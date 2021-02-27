CNN: Байден не стал вводить санкции против наследного принца Саудовской Аравии

Несмотря на обещание в ходе предвыборной гонки наказать руководство Саудовской Аравии за убийство журналиста Джамаля Хашукджи, президент США Джо Байден не ввёл санкции против наследного принца королевства Мухаммеда бен Салмана, пишет CNN. Тем не менее Вашингтон объявил о санкциях против 76 граждан Саудовской Аравии, причастных к преследованию активистов и журналистов.

Президент США Джо Байден отказался ввести санкции в отношении принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана, которого Национальная разведка сочла причастным к похищению и убийству журналиста Джамаля Хашукджи, несмотря на сделанное в ходе предвыборной гонки обещание наказать высших руководителей королевства, сообщает CNN.

Как отмечается на сайте телеканала, решение демонстрирует то, насколько сложнее принимать решения будучи президентом, а не кандидатом на эту должность, и сложность разрыва связей с «проблемным союзником в нестабильном регионе».

Так, согласно обнародованному в пятницу отчёту американской разведки, что принц Саудовской Аравии одобрил убийство журналиста Хашукджи. Вслед за публикацией отчёта госсекретарь Энтони Блинкен объявил о введении визовых санкций против 76 граждан Саудовской Аравии, причастных к преследованию активистов и журналистов. Тем не менее принятые меры Мухаммеда бен Салмана не коснулись.

Источники телеканала в администрации заявили, что специалисты по нацбезопасности команды Байдена несколько недель рассматривали возможные ограничения в отношении наследного принца. Однако в качестве реального варианта санкции в отношении Мухаммеда бен Салмана не рассматривались, так как это было бы «слишком сложно» и могло бы поставить под угрозу военные интересы США в Саудовской Аравии.

При этом Байден заявил в пятницу, что общался не с наследным принцем, а с королём Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель-Азизом Аль Саудом. Президент указал на то, что в отношениях между двумя странами «меняются правила», и в понедельник Вашингтон может объявить о значительных изменениях.

«Мы собираемся привлечь их к ответственности за нарушения прав человека», — заверил Байден в интервью американской медиакомпании Univision.

По словам президента, Вашингтон намерен заставить Эр-Рияд соблюдать права человека, «если он хочет иметь с нами дело». Однако глава Белого дома не уточнил, какие конкретно шаги собираются предпринять США и коснутся ли они наследного принца.



В администрации признали, что пересмотр отношений будет непростой задачей. Так, по словам директора Нацразведки Аврил Хейнс, публикация доклада может осложнить отношения Вашингтона и Эр-Рияда.



Комментируя отчёт американской разведки, в Министерстве иностранных дел Саудовской Аравии заявили, что «отвергают негативную, ложную и неприемлемую оценку действий руководства королевства».



Как отмечает CNN, действия администрации Байдена в ответ на убийство Хашукджи во многом совпадают с реакцией администрации бывшего президента США Дональда Трампа, которая также решила не принимать мер в отношении наследного принца Саудовской Аравии. В частности в обеих администрациях сочли королевство важнейшим партнёром в борьбе с терроризмом и региональной силой, уравновешивающей Иран, что делает любые попытки дистанцироваться практически невозможными.