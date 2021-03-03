Insider: епископы призвали католиков избегать вакцину Johnson & Johnson из-за производства с применением клеток абортированного эмбриона

Как сообщает Insider, Конференция католических епископов США призвала верующих по возможности предпочитать вакцине Johnson & Johnson препараты от Pfizer и Moderna. Дело в использовании клеток абортированных эмбрионов — хотя они применялись при разработке всех этих вакцин, первая задействует их и в производстве, что, по мнению епископов, «вызывает дополнительную обеспокоенность относительно этического аспекта».

Конференция католических епископов США рекомендует верующим отказаться от вакцины от коронавируса разработки Johnson & Johnson, поскольку она создавалась и производится с использованием клеток абортированного эмбриона, сообщает Insider.

Согласно заявлению конференции, коллегиального органа управления Римско-католической церкви в США, вакцины Pfizer и Moderna вызывали обеспокоенность, потому что для их тестирования использовалась «клеточная линия, полученная путём аборта», но при этом она не применялась при производстве. Препарат Johnson & Johnson, однако, был «разработан, протестирован и теперь производится» с использованием такой клеточной линии, что «вызывает дополнительную обеспокоенность относительно этического аспекта».

Конференция советует католикам по возможности предпочитать вакцины Moderna или Pfizer, даже несмотря на то, что стволовые клетки абортированных эмбрионов были задействованы на этапе их тестирования, отмечает Insider.

Издание добавляет, что ранее, в пятницу 26 февраля, Архиепархия Нового Орлеана заявила, что вакцина Johnson & Johnson «морально скомпрометирована» из-за использования полученных путём аборта клеток как на стадии разработки и тестирования, так и при производстве.

Папа Римский Франциск пока никак не прокомментировал ситуацию с Johnson & Johnson. При этом до этого Ватикан назвал «этически приемлемым» применение вакцин, при разработке и производстве которых использовались клетки абортированных эмбрионов. В декабре прошлого года Конгрегация доктрины веры, занимающаяся вопросами ортодоксальности и чистоты вероучения Римско-католической церкви, заявила, что, хотя она призывает фармацевтические компании создавать вакцины без использования полученных путём аборта клеток, применение таких препаратов не будет считаться нарушением для католиков.

Как объясняет Insider, клетки, использованные для вакцины Johnson & Johnson, принадлежат к линии, извлечённой в 70-х годах из абортированного эмбриона. Эту линию очень часто используют многие научные организации и фармацевтические компании. Споры об использовании полученных таким путём стволовых клеток не утихают уже несколько десятилетий — критики настаивают, что поддержка разработок, в которых применяются подобные технологии, приравнивается к молчаливому согласию с практикой абортов.

Американские власти регулярно выделяют средства на исследования с применением тканей человеческих эмбрионов. Так, в 2014 году Национальные институты здравоохранения США направили порядка $76 млн в поддержку проектов, задействующих эмбриональные стволовые клетки.

В период своего президентства Дональд Трамп ограничил использование тканей абортированных эмбрионов в исследованиях. При этом, как обращает внимание Insider, препарат Regeneron, который экс-лидер рекламировал как «лекарство» от COVID-19, тестировался с применением таких стволовых клеток. Когда к власти пришёл Джо Байден, научное сообщество направило ему письмо с призывом снять введённые Трампом ограничения ради прогресса в исследованиях и создания новых препаратов.