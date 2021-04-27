Computer Weekly: больше, чем ошибка — в Британии разгорается скандал вокруг сотен сотрудников почты, ошибочно обвиненных в краже

Британские судебные органы отменили обвинительные приговоры уже для более 40 бывших сотрудников почтовой компании Post Office, которых из-за проблем в компьютерной системе ошибочно осудили за недостачи. Как сообщает Computer Weekly, на фоне набравшего обороты скандала бывшая глава организации Пола Веннеллз, которая, руководя Post Office, настаивала, что с программой всё в порядке, покинула свои посты в советах директоров двух компаний и Церкви Англии.

На фоне скандала с несправедливо обвинёнными в кражах сотрудниками британской государственной почтовой службы Post Office бывшая глава организации Пола Веннеллз оставила свои посты в совете директоров двух крупных компаний Morrisons и Dunelm, а также в Церкви Англии, сообщает Computer Weekly.

Как объясняет ресурс, Post Office обвинила в общей сложности более 700 своих сотрудников в нарушениях в финотчётности на основе доказательств, полученных с помощью её специализированной программы Horizon. В итоге некоторые работники попали в тюрьму, жизни и семьи многих оказались разрушены. Однако, как выяснилось, система содержала ошибки и вела подсчёты неправильно. И сейчас судебные органы пересматривают дела бывших сотрудников британской почты.

Так, недавно Апелляционный суд отменил обвинительные приговоры для 39 человек, которые по настоянию Post Office были осуждены за недостачи. В декабре в Суде короны Саутуорка в Лондоне были оправданы шесть бывших сотрудников почтовой службы. Таких случаев может быть ещё больше, учитывая, что сейчас Комиссия по пересмотру уголовных дел изучает ещё 22 файла, а ещё шесть находятся на рассмотрении у её шотландского аналога.

По данным Computer Weekly, Веннеллз ушла с поста главы почтовой службы в 2019 году — как раз перед тем как Высокий суд правосудия раскритиковал руководство Post Office, поскольку то наказало сотрудников за ошибки своей же компьютерной системы. При этом, несмотря на скандал, при уходе Веннеллз выплатили её оклады и премиальные на сумму £400 тыс.

В декабре 2020 года экс-глава почтовой службы оставила должность председателя фонда Национальной системы здравоохранения Imperial College Healthcare NHS Trust, но другие позиции за собой сохранила. Однако давление на Веннеллз усилилось после последнего постановления Апелляционного суда, в котором говорилось, что судебное преследование бывших сотрудников, вероятно, было больше чем результатом некомпетентности руководства службы.

Как указано в качестве возможного основания для апелляции со стороны истцов, Post Office знала, что из-за потенциально ненадёжных доказательств, полученных с помощью системы Horizon, её сотрудники не смогут рассчитывать на честный суд, и всё равно решилась на процесс. Комиссия по пересмотру уголовных дел и Апелляционный суд назвали этот поступок «оскорблением совести общества и суда». «Действительно, такое поведение подрывает систему уголовного правосудия и доверие к ней общественности», — добавляет ресурс.

По словам адвокатов, без указанного основания для апелляции Веннеллз может утверждать, что решение привлечь бывших сотрудников к суду было лишь ошибкой в ходе работы организации и не имеет к ней никакого отношения. «Решение Апелляционного суда по второму пункту может утвердить, что все судебные разбирательства, связанные с проблемами Horizon, и вся стратегия Post Office в их отношении, за которую она (Веннеллз. — ИноТВ) была в конечном счёте ответственна, были злоупотреблением судебного процесса», — прокомментировал адвокат Пол Маршал.

Computer Weekly подчёркивает, что в течение многих лет почтовую службу предупреждали о возможных ошибках её системы. Однако, пока Веннеллз руководила Post Office с 2012-го по 2019 год, компания продолжала отрицать все неисправности с Horizon. Даже несмотря на доклад независимой лаборатории Second Sight о серьёзных проблемах программы в 2015 году, служба официально упорно настаивала, что всё в порядке.

Как утверждает бывшая сотрудница Post Office Джо Хэмилтон, чей обвинительный приговор был недавно отменён, жертвы этого скандала могли бы вернуться к нормальной жизни ещё 10 лет назад, если бы Веннеллз не игнорировала их заявления. «Из информации, раскрытой в ходе суда, ясно, что почти 10 лет назад она знала, что происходит, но решила остаться и переждать. Она позволила пройти двум разбирательствам в Высоком суде, которые стоили сотни миллионов фунтов, и только когда стало понятно, что мы побеждаем, она оставила свой пост в почтовой службе. Мы могли ещё 10 лет назад вернуться к нормальной жизни», — поделилась Хэмилтон.