Корреспондент: глава украинского Минздрава не верит, что получится привить 100% населения

00:59
В ВОЗ назвали число случаев заболевания коронавирусом в мире
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что с начала пандемии в мире зафиксировали более 160 млн случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
00:39
США призывают отказаться от провокаций на границе Армении и Азербайджана
США призывают отказаться от провокаций на границе Армении и Азербайджана, заявила заместитель руководителя пресс-службы Госдепа Джалина Портер.
00:20
Сторожевой корабль США покинул Чёрное море
Сторожевой корабль береговой охраны США Hamilton покинул Чёрное море, сообщил шестой флот ВМС США.
00:03
Хет-трик Торреса помог «Манчестер Сити» победить «Ньюкасл» в матче АПЛ
«Манчестер Сити» одержал победу над «Ньюкасл Юнайтед» в матче 35-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
23:53
Роналду встретился с пилотами Ferrari
Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду посетил гоночную трассу команды «Формулы-1» Ferrari и пообщался с гонщиками монегаском Шарлем Леклером и испанцем Карлосом Сайнсом.
23:47
Глава Евросовета недоволен созданием перечня недружественных России стран
Глава Евросовета Шарль Мишель назвал российский перечень недружественных стран «очередным шагом к эскалации», который подрывает дипломатические отношения.
23:45
Кашинский не сумел стать претендентом на титул IBF
Россиянин Юрий Кашинский потерпел поражение от поляка Михала Цесляка в поединке за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии IBF в первом тяжёлом весе.
23:38
U2 отметила Дзюбу в качестве одной из звёзд Евро-2020
Пресс-служба ирландской рок-группы U2, соавторов гимна чемпионата Европы — 2020 по футболу, отметила форварда сборной России Артёма Дзюбу в качестве одной из звёзд предстоящего турнира.
23:31
Израиль заявил о запуске более 2 тысяч ракет из сектора Газа
Более 2 тыс. ракет выпущено по территории Израиля из сектора Газа, сообщает израильская армия.
23:15
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту 4PDA.ru по решению Мосгорсуда
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту 4PDA.ru по решению Мосгорсуда. Как сообщает РИА Новости, ранее в суд с требованием об удалении пиратского контента обратился телеканал «Матч ТВ».
23:11
УНИКС победил «Зелёна-Гуру» и вышел в полуфинал Единой лиги ВТБ
Казанский УНИКС одержал победу над польской командой «Зелёна-Гура» во втором матче серии четвертьфинала баскетбольной Единой лиги ВТБ.
23:03
Минздрав Палестины сообщил о 126 погибших в секторе Газа
В пресс-службе Минздрава Палестины заявили, что 126 жителей сектора Газа стали жертвами ударов Израиля.
22:58
СМИ: «Барселона» и Агуэро согласовали условия контракта
Каталонская «Барселона» и аргентинский форвард английского «Манчестер Сити» Серхио Агуэро согласовали условия личного контракта.
22:51
Кузнецов завоевал золото ЧЕ по прыжкам в воду
Россиянин Евгений Кузнецов занял первое место в прыжках в воду с трёхметрового трамплина на чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште.
22:44
Вратарь «Манчестер Сити» Карсон стал рекордсменом АПЛ
Голкипер «Манчестер Сити» Скотт Карсон установил рекорд Английской премьер-лиги (АПЛ).
22:44
Собянин: 99% людей не болеют после вакцины
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что 99% людей, сделавших прививку от COVID-19, не болеют коронавирусом.
22:31
Стало известно, сколько клубов получили лицензии УЕФА на сезон-2021/22
Комиссия Российского футбольного союза (РФС) по лицензированию футбольных клубов рассмотрела заявки клубов на сезон-2021/22.
22:28
«Газпромнефть» перезапустила трубопровод в ЯНАО
Трубопровод на Карамовском месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), на котором ранее произошла разгерметизация, запущен в работу, сообщает «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз».
22:22
Владелец «Вашингтона» высказался о ситуации с контрактом Овечкина
Владелец клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Тед Леонсис прокомментировал ситуацию с новым контрактом российского нападающего и капитана команды Александра Овечкина.
22:13
Матч Рублёва на турнире ATP в Риме перенесён
Матч второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Риме между россиянином Андреем Рублёвым и итальянцем Лоренцо Сонего перенесён на 16 мая.
22:12
В Петербурге открылась выставка Льва Юдина
В Михайловском замке в Санкт-Петербурге открылась выставка Льва Юдина — одного из учеников Казимира Малевича.
22:05
Израиль заявил о ракетном обстреле со стороны Сирии
Израильская армия заявила, что в сторону Израиля были запущены три ракеты с территории Сирии. Одна из них упала на сирийской территории, сообщили в ЦАХАЛ.
21:57
Тренер Марьенко ответила на обвинения 18-летней теннисистки в избиении
Заслуженный тренер России Марина Марьенко, которая является матерью седьмой ракетки мира Андрея Рублёва, заявила, что не применяла насильственных действий в отношении 18-летней теннисистки Елены Малых.
21:50
Лётчик-космонавт Борисенко прокомментировал идею съёмок кино в космосе
Лётчик-космонавт, Герой России Андрей Борисенко прокомментировал идею съёмок фильма в космосе.
