чтобы обучиться управлению передовой системой.
Передовой российский зенитный ракетный комплекс прибудет в Индию к концу текущего года. Ссылаясь на российский государственный спецэкспортёр «Рособоронэкспорт», новостное агентство «Интерфакс» сообщило, что Россия начнёт поставки своих ЗРК С-400 в Индию в четвёртом квартале этого года.
Индия заключила с Москвой сделку по поставке комплексов С-400 на 5 миллиардов в октябре 2018 года и должна будет получить в общей сложности пять полковых комплектов системы. В 2019 году Индия направила России первый платёж — порядка 800 миллионов долларов. Первые поставки состоятся в период с октября по декабрь этого года.
С-400 известна как самая продвинутая зенитная ракетная система ПВО дальнего действия России. Комплекс, в основе которого находится система-перехватчик «Триумф», способен уничтожать приближающиеся вражеские самолёты, ракеты и даже беспилотники на расстоянии до 400 километров.
В последнюю неделю января в Россию была направлена группа из 100 индийских военных. Там они должны были начать обучение по управлению С-400.
В ответ на сделку между Москвой и Нью-Дели администрация (экс-президента США Дональда. — ИноТВ) Трампа предупредила, что соглашение может спровоцировать введение санкций со стороны Америки в соответствии с законом CAATSA. CAATSA — достаточно жёсткий американский закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций». Этот закон даёт администрации возможность вводить санкции в отношении стран, которые заключают крупные оборонные сделки на закупку вооружений у России. Он был введён в ответ на российскую аннексию* Крыма в 2014 году и предполагаемое вмешательство Москвы в президентские выборы в США в 2016 году.
Дата выхода в эфир 21 мая 2021 года.
* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).
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