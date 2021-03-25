Euronews: на фоне пандемии в Китае значительно увеличилось количество разводов
Дела Чжу Шенюна идут в гору — живущий в Шанхае консультант по вопросам брака и семьи недавно прославился на всю страну, заявив, что в год зарабатывает миллион юаней, или около 150 тысяч евро. Последнее десятилетие число разводов в Китае неуклонно растёт, во время пандемии эта тенденция значительно ускорилась — в прошлом году распалось 8,6 миллиона браков, это почти в два раза больше, чем в 2019-м.
ЧЖУ ШЕНЮН: Консультирование по вопросам брака и семьи в Китае — это как лечение рака, пары к нам обращаются, только когда появляются серьёзные проблемы: кто-то хочет развестись, муж изменяет жене, есть внебрачный ребёнок. Из-за обычных разногласий они к нам не приходят.
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