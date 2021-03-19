Euronews: жители приграничных районов Литвы надеются на «Спутник V»

Процесс вакцинации в приграничных регионах Литвы, где проживают в основном польские и русскоязычные меньшинства, пока буксует. Опросы показывают, что жители здесь больше доверяют препарату «Спутник V», чем западным вакцинам, и ищут любых возможностей сделать российскую прививку, передаёт Euronews.

Два польско- и русскоязычных анклава на востоке Литвы, где российское телевидение долгое время было основным источником информации, относятся скептически к западным препаратам. И кампания по вакцинации здесь буксует: многие или полностью отказываются от прививок, или говорят, что предпочли бы российский «Спутник V», не одобренный пока в ЕС.



ПРОХОЖИЙ: Зачем? Это бизнес, правительство делает деньги. Когда нажрутся — тогда и хватит.



ПРОХОЖАЯ: Страшно.



КОРРЕСПОНДЕНТ: Страшно? А вирус не страшен?



ПРОХОЖАЯ: Ничего, пока держимся.



ПРОХОЖАЯ: Какие вакцинации?! Это разве только дурням говорят! Разумные люди всё понимают.



В Шальчининкайском районе, в полусотне килолметров от Вильнюса, многие говорят на смеси польского, русского и литовского языков. Русскоязычный город Висагинас был построен в 1970-х годах для персонала ныне закрытой Игналинской АЭС, приехавшего со всех концов Советского Союза.



Алисия Щербайте — член муниципального совета города Шальчининкая. Её мать скончалась от последствий COVID-19.



АЛИСИЯ ЩЕРБАЙТЕ, член муниципального совета: У нас многоязычный регион, и здесь чаще всего смотрят российское и белорусское телевидение. Все ждут вакцины «Спутник V», говорят, что она надёжнее. Даже в моей семье кое-кто ждёт, когда откроется граница с Белоруссией, чтобы поехать туда и вакцинироваться «Спутником».



В Шальчининкае и Висагинасе самый низкий уровень вакцинации — около 4 процентов. Это треть от среднего показателя по Литве, и это ещё до временной приостановки использования вакцины AstraZeneca. Сейчас здесь предлагаются лишь препараты Pfizer и Moderna — но это не изменило ситуацию.



Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что тяготение двух муниципалитетов к российскому информационному пространству влияет на их отношение к западным вакцинам. Но добавила, что имидж препарата AstraZeneca страдает и от более широкого сочетания репутационных и логистических проблем.



Дата выхода в эфир 18 марта 2021 года.