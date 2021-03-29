Американский конгрессмен: из-за безрассудной риторики Белого дома на южной границе США образовался гуманитарный кризис

США столкнулись с серьёзнейшей проблемой на своей южной границе — с гуманитарным кризисом, заявил в эфире Fox News американский конгрессмен Ван Тейлор после посещения центра для размещения мигрантов в штате Техас. По его словам, этот кризис образовался из-за безрассудной риторики администрации Джо Байдена.

Джо Байден отреагировал на резкий приток мигрантов на южной границе, отвергнув свою вину в этом кризисе, который возник уже во время его правления.



ДЖО БАЙДЕН, президент США: Люди прибывают потому, что я хороший человек. Именно по этой причине всё происходит. Потому что я приличный человек или как это ещё называется? Именно поэтому они прибывают. Потому что знают, что Байден — хороший человек. Правда здесь состоит в том, что ничего не изменилось. Прибыло множество людей: за время моего правления количество детей на границе увеличилось на 28%.



Наши следующие гости заявляют, что, посетив на этой неделе два объекта, на которых содержат подростков-мигрантов в штате Техас, они стали свидетелями гуманитарного кризиса. Увиденным с нами поделятся конгрессмен от штата Техас Ван Тейлор, который побывал на объекте в Далласе, и Август Пфлюгер, который побывал в Мидленде. Приветствую, доброго вам утра!



ВАН ТЕЙЛОР, американский конгрессмен: С добрым утром!



АВГУСТ ПФЛЮГЕР, американский конгрессмен: Доброе утро!



Конгрессмен Пфлюгер, давайте начнём с вас. Как вы знаете, Джо Байден заявил: я открыт для прозрачности, но только не сейчас. Насколько же плохо обстоят дела, что он не хочет, чтобы мы это видели?



АВГУСТ ПФЛЮГЕР: Стив, единственное, что действительно открыто — так это граница, к закрытию которой мы неоднократно его призывали. Втихаря он организовал центр в Мидленде, штат Техас, где никто не отвечает на вопросы. Прозрачности там не хватает. Один из руководителей этого центра заявил мне, что никогда за всю свою карьеру она не видела такого уровня незаконного ввоза людей.



Боже мой! Конгрессмен Тейлор, Джо Байден только что рассказал о том, почему они приезжают. Они приезжают — и вы слышали истории от некоторых из малолетних мигрантов — потому, что в странах Северного треугольника* картели пускают рекламу по радио: «Эй! Настало время отправляться в путь. Поехали! Запрыгивайте в автобус».



ВАН ТЕЙЛОР: Да, картели зарабатывают деньги на этом гуманитарном кризисе, который был создан безрассудной риторикой Белого дома. Уровень наблюдаемого нами кризиса… Я встретился с руководителем центра экстренного размещения в Далласе, штат Техас. После открытия этого объекта количество детей за семь дней там выросло с нуля до 2200. Так что мы столкнулись с серьёзнейшей проблемой, с кризисом на южной границе.



Люди, проработавшие 30 лет на Министерство здравоохранения и социальных службы США и видевшие на границе несколько миграционных волн, говорят, что это превосходит всё, что они когда-либо видели. И сделанное вчера заявление об использовании базы Форт-Блисс — лишь показатель того, насколько плохо на самом деле обстоят дела.



Несомненно.



ВАН ТЕЙЛОР: Ситуация настолько плоха, что приходится привлекать военных.



Дата выхода в эфир 26 марта 2021 года.



* Сальвадор, Гватемала, Гондурас (прим. ИноТВ)