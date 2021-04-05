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Эксперт Insider: сегодня водная инфраструктура США — «бомба замедленного действия»

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Как показал недавний кризис с нехваткой питьевой воды в Техасе после сильных метелей, американская система водоснабжения, и без того устаревшая и плохо финансируемая, ещё и уязвима перед климатическими изменениями. По словам эксперта Insider Кэрол Браунер, водные коммуникации нужно срочно модернизировать, иначе потерь будет куда больше.
Эксперт Insider: сегодня водная инфраструктура США — «бомба замедленного действия»
Reuters
Практически каждая часть человеческой жизни зависит от современных технологий, которые помогают эту жизнь облегчать, — начиная со здравоохранения и вплоть до онлайн-покупок. Однако в некоторых ключевых сферах уровень технологий оставляет желать лучшего, пишет в своей статье для Insider Кэрол Браунер, экс-директор Управления Белого дома по энергетической и климатической политике при администрации экс-президента Барака Обамы и бывшая глава Агентства по охране окружающей среды.
 
Так, по словам специалистки, многие города США испытывают проблемы с инфраструктурой снабжения питьевой водой. В своём недавнем докладе Американское общество гражданских инженеров присвоило стране за её инфраструктуру «позорную тройку с минусом». Организация обнаружила, что в США из-за протечек в трубах каждый день теряется по 6 млрд галлонов чистой питьевой воды, которой было бы достаточно, чтобы заполнить 9 тыс. бассейнов. Кроме того, водопроводные магистрали ломаются каждые две минуты, что в свою очередь приводит к более 200 тыс. поломок в год.
 
Как объясняет Браунер, американская инфраструктура снабжения питьевой водой состоит из 2,2 млн миль подземных труб. По словам составителей доклада, вся система «стремительно устаревает и плохо финансируется». Если раньше федеральные власти покрывали 63% расходов в секторе водоснабжения, то за годы, к 2017-му, этот показатель опустился до 9%. И сейчас вся этот система оказывается в ещё более уязвимом положении из-за растущего влияния климатических изменений, утверждает автор статьи.
 
Когда большинство людей думают о проблеме изменения климата, они в первую очередь представляют себе таяние ледников и токсичные выбросы в атмосферу. Многие не понимают, насколько сильно подвержены системы водоснабжения климатическим изменениям. Однако в феврале, когда миллионы людей в Техасе остались без чистой питьевой воды после сильных метелей, связь стала очевидной.
 
По словам Браунер, в долгосрочной перспективе Америке предрекают изменения характера выпадения осадков и учащение периодов засухи и жаркой погоды. Это может грозить затоплением городов, разрывом трубопроводов, лесными пожарами и непредсказуемыми «сезонами дождей». «У нас вода будет там, где обычно её нет, и не всегда она будет там, где она нужна»,  — комментирует эксперт.  
 
«Пока американцы с ужасом смотрели новости (о Техасе. — ИноТВ), многие находили успокоение в мыслях о том, что подобное не может произойти с ними. Но это попросту неправда. Мы все потенциально уязвимы перед нехваткой воды и перебоями с водоснабжением», — утверждает автор статьи.
 
Браунер напоминает, что из-за нескольких лет засухи, повышенных температур и снизившегося количества осадков в 2020 году Западное побережье США превратилось в «пороховую бочку» и поставило рекорды по лесным пожарам.  
 
Рушащаяся инфраструктура, уменьшающееся финансирование и усиление влияния климатических изменений создают угрозу потери доступа к чистой питьевой воде и её загрязнения для всех американцев, настаивает эксперт.
 
При этом техническая революция, которая в корне переменила многие другие индустрии, в сферу водоснабжения внедряется достаточно медленно. Разрабатывая концепцию «умных городов», власти переходят на всё большую автоматизацию, включая отслеживание движения транспорта и качества воздуха. Однако модернизация «лабиринтоподобной» сети водоснабжения будет сложнее и дороже.
 
В водных коммуникациях уже используются определённые технологии — в основном для конструирования моделей, которые помогают симулировать различные погодные условия, уровень потребления и износа. Но создание точных прогнозов, учитывающих многие факторы, и быстрое восстановление после отказа системы с имеющимися ресурсами даётся сложно. Поэтому инновации нужны, и хорошим ответом нередко выступают «облачные сервисы», помогающие даже маленьким системам получить доступ к последним разработкам, вроде искусственного интеллекта, которыми уже нередко пользуются крупнейшие предприятия, утверждает Браунер.
 
Несмотря на то что многие службы сейчас лучше справляются самостоятельно и выжимают всё, что могут из имеющейся инфраструктуры, нельзя игнорировать рассыпающиеся трубы и прорывы в системах. Водным коммуникациям нужно государственное финансирование, особенно в условиях усилившейся уязвимости систем из-за климатических изменений.
 
«Будьте уверены, по всей стране будет куда больше сбоев в работе коммуникаций и больше семей будут оставаться без чистой воды. Если наша водная инфраструктура и технические платформы, с помощью которых мы ею управляем, не будет модернизироваться быстрее, все эти проблемы могут вылиться в разрушительные потери жизней, имущества, а также в триллионы долларов убытков», — уверена автор. На её взгляд, в своём текущем состоянии водные коммуникации сродни «бомбе замедленного действия», поэтому американцам следует присмотреться к новому плану по модернизации инфраструктуры президента Джо Байдена. 
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