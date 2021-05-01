FP: куй железо пока горячо — «прививочная дипломатия» перекроит геополитическую карту мира

Пандемия коронавируса только усугубила разрыв между богатыми северными и бедными южными странами мира, что может во многом привести к изменению геополитической картины мира, пишет Foreign Policy. Как отмечает журнал, особенно сильные изменения могут наметиться в том случае, если нужда в вакцинах российского и китайского производства сохранится на протяжении нескольких лет, в то время как Запад в отличие от Пекина и Москвы не слишком горит желанием использовать прививки в качестве дипломатического инструмента.

Пандемия коронавируса в значительной степени усугубила глобальную пропасть между севером и югом: в то время как богатые западные государства верной дорогой идут к групповому иммунитету, большинство стран Африки, Азии и Латинской Америки ждут, пока им перепадут хотя бы небольшие поставки вакцин. Очень немногие страны производят свои собственные прививки против коронавируса, и остальная часть мира зависит от них в плане иммунизации. Всё это ведёт к новому геополитическому раскладу, в рамках которого отношения между покровителями и их клиентами будут определяться асимметрией спроса и предложения вакцин, пишет Foreign Policy.



Уже сейчас становится очевидно, что не имеющие вакцины страны уязвимы для дипломатического давления или обольщения. Россия и Китай, как и Израиль, начали поставлять прививки в обмен на различные уступки во внешней политике. Западные же страны, между тем, сосредоточили все свои усилия на вакцинации собственного населения, хотя США не так давно сообщили о своём намерении оказать помощь сильно пострадавшим от пандемии странам, в первую очередь Индии.



Тем не менее, у стран, которые не производят вакцины, нашлась возможность с пользой для себя воспользоваться рыночными отношениями, и для многих из них такой поход, на первый взгляд, оправдался. Взять, например, Израиль: это государство добилось значительных успехов, когда вместо того, чтобы использовать свою собственную мощную фармацевтическую базу, оно импортировало миллионы доз вакцины Pfizer-BioNTech. Ещё один пример — это Канада, которая несмотря на отсутствие производственных мощностей, занимает третье место по уровню вакцинации среди крупных стран, уступая лишь Великобритании и США. Похожим образом развивались события в Катаре, ОАЭ и Бахрейне.



Однако эти рыночные истории успеха в значительной степени обуславливаются уже давно сложившимися торговыми связями между богатыми и промышленно развитыми экономиками. В тех странах, которые лишены такого преимущества, показатели вакцинации в большинстве случаев удручают. Законодательство в сфере интеллектуальной собственности и инфраструктурные ограничения ведут к практически тотальной монополизации производственных мощностей несколькими развитыми странами и строгой торговой иерархии, в рамках которой одни страны получают приоритет, в то время как других оставляют без внимания.



Осознавая эту проблему, ВОЗ создала инициативу COVAX по совместной разработке вакцин и лицензированию их производства, что по идее должно поспособствовать более справедливому распределению препаратов по всему миру. Однако на данный момент эти усилия не увенчались успехом, особенно если учесть, что на фоне внутреннего дефицита ЕС и США ограничили экспорт вакцин.



Однако в то время как США, Канада и Европа по-прежнему сосредоточены на своих собственных программах вакцинации, другие производители вакцин готовы пользоваться глобальным спросом с тем, чтобы применить свои наработки в сфере вакцинации в качестве дипломатического инструмента.



Китай и Россия активно участвуют в прививочной дипломатии, увязывая экспорт вакцин с политическими уступками и благоприятными для них геополитическими сдвигами. В феврале Россия стала посредником в ходе освобождения израильского гражданина, задержанного в Сирии, в обмен на гарантии со стороны Израиля профинансировать отправку «Спутника V» в Сирию. Таким же образом Россия поставляет вакцину в страны Центральной и Восточной Европы, втягивая их тем самым в свою орбиту влияния.



Что же касается Китая, то он объявил свои вакцины Sinovac и Sinopharm «глобальным общественным благом» и начал их поставки в почти 100 стран мира, причём зачастую бесплатно. Во многих случаях Пекин, по-видимому, пытался пустить под откос некоторые сделки по покупке прививки от Pfizer. Кроме того, по некоторым данным, Китай потребовал от Парагвая изменить его позицию по Тайваню и успешно оказал давление на Бразилию с тем, чтобы она открыла свой рынок 5G для компании Huawei.



Если здесь речь идёт об одноразовой возможности в стиле куй железо пока горячо, то Россия и Китай, скорее всего, ею воспользуются. При этом если регулярные прививки будут нужны не чаще, чем раз в несколько лет, то значительного передела геополитической картины мира, скорее всего, не будет. Однако если для продления иммунитета доливка нужна будет каждый год, то ситуация может кардинально измениться.



Одним из главных товаров, которыми торгуют амбициозные державы, — это национальная безопасность. Геополитическая зависимость, как правило, проявляется в предоставлении военного оборудования, развёртывании баз и принятии на себя обязательств по коллективной безопасности. Во времена холодной войны, например, на юг, шёл нескончаемый поток оружия, инструкторов и солдат как из США, так и СССР, учитывая, что обе сверхдержавы конкурировали за своих клиентов, в то время как последние искали самого щедрого покровителя. Хотя с тех пор эти потоки уменьшились, они не прекратились полностью. При нынешних раскладах очевидным лидером в этом плане являются США. Россия господствует в своём небольшом мирке сателлитов; Китай стремится приблизительно к тому же.



Однако ситуация на мировом фармацевтическом рынке выглядит несколько по-другому. Хотя США — это по-прежнему крупный игрок, они имеют дело с жесткой конкуренцией. В Западной Европе Германия и Великобритания добились непропорционального большого влияния. Тоже самое можно сказать и о России, которая начала господствовать в своей прежней сфере влияния — в Центральной и Восточной Европе. Китай и Индия обладают огромными производственными мощностями и, что самое главное, господствуют на рынках дженериков за пределами Запада. Израиль, который является относительно небольшой региональной державой, также пользуется гораздо большим влиянием в мире медикаментов, чем на геополитической арене.



«Если спрос на вакцины останется высоким надолго, то конкуренция между этими государствами за то, чтобы стать главным мировым поставщиком, приведёт к совершенно другому глобальному балансу сил», — подчёркивает Foreign Policy.



В то время как вакцины от Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson весьма популярны и, как считается эффективны, правительства государств, которые производят эти препараты, не слишком горят желанием поставлять прививки другим странам в ущерб собственной кампании по вакцинации. Они также не хотят давать добро на использование патентов на эти прививки там, где они наиболее необходимы.



Всё это говорит о том, что США и ЕС совсем не спешат в полной мере воспользоваться геополитическими возможностями, которые открывает перед ними прививочная дипломатии. Однако со временем ситуация может измениться, что приведёт к усугублению неравенства между этими странами и глобальным югом.



«Глобальный север начинает выползать из кризиса с оборудованием, необходимым для поставок дополнительных инъекций по потребности, в то время как глобальный юг продолжает бороться с чумой, которая становится всё свирепее. Тем не менее, пандемия может дорого обойтись в геополитическом плане даже этим богатым странам, так как их бывшие союзники или клиенты будут переориентироваться на нынешних противников, а бывшие партнёры — становиться сильнее и уверенней», — подытоживает Foreign Policy.