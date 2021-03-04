Euronews: в Швеции неизвестный ранил ножом восемь человек

Восемь жителей шведского города Ветланда получили ножевые ранения в результате нападения неизвестного. Как передаёт Euronews, злоумышленник был задержан. Возбуждено дело о покушении на убийство, полиция проводит проверку возможных террористических мотивов нападавшего.
Восемь жителей города Ветланда, расположенного в южной Швеции, получили в среду ножевые ранения в результате нападения неизвестного. Злоумышленник был задержан. Полиция возбудила дело о покушении на убийство и проводит проверку возможных террористических мотивов нападавшего. Сам он находится в больнице, так как получил ранение при задержании.
ЙАН ЙОХАНССОН, член городского совета: Я считаю, что случившееся в нашем городке – большая трагедия. Я не верю своим глазам, настолько это ужасно. Я потрясён. Мне звонили знакомые и сказали, что боятся выйти из дома по делам. Это ненормально.
Восемь пострадавших получили ранения разной степени тяжести, их жизни ничего не угрожает. Полиция оцепила пять мест, связанных с совершением преступления.
Врио начальника управления организации госконтроля качества медицинской продукции Росздравнадзора Алла Трапкова назвала число выпущенных в гражданский оборот комплектов доз вакцины от коронавируса «Спутник V».
Компании Ruptly GmbH (видеоагентство RT) и RT DE Productions GmbH (сайт RT на немецком языке) 26 февраля получили уведомления о закрытии счетов в Сommerzbank с 31 мая этого года. Это произошло спустя месяц после заявления о предстоящем в декабре 2021 года запуске телеканала.
Эксперты заявили, что введение «цифрового налога», который подразумевает сбор с доходов глобальных IT-компаний от рекламы и продаж контента российской аудитории, может принести в бюджет России до 50—60 млрд рублей.
Автоэксперты Алексей Хресин и Дмитрий Попов рассказывали, что мартовские поправки по строгому прохождению ТО коснутся многих автомобилистов, ведь их транспортные средства могут не пройти контроль. Это, по их мнению, является причиной роста объёмов продаж новых автомобилей в России.
Директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович прокомментировал включение проектов по цифровой экосистеме для субъектов МСП в стратегию социально-экономического развития.
Сотрудники МЧС провели учения по ликвидации условного пожара на промышленном объекте в посёлке Гвардейское Симферопольского района. Площадку для учений предоставила компания ATAN, управляющая крупнейшей сетью автозаправочных комплексов в Крыму и Севастополе.
Кандидат медицинских наук врач-иммунолог Зоя Скорпилева прокомментировала сообщение о том, что медики выявили случаи длительного инфицирования коронавирусом — в организме носителей лейкемии следы вируса фиксировали на протяжении более полугода.
Более 2 млн человек в России получили два компонента прививки от коронавируса, примерно столько же получили первый укол, рассказал российский президент Владимир Путин на встрече с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе».
Интернет должен подчиняться моральным законам общества, иначе оно будет разрушено изнутри, считает президент России Владимир Путин. Об этом он высказался во время встречи с участниками акции «Мы вместе».
Президент России Владимир Путин на встрече с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» отметил, что окончательной победы над пандемией коронавирусной инфекции можно добиться, только объединив усилия, в том числе на международной арене.