CNN: заболевший COVID-19 охранник «посадил по домам» 2 млн австралийцев

Из-за нового заражения COVID-19, который был обнаружен у охранника крупного отеля, в ряде округов штата Западная Австралия, где проживают в общей сложности 2 млн человек, вводится 5-дневный режим самоизоляции. Как передаёт CNN, власти полагают, что у заболевшего может быть более заразный британский штамм вируса, и теперь усиленно отслеживают его контакты.

В некоторых районах Западной Австралии в воскресенье 31 января был введён режим самоизоляции, сообщает CNN.

Как заявил премьер-министр штата Западная Австралия Марк Макгоуэн, «полный локдаун» был введён в столице Перте и её окрестностях, а также в Юго-Западном округе и Пиле. Жители этих регионов в течение пяти дней могут покидать дома только ради похода в магазин за самыми необходимыми товарами, ради физической активности, по медицинским показаниям или для выхода на работу, которой нельзя заниматься удалённо. Школы, развлекательные заведения, большая часть магазинов и места для религиозных собраний временно закрыты, а рестораны и кафе работают только навынос.

«Это очень серьёзная ситуация, и каждый из нас должен сделать всё, что в наших силах, чтобы помочь остановить распространение вируса в нашем сообществе», — обратился Макгоуэн к согражданам.

По данным CNN, в общей сложности в попавших под режим самоизоляции районах проживает более 2 млн чел. Причиной для таких решительных мер послужил один новый случай заражения коронавирусом — COVID-19 подтвердился у одного из охранников отеля Sheraton Four Points. Пока мужчина находился на работе, в отеле числилось всего четыре заболевших, причём двое из них — с британским штаммом и один — с южноафриканским, которые считаются более заразными.

По информации властей, охранник работал на том же этаже, где проживает человек, заражённый британским штаммом. Вероятно, именно этим вариантом COVID-19 и заболел мужчина, хотя, «как именно он был инфицирован, всё ещё выясняется», объяснил Макгоуэн.

Австралийские власти призвали граждан, находившихся в определённых местах в определённые даты, сдать тест на коронавирус. Все, кто контактировал с заражённым охранником, должны будут провести 14 дней на карантине.

«Жители Западной Австралии долгое время прекрасно справлялись, но на этой неделе крайне важно, чтобы мы оставались дома, придерживались режима соцдистанцирования и следили за личной гигиеной, а также сделали тесты, если кто-то чувствует симптомы», — отметил премьер штата.

Как напоминает CNN, с начала пандемии в Западной Австралии было зарегистрировано всего 902 случая заражения, а на сегодня, по официальным данным, в штате числится лишь 12 заболевших. Более 800 случаев приходятся на туристов из-за рубежа, среди местного населения, соответственно, — менее 100 заражённых.

Всего в Австралии было зафиксировано 28 811 случаев коронавируса и 909 смертей. Стране