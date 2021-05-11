WP: «снизим в ближайшее время» — власти Нью-Йорка пообещали освободить грузовики-морозильники от тел жертв пандемии

Несмотря на то, что с начала пандемии прошло уже более года, тела сотен жертв коронавируса по-прежнему хранятся в морозильных грузовиках на нью-йоркской набережной, пишет The Washington Post. Как отмечает газета, власти города пообещали снизить это число в ближайшем времени, захоронив с разрешения родственников останки на острове Харт, на котором на данный момент расположено самое массовое захоронение на территории США.

Когда прошлой весной Нью-Йорк превратился в рассадник пандемии COVID-19, тела умерших от коронавируса начали складировать в морозильных грузовиках вдоль Бруклинской набережной, пишет The Washington Post.

Тем не менее несмотря на то, что с тех пор прошло более года, сотни людей по-прежнему лежат в импровизированных моргах на пирсе 39-й улицы в районе парка Сансет.

На прошлой неделе в докладе комитету здравоохранения городского совета чиновники из бюро главного судмедэксперта Нью-Йорка признали, что останки около 750 жертв коронавируса по-прежнему приходится хранить в грузовиках. При этом чиновники пообещали, что постараются снизить это число в ближайшем времени.

Заместитель комиссара бюро главного судмедэксперта Дина Маниотис отметила, что большинство тел могут перевезти на остров Харт неподалёку от Бронкса — в место, где городские власти на протяжении более чем века хоронили тела бедняков и тех, за кем не приходили близкие или родственники.

«Мы продолжим работать с семьями, — сообщила Маниотис. — Как только семья оповещает нас о желании перевезти близкого им человека на остров Харт, мы делаем это очень быстро».

Учитывая, как напоминает The Washington Post, что на этом полуторакилометровом клочке суши похоронено более миллиона человек, речь идёт о самом большом массовом захоронении на территории США.

При этом, по некоторым выкладкам, на этом острове может быть похоронено до десятой части всех жертв коронавируса в городе. Если верить имеющимся данным, в 2020 году на Харте своё последнее пристанище нашли, по меньшей мере, 2334 взрослых, что в два с лишним раза больше, чем в 2019 году.

В марте и апреле прошлого года Нью-Йорк стал одним из самых горячих очагов коронавируса в мире. При этом бюро судмедэкспертизы, способное обрабатывать до 20 смертей в день, столкнулось с наплывом мёртвых тел, число которых составляло до 200 в сутки.

«Средства для долгосрочного хранения тел были развёрнуты в самый разгар пандемии с тем, чтобы семьи могли похоронить своих близких так, как они сочтут нужным», — объяснил представитель бюро Марк Дезайр.

По оценке городских властей и Центра стабильности, с апреля 2020 года на хранение в морозильные грузовики направили от 500 до 800 тел.

По словам Маниотис, большинство родственников тех жертв коронавируса, тела которых хранятся в грузовиках, заявили, что хотят захоронить останки на острове Харт. При этом в некоторых случаях городские власти потеряли контакт с семьями.