Gazeta Prawna: «Белорусский военный округ РФ» — так сегодня воспринимают Минск в НАТО

Учитывая уровень российско-белорусской военной интеграции, Белоруссию нельзя рассматривать в качестве самостоятельного элемента региональной безопасности, сегодня она фактически является частью пространства безопасности РФ, уверен польский эксперт из Центра Восточных исследований Анджей Вильк. В своей статье для Gazeta Prawna он обращает внимание на то, что значимость и авторитет военной интеграции между странами, в отличие от политической и экономической, Минск никогда не подрывал.

На полигоне Поливно в Ульяновской области начались учения белорусских спецназовцев и российских десантников, которые продлятся полторы недели. Последние события показывают, что Москва намерена воспользоваться проблемами Александра Лукашенко, позиция которого серьёзно пошатнулась в результате прошлогодних протестов, чтобы активизировать интеграционные процессы и увеличить своё военное присутствие в Белоруссии, которая, впрочем, именно в военной сфере больше всего зависима от Москвы, пишет в издании Gazeta Prawna Михал Потоцкий.

В своей статье он напоминает, что в минувшую пятницу министры обороны двух стран Сергей Шойгу и Виктор Хренин договорились о создании трёх совместных учебных центров в районе Гродно, Калининграда и Нижнего Новгорода. «Россияне не скрывают, что учения будут направлены против Запада», — отмечает автор. Они также согласовали детали укрепления общих систем обороны, тему которых лидеры обеих стран обсуждали две недели назад в Сочи, а также сотрудничество в области оборонных комплексов. Лукашенко хотел бы, чтобы россияне вернулись к практике совместного патруля в воздушном пространстве Белоруссии, которое осуществлялось в 2013—2016 годах. Более низкие рангом представители министерств обороны также согласовали «дорожную карту по развитию военного сотрудничества». Более того, затронута была тема учений «Запад—2021», запланированных на сентябрь, перечисляет автор.

В ближайшее время также может быть продлён контракт на эксплуатацию двух российских военных объектов: радиолокационной станции в Ганцевичах и узла подводной связи в Вилейке. 25-летний срок действующего соглашения истекает в июне. До 2020 года Лукашенко ясно давал понять России, что хотел бы видеть это сотрудничество коммерческим. Россия не платит Белоруссии, в то время как, ранее подчёркивал Минск, Азербайджан зарабатывал деньги на уже выведенной из эксплуатации установке в Габале, а Украина до 2014 года на базировании Черноморского флота в Крыму. 12 февраля премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить продление срока действия соглашения. Сегодня в Минске больше не говорят о монетизации сотрудничества. Крайним сроком расторжения соглашения был июнь прошлого года, поэтому, даже если новый контракт не будет подписан, старый автоматически продлят на пять лет, объясняет Потоцкий.

Он также считает, что из слов белорусского лидера можно сделать вывод, что Кремль вернулся к предложению строительства полноценной военной базы, идея которой возникла в 2013 году. Затем Шойгу заявил, что приступит к рассмотрению плана о создании российской авиабазы, которая должна была быть построена в 2015 году. Лукашенко опасается, что база лишит его свободы действий внутри страны. Вместо базы он предлагал купить российские боевые самолёты. Минск ждал поставки 12 многоцелевых самолётов с 2017 года, но Москва пока отправила только четыре, напоминает он.

В статье польский журналист также цитирует отчёт литовской разведки за 2020 год, в котором говорится, что ослабленному в политическом плане Лукашенко всё сложнее противостоять давлению Москвы. Литовцы напомнили, что в сентябре 2020 года, когда протесты были ещё сильными, россияне в последний момент увеличили количество военнослужащих десантно-штурмовых войск с 300 до 900. Именно они приняли участие в учениях, организованных в Бресте, а в день инаугурации Лукашенко на новый срок шесть бомбардировщиков демонстративно пролетели вдоль границ Белоруссии с Украиной, Польшей и Литвой. «Военная активность России у границ Литвы и других стран НАТО усилится в 2021 году», — говорится в докладе. Постоянная база усилила бы это присутствие, но с точки зрения России, контроль над вооружёнными силами Белоруссии настолько значительный, что в случае войны их фактически поглотит армия соседа. В свою очередь эстонская разведка в отчёте за 2020 год охарактеризовала эту ситуацию как «Белорусский военный округ».

«Военная интеграция, похоже, подчиняется совершенно другим правилам, нежели политические или экономические отношения между Москвой и Минском. Она ​​периодически не оспаривается — и тем самым выступает единственной сферой сотрудничества между двумя странами, которую Белоруссия никогда не ставила под сомнение», — говорит Анджей Вильк из Центра восточных исследований.

«Во втором десятилетии 21 века Белоруссия утратила остатки своей независимости в обороноспособности и полностью отдала инициативу в этой области России, удовлетворившись лишь видимостью суверенитета в этой сфере... Учитывая уровень российско-белорусской интеграции, Белоруссию невозможно рассматривать в качестве самостоятельного элемента в области региональной безопасности, его следует рассматривать как неотъемлемую часть пространства безопасности Российской Федерации, а её армию и военную промышленность — как часть российского инструментария», — резюмирует он.