France 24: Индия движется к коллективному иммунитету, но с новыми штаммами победу праздновать рано

Как показало недавнее исследование, у более половины участвовавших в нём жителей Нью-Дели есть антитела к коронавирусу. Это говорит о том, что реальное число заразившихся в Индии может быть куда больше официальной статистики в 10 млн, подчёркивает France 24. Однако в условиях существования других заразных штаммов говорить о победе и формировании коллективного иммунитета пока рано.

На улицах индийской столицы так же многолюдно, как было и до пандемии. Уже на протяжении трёх месяцев в этой стране, где проживает 1,3 миллиарда человек, число новых заражений становится всё меньше. Во многих больницах, ещё не так давно переполненных пациентами с COVID-19, сейчас с таким диагнозом лежит лишь небольшая группа людей.

Отделение интенсивной терапии в этой больнице Нью-Дели сегодня вообще пустует.

МЕДИК: На протяжении последних двух-трёх месяцев мы наблюдаем постепенное снижение числа пациентов. И это происходит не только в нашей больнице — повсюду.

Учитывая, что в Нью-Дели и его окрестностях живут 30 миллионов человек, здесь было непросто соблюдать режим социального дистанцирования. Эксперты в сфере здравоохранения полагают, что из-за столь стеснённых условий жизни в индийской столице число заражений будет намного выше, чем считалось изначально. Похоже, эти оценки подтверждает и исследование анализов крови на наличие антител, которое было организовано городским советом Нью-Дели и в котором приняли участие тысячи жителей города.

ПРАГЬЯ ШАРМА, врач: По результатам исследования мы видим, что у более чем 56 процентов участников, если точнее у 56,13 процента, уже есть антитела в крови. Это значит, что уже более половины населения было в определённой степени подвержено заражению и не было защищено от коронавируса.

Если это действительно так, то общенациональная статистика по Индии в 10 миллионов случаев заражений может оказаться лишь верхушкой айсберга. Чтобы восстановить пострадавшую экономику, страна уже начала ослаблять ограничения, введённые для борьбы с заболеванием. Но в условиях существования ещё нескольких заразных форм коронавируса говорить о победе и формировании коллективного иммунитета может быть пока рано.

В октябре бразильский город Манаус был в похожей ситуации, что и сейчас Нью-Дели. Но потом город захватил новый штамм коронавируса и заставил местные больницы иметь дело с внушительным потоком недавно заразившихся пациентов.

Дата выхода в эфир 03 февраля 2021 года.