21:50
Россия возобновляет авиасообщение с ещё пятью странами
Россия возобновляет авиасообщение с Исландией, Мальтой, Мексикой, Португалией и Саудовской Аравией с 25 мая, сообщил оперштаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Также Россия увеличит число регулярных рейсов с Южной Кореей, Финляндией и Японией.
21:46
Украина ввела санкции против 111 иностранных граждан
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввёл санкции в отношении 111 иностранных граждан, заявил президент страны Владимир Зеленский.
21:40
Отец теннисистки Малых: будем разбираться во всей этой ситуации
Олег Малых, отец 18-летней теннисистки Елены Малых, прокомментировал заявление дочери об избиении тренером Мариной Марьенко.
21:36
Заслуженный учитель России прокомментировал систему контроля на ЕГЭ
Директор петербургского Президентского физико-математического лицея №239, заслуженный учитель России Максим Пратусевич прокомментировал систему контроля на ЕГЭ.
21:33
Беляева и Тимошинина завоевали золото ЧЕ по прыжкам в воду
Россиянки Екатерина Беляева и Юлия Тимошинина заняли первое место в синхронных прыжках с десятиметровой вышки на чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште.
21:27
Глава Палестины призвал США вмешаться в ситуацию на Ближнем Востоке
Глава Палестины Махмуд Аббас призвал американскую администрацию вмешаться в ситуацию на Ближнем Востоке.
21:23
Опрос: 35% компаний решили сократить площади арендуемых офисов после пандемии
Среди крупных компаний, принявших участие в опросе международной консалтинговой компании Knight Frank, 35% приняли решение в течение ближайших трёх лет сократить площади арендуемых офисов из-за пандемии и массового перехода на удалённую работу.
21:21
Тамбовская область примет участие в акции «Ночь музеев»
Тамбовская область присоединится к акции «Ночь музеев» в субботу, 15 мая.
21:19
Брат Нурмагомедова и Чимаев устроили перепалку в соцсетях
Абубакар Нурмагомедов, двоюродный брат экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев устроили перепалку в соцсетях.
21:10
Суд арестовал бывшего вице-губернатора Мордовии Меркушкина
Суд в Саранске заключил под стражу бывшего заместителя председателя правительства Мордовии — министра целевых программ Алексея Меркушкина, который обвиняется в даче взятки.
21:00
Экспорт продукции для здорового питания предприятий Москвы вырос на 13,5% в 2020 году
Экспорт продукции для здорового питания московских предприятий вырос в 2020 году на 13,5% в денежном выражении по сравнению с показателем 2019-го.
20:59
Музеи ВДНХ примут участие в акции «Ночь музеев»
Музеи ВДНХ примут участие в акции «Ночь музеев» в субботу, 15 мая.
20:53
Украинская теннисистка заявила, что допинг попал в её организм из-за секса
Украинская теннисистка Даяна Ястремская заявила, что запрещённый препарат попал в её организм во время секса с бывшим парнем.
20:52
Израиль нанёс удар по филиалу банка ХАМАС в секторе Газа
Израильская авиация нанесла удар по многоэтажному зданию на севере сектора Газа, в котором располагался один из филиалов банка ХАМАС.
20:50
Фальков призвал научных работников подавать заявки на конкурс «Лидеры России»
Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков призвал научных работников подавать заявки на конкурс «Лидеры России». Регистрация продлится до 17 мая.
20:47
Продажи автомобилей в мире выросли на 77,6% в апреле
В апреле 2021-го в мире реализовали более 7 млн легковых и лёгких коммерческих автомобилей, что на 77,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
20:46
В РСТ прокомментировали ситуацию с ценами на отдых в Сочи
Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин прокомментировал ситуацию с ценами на отдых в Сочи.
20:40
Эксперт дала советы по оформлению микрозайма
Эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Анна Чаплыгина дала советы по оформлению микрозайма.
20:39
МИД России ожидает, что дипмиссии США выполнят новые требования к 1 августа
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала полный запрет найма россиян и граждан третьих стран посольством США.
20:39
Израиль нанёс удары по туннелю ХАМАС
Израильская авиация нанесла удары по туннелю в секторе Газа, в котором располагались серверы и военное оборудование ХАМАС.
20:38
Агент прокомментировал слухи о переходе Роналду в «Спортинг»
Жорже Мендеш, агент форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, прокомментировал информацию о возможном переходе своего клиента в лиссабонский «Спортинг».
20:27
Футболист «Зенита» Малком вошёл в состав сборной Бразилии на ОИ в Токио
Нападающий петербургского «Зенита» Малком вошёл в заявку сборной Бразилии по футболу на летние Олимпийские игры в Токио.
20:26
РПЛ объявила лучший гол десятилетия
Российская премьер-лига (РПЛ) подвела итоги голосования за лучший гол десятилетия.
20:23
В Чехии оценили попадание республики в список недружественных России стран
В МИД Чехии прокомментировали решение России внести республику в список недружественных стран.
20:11
Опрос: 75% россиян назвали актуальной проблему поддельных товаров
Большинство россиян назвали актуальной проблему поддельных товаров, говорится в совместном исследовании Центра развития перспективных технологий и агентства «Русопрос».
20:08
Эксперт дал прогноз по температурным рекордам в Пермском крае
Инженер ГИС-центра, доцент кафедры картографии геоинформатики ПГНИУ Андрей Шихов заявил, что в ближайшие дни в Пермском крае могут быть установлены температурные рекорды.