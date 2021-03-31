Onet: своей политикой на восточном направлении Польша сама себе связала руки

Польша испортила отношения со всеми важнейшими мировыми игроками: Германией, ЕС, США, Россией — более того, от инициированного ею проекта «Восточное партнёрство» не осталось ровным счётом ничего, пишет польский журналист Станислав Щераковский. На портале Onet он отмечает, что таким образом правительство Польши само лишило себя инструментов влияния на ход событий за её пределами.

Россия и серая сфера её влияния простирается от Белоруссии до Хабаровска и даже охватывает Киргизию. В Белоруссии протесты и подготовка к летнему противостоянию гражданского общества с Лукашенко и наоборот идут полным ходом. На Украине можно наблюдать политическую мобилизацию со стороны президента Зеленского, который на падение рейтинга ответил ударом по пророссийским СМИ, олигархам, связанным с Владимиром Путиным, и их компаниям. Также Грузию после десятилетия относительной стабильности снова начало трясти. За не совсем честными выборами последовали протесты, поэтому всё может произойти.

Раньше президент Польши Лех Качиньский ездил в Грузию и поддерживал прозападных политиков. Он постоянно был активен на украинском направлении. Сегодня ничего от этого не осталось, более того, ничего не указывает на то, что это изменится, пишет на портале Onet польский журналист Станислав Щераковский.



«Ветер с востока снова подул. Что говорит польское правительство? Ничего или почти ничего. На протяжении долгих лет столпом нашей внешней политики была доктрина Ежи Гедройца: нет независимой Польши без независимой Литвы, Белоруссии и Украины. Естественным продолжением этой мысли была Грузия, Молдавия и всё постсоветское пространство, за которое мы болели и поддерживали в демократических преобразованиях и стремлении стать членом НАТО и ЕС — название тому «Восточное партнёрство», и именно оно было нашим самым большим вкладом в долгосрочную политику Европейского союза», — рассуждает автор.

Стратегия только что состоявшихся в Белоруссии двухдневных протестов под предводительством Светланы Тихановской заключается в обозначении своего присутствия до тех пор, пока не появятся лучшие условия для проведения массовых протестов и пока у властей не закончатся деньги, ведь Лукашенко всё сложнее получать кредиты у России. Акции солидарности с белорусскими освободительными движениями прошли по всему миру, прозвучали заявления и призывы европейских дипломатических кругов. Самая большая состоялась в Вильнюсе.

«Кто-нибудь заметил выступление польских властей? Вместо доктрины Гедройца во внешней политике применяется доктрина экстремистской националистической польской группировки «Национально-радикальный лагерь»: «Польша для поляков», — отмечает автор.

Манера заявления, сделанного премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, была крайне неприятна для белорусов, ведь она обнажила реальную незаинтересованность Польши в отношении репрессий за её восточной границей. «Я призываю белорусские власти решать свои внутренние проблемы мирным путём, без взятия заложников. Именно так я рассматриваю последнюю атаку на польское меньшинство в Белоруссии... Мы будем выступать в защиту поляков во всех возможных местах», — заявил он.





«Означает ли это, что продолжающиеся репрессии Лукашенко против белорусов — просто-напросто внутреннее дело Белорусии, следовательно, у нас нет причин вмешиваться? Мы будем защищать только поляков?» — задаётся вопросом журналист. По его мнению, польское правительство должно позаботиться о том, чтобы активно поддерживать действия белорусов по борьбе за независимость, а не только польское меньшинство. Литва наглядно показывает, как это нужно делать, а ведь Польша куда больше и ожидания в отношении неё куда выше, поясняет он.

В статье Щераковский доказывает, что, подорвав отношения со всеми важными игроками: Германией, ЕС и США, — правительство Польши само лишило себя инструментов влияния на ход событий за её пределами. Президент страны Анджей Дуда долго не хотел признавать результаты выборов в США, поэтому жалобы в плане ареста поляков в Белоруссии в Госдепартамент сейчас выглядят крайне жалко. Более того, Госдепартамент не устаёт указывать на нарушение гражданских прав в Польше, напоминает он. «Но даже если польские власти сами связали себе руки и уже не в состоянии проводить серьёзную внешнюю политику, то именно правые должны знать, насколько важны символические жесты, культурная политика, СМИ. Ведь в Белорусии не царит гражданская война, а лишь продолжается символическая борьба», — поясняет журналист.

Он предлагает вспомнить движения за свободу на примере истории «Солидарности», которые не имеют других инструментов, кроме забастовок, работы независимых СМИ и проведения демонстраций. Только так представляется возможным получить общественную поддержку. «Время от времени в мире наступает крах того или иного режима, когда он теряет социальную легитимность, необходимую как для диктатуры, так и для демократии. Об этом заботится даже Владимир Путин, ведь ядерная держава может сбросить бомбу на любую страну, кроме своей собственной…», — рассуждает он.

Автор сожалеет, что польское правительство не ищет симпатию у россиян вне зависимости от их политических симпатий. «Для них Россия представляет собой лишь Путина и вечную угрозу. Но в конце концов, есть ещё какое-то общество, великая культура, интересное миру молодое поколение, какие-то независимые СМИ и институты. Однако нас это совершенно не интересует. В конечном итоге такая антиполитика может быть чревата плохими последствиями», — резюмирует на портале Onet польский журналист Станислав Щераковский.