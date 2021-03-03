Le Monde: в марте Еврокомиссия представит законопроект о вакцинных паспортах

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что в марте представит законопроект об «электронных зелёных паспортах» со сведениями о сделанной вакцине от COVID-19, сданных тестах и наличии антител после болезни, сообщает Le Monde. Получившим такой паспорт будет разрешено свободно передвигаться в пределах ЕС и за границей, что позволит европейцам сполна насладиться летними каникулами.

«В былые времена, не так уж давно, внутри Евросоюза можно было свободно передвигаться», — предаётся воспоминаниям Le Monde. Это было, продолжает издание, до того, как COVID-19 заставил государства-члены закрывать границы и несогласованно вводить серии защитных мер (тесты ПЦР, карантин, различные справки), призванных отговорить население от путешествий без крайней необходимости. В понедельник, 1 марта, Еврокомиссия заявила, что возвращение к нормальной жизни откладывается ещё на несколько месяцев, а в ближайшее время она представит законопроект о введении к лету единого для ЕС вакцинного паспорта. Таким образом её председатель Урсула фон дер Ляйен официально признала, что по крайней мере временно вирус и его варианты восторжествовали над Шенгенской зоной, которая не предполагает пограничного контроля. Как рассказала в Twitter глава Еврокомиссии, «электронные зелёные паспорта должны будут облегчить жизнь европейцам» и постепенно позволят им «безопасно перемещаться по ЕС или за границей для работы или туризма».

По информации французской газеты, на прошлом европейском саммите 21 января Еврокомиссии поручили разработать сертификаты о вакцинации, которые признавались бы во всех странах ЕС и предоставляли бы только медицинскую информацию. Тогда многие государства с Германией и Францией во главе очень сдержанно отнеслись к тому, что сертификат о вакцине даст больше прав его обладателю — например, право путешествовать. Ангела Меркель и Эммануэль Макрон заявили, что эти обсуждения начались слишком рано: кампании по вакцинации населения только набирали обороты. Лидеры двух ведущих стран Евросоюза также выразили опасение, что введение вакцинных паспортов будет рассматриваться как принуждение к вакцинации, а также озаботились защитой личных данных населения. Макрон и Меркель напомнили, что пока неизвестно, может ли привитый человек являться переносчиком вируса. Кроме того, встаёт вопрос о людях, сделавших вакцину, не одобренную Европейским агентством по лекарственным средствам, — например, российский Спутник V, который уже используют Венгрия и Чехия.

Месяц спустя распространение вариантов вируса заставило глав Франции и Германии продемонстрировать бо́льшую готовность к сотрудничеству. При этом самые активные сторонники вакцинных паспортов — Греция, Кипр и Испания, которые надеются спасти летний сезон, а также Австрия и Дания, не жалеющие лишать населения отдыха на море, — надавили на своих сомневающихся союзников. Греция, выступающая лидером активистов, уже выдаёт привившимся сертификаты, а премьер-министр страны договорился с Израилем о свободном перемещении между двумя странами граждан обеих государств, прошедших вакцинацию.

На этом фоне страны ЕС договорились двигаться дальше, хотя большинство поднятых месяц назад вопросов так и не решены. Отвечая на критику в адрес дискриминирующего характера вакцинных паспортов, Еврокомиссия заверила, что находящиеся у неё в разработке «зелёные паспорта» позволят не только подтвердить вакцинацию, но и отрицательный тест на коронавирус или присутствие антител в крови человека, который перенёс болезнь. Урсула фон дер Ляйен обещала, что эта система в то же время обеспечит безопасность и защиту личных данных населения.

Однако в действительности, как подчёркивает Le Monde, дискуссия ещё далека от завершения, а будущее «зелёных паспортов» в первую очередь будет зависеть от кампании вакцинации в Европе. Урсула фон дер Ляйен заверила, что до конца лета 70% взрослого населения ЕС пройдёт вакцинацию — пока же только 6,4% европейцев получили прививки.