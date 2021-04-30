WION: «действуют как фармацевтические компании» — ЕС обвинил Китай и Россию в вакцинной дезинформации

В своём новом докладе по дезинформации Евросоюз выделил Россию и Китай и их попытки с помощью «фейковых новостей» дискредитировать западные вакцины и продвигать свои, передаёт WION. Как отмечает индийский канал, в свою очередь и страны Запада нередко пытаются подорвать доверие к препаратам соперников, однако, по мнению канала, такого не должно происходить в период кризиса общественного здравоохранения.

Распространение информации очень важно в период кризисов. Оно может либо распалять страхи и способствовать панике, либо помогать держать ситуацию под контролем. В период кризисов в сфере здравоохранения ставки ещё выше.

На протяжении текущей пандемии мы призывали вас фильтровать поступающую информацию. Пытайтесь внести позитивный вклад в информационный поток, но под этим мы не подразумеваем стремление создать видимость благополучия. Тем не менее в плане информации лучше всего полагаться на проверенные или правительственные источники. Ну а что делать, если само правительство становится источником дезинформации? Сегодня мы обсудим этот вопрос.

Евросоюз опубликовал новый доклад по фейковым новостям. В нём отдельно отмечены две страны — Китай и Россия. Их фабрики фейковых новостей действуют масштабно и систематически, и в центре этого процесса стоят государственные медийные ресурсы. Они публикуют контент на нескольких языках. У них есть две обширные цели: первая — дискредитировать западные вакцины, а вторая — продвинуть собственные препараты.

Но это не должно нас удивлять. И Россия, и Китай в совершенстве овладели искусством пропаганды — будь то в отношении их военной мощи, их лидеров или притеснения свобод на их территории. Мы говорим, что журналистика берёт свои истоки в фактах, но для некоторых — скорее в вымысле, удобной фикции.

Как именно Россия и Китай это делают? Раздувая шумиху вокруг побочных эффектов от вакцин. Приведу пример. Помните, как европейские ресурсы сообщали о смертях, связанных с образованием тромбов? Китайские государственные СМИ уцепились за эту новость и связали смерти с вакциной AstraZeneca. Они использовали это как возможность прорекламировать собственные препараты — китайские вакцины. Взгляните на эту статью Global Times. Здесь говорится, что «Европе рекомендуют приобрести китайские вакцины». «Европе рекомендуют приобрести китайские вакцины». Но знаете, кто выступил с такой рекомендацией? Сами китайские аналитики. Таким образом это скорее не новостная статья, а рекламная.

И подобные материалы получают распространение при помощи сети доверенных медийных ресурсов. Здесь же в игру вступают дипломаты. Китайские «волки-воины» раздувают эти фейковые новости, и в итоге их читают миллионы людей в соцсетях. Яркий пример — представитель китайского МИД Чжао Лицзянь. В марте 2020 года он выдвинул предположение, что американская армия могла стоять за вспышкой вируса в Ухани. Это была ничем не обоснованная теория. Но его твиты получили 99 тысяч репостов на 54 языках. Представляете, какой это охват? Эти публикации ретвитили аккаунты с миллионами подписчиков. Представьте потенциальный ущерб.

Но подобным занимается не только Китай — Россия делает то же самое. Она использует фейковые новости, чтобы дестабилизировать своих соперников. В одном новостном материале ресурса, который поддерживает Кремль, утверждалось, что брексит спас Великобританию от европейского вакцинного хаоса. Москва пытается усугубить раскол между Соединённым Королевством и ЕС. Но в то же время она также стремится подорвать доверие к вакцинам. И здесь пропаганда может оказаться очень опасной.

Россия использует официальный аккаунт Sputnik V, чтобы запятнать репутацию западных вакцин. Вот один из таких твитов. В нём сравнивается статистика по смертям после прививки Pfizer с прививкой AstraZeneca. В той же публикации демонстрируется, что Sputnik V — прививка, после которой умерло меньше всего людей.

И Россия, и Китай опровергают эти обвинения. Sputnik V даже говорит об обратном. По его словам, это западные СМИ пытаются подорвать его репутацию. И в этой гипотезе тоже есть своя правда. Вспомните: когда Sputnik был одобрен российским правительством, (на Западе. — ИноТВ) от него отмахнулись как от шарлатанской вакцины. Западные СМИ заявили, что клинические испытания были неполными. Но сегодня эта же вакцина одобрена для применения в 60 странах по всему миру — в 60. На самом деле, дезинформация идёт в обе стороны. Но такие страны, как Китай, переходят границы и ставят пропаганду выше человеческих жизней.

Пекин продвигает свою вакцину как глобальное общественное благо, она представляется как идеальный вариант для развивающихся стран. Такова стратегия Китая на Балканах. Многие балканские страны одобрили китайские вакцины. Но почему Пекин внезапно проявляет интерес к этому региону? Потому что он расположен вплотную к Евросоюзу. Балканские страны на пути к становлению будущими членам ЕС. Вот насколько наперёд планирует Китай.

Мы знаем, что пропаганда не новое явление в мировой политике. Каждая страна прибегает к ней, когда чувствует в этом необходимость. Но кризис общественного здравоохранения не тот случай, должен быть не тем случаем. Китай и Россия действуют как фармацевтические компании — продвигают собственные вакцины, прекрасно осознавая, каковы последствия.

Так что же делать? Пришло время усовершенствовать то, как вы принимаете информацию, в том числе от правительств. Всегда перепроверяйте, потому что есть страны, которые готовы пойти на саботаж.

Дата выхода в эфир 29 апреля 2021 года.