CNN: ведущие производители детского питания продавали продукцию с высоким содержанием токсичных металлов
Четыре ведущих производителя детского питания осознанно продавали продукцию с высоким содержанием токсичных тяжёлых металлов, сообщает CNN со ссылкой на внутреннюю документацию компаний, изученную конгрессом США.
«Опасные уровни токсичных металлов, таких как мышьяк, свинец, кадмий и ртуть, присутствуют в детском питании на уровнях, которые, по мнению экспертов и руководящих органов, превышают допустимые», — заявил конгрессмен-демократ от штата Иллинойс Раджа Кришнамурти.
Он, как поясняет издание, занимает пост председателя подкомитета палаты представителей по экономической и потребительской политике. Именно этот подкомитет и проводил данное расследование.
В статье также отмечается, что речь идёт о компаниях Gerber, Nurture, Inc., Beech-Nut Nutrition Company, Hain Celestial Group Inc., которые предоставили подкомитету конгресса свою документацию.
Как выяснилось, внутренние тестирования, проведённые компаниями на своих же предприятиях, показали, что уровни тяжёлых металлов в их продукции намного выше предельных норм, установленных для бутилированной воды Управлением по контролю за продуктами и лекарствами, а также Агентством по охране окружающей среды США.
Так, в ингредиентах некоторых продуктов детского питания содержание мышьяка было превышено в 91 раз, свинца — в 177 раз, кадмия — в 69 раз, ртути — в 5 раз.
Ещё три компании по производству детского питания — Sprout Organic Foods, Walmart, Campbell Soup Company — «не полностью» сотрудничали с расследованием подкомитета, сообщает CNN со ссылкой на представителей конгресса.
Все упомянутые тяжёлые металлы связывают с возникновением рака и хронических заболеваний. Более того, они могут нанести серьёзнейший ущерб развивающемуся мозгу ребёнка.
Джейн Хоулихан, национальный директор по вопросам науки и здоровья из организации Healthy Babies Bright Futures, заявила, что с момента зачатия до двухлетнего возраста дети обладают чрезвычайно высокой чувствительностью к нейротоксическим химическим веществам.
«Их мозг быстро формируется, и поэтому, когда они подвергаются воздействию металлов, которые могут прервать эти естественные процессы, последствия могут быть очень разными: от поведенческих проблем до агрессии, потери IQ и всевозможных когнитивных и поведенческих нарушений, которые могут сохраняться на протяжении всей жизни», — подчеркнула Хоулихан.
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