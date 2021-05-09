Washington Post сообщила, что минюст США при Трампе тайно собирал данные о звонках её журналистов

Американский минюст в 2020 году запрашивал информацию о телефонных разговорах трёх корреспондентов The Washington Post за период с 15 апреля по 31 июля 2017 года — то есть, перед тем как эти журналисты опубликовали материал об общении чиновников администрации Трампа с российскими дипломатами. Как сообщает сама WP, запросы данных о звонках журналистов со стороны минюста — это метод борьбы против информационных «сливов», применявшийся не только Трампом, но и его предшественником Бараком Обамой.

Министерство юстиции США во время президенства Дональда Трампа тайно получило данные о звонках трёх журналистов The Washington Post, которые в первые месяцы после инаугурации Трампа писали о «роли России в президентских выборах 2016 года», сообщает само издание со ссылкой на официальные письма ведомства.

Как уточняется в материале газеты, её корреспонденты Эллен Накасима и Грег Миллер, а также её бывший сотрудник Адам Энтус 3 мая получили от минюста США персональные уведомления о том, что ведомство получало данные о телефонных звонках с их домашних, рабочих и мобильных номеров в период с 15 апреля по 31 июля 2017 года. По данным WP, хотя в уведомлениях не уточнялось, когда конкретно минюст запросил и получил эти данные, официальный представитель ведомства заявил изданию, что соответствующее решение было принято в 2020 году — то есть, при Дональде Трампе.

Хотя о том, зачем минюсту понадобились данные о собеседниках журналистов The Washington Post, в уведомлениях также ничего не говорится, к концу указанного в них временного периода трое журналистов опубликовали совместный материал о том, что тогдашний глава минюста Джефф Сешнс, по данным американской разведки, в 2016 году обсуждал с послом России в США Сергеем Кисляком российско-американские отношения в случае победы Трампа на выборах, говорится в статье. Кроме того, за месяц до выхода этого материала те же трое журналистов написали подробный репортаж о «внутренних трудностях», с которыми пришлось столкнуться администрации Барака Обамы, противодействуя «российскому вмешательству» в выборы 2016 года, пишет WP.

Минюст США прибегает к запросу информации о звонках журналистов нечасто, и эти данные включают лишь телефонные номера людей, которым звонили репортёры, а также длительность разговоров, но не их содержание, подчёркивает издание. Тем не менее, следователи ведомства порой пользуются этим приёмом в рамках борьбы против «сливов» информации в СМИ, и особенно часто к этому стали прибегать как раз в администрациях Обамы и Трампа, сообщает газета.

Как отмечается в материале WP, подобные методы уже давно вызывают недовольство у американских правозащитников, которые считают, что шаги со стороны минюста усложняют для журналистов задачу по сбору информации о важнейших событиях.