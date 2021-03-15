DT: очередная демократическая идея ЕС превратилась в «бюрократический фарс»

Европейские чиновники хотели провести конференцию, на которой бы все граждане Евросоюза могли обсудить его будущее. Однако они не смогли договориться между собой о том, как будет проходить конференция, кто её возглавит, какие будут темы на повестке дня. Поэтому их идеи превратились в «бюрократический фарс», пишет Daily Telegraph.

Последняя попытка Европейского союза привлечь простых граждан к принятию решений «скатилась в бюрократический фарс», пишет журналист Daily Telegraph. Речь идёт о Конференции о будущем Европы. Как отмечает автор статьи, редко когда федералисты и евроскептики в Брюсселе в каких-то вопросах едины, но здесь и те, и те «объединились в апатии».

Ещё в 2019 году Эммануэль Макрон призвал европейцев участвовать в дебатах о будущем Европы. Но сама идея быстро погрязла в межинституциональных дрязгах. В результате вместо одного президента на этой конференции будет как минимум шесть.

Изначально главой конференции хотели сделать Ги Верхофстадта, но оказались от этой идеи, посчитав его слишком ярым сторонником ЕС. В результате конференцию возглавят президенты Еврокомиссии, Европейского совета и Европарламента. Плюс у неё будет исполнительный комитет из трёх человек. И хотя сам Ги Верхофстадт назвал конференцию «бюрократическим цирком», он, возможно, возглавит делегацию от парламента.

Европейские политики отмечают, что идея конференции имеет смысл, если она будет работать прямо и просто. А в итоге получается мешанина: европейские чиновники из разных институтов не могут договориться ни об организации, ни о руководстве, ни о бюджете. А учитывая, сколько руководителей получается на конференции, она становится больше похожа на руководство Советского Союза, чем на открытое либеральное общество, отметил один из европейских дипломатов.

К тому же европейские чиновники не могут договориться, какие полномочия будут у конференции, станет ли она обсуждать изменения в европейском договоре.

Впрочем, официальный представитель Еврокомиссии заявил, что конференция сможет выйти за границы Брюсселя и достучаться до «молчаливых» граждан ЕС, пишет Daily Telegraph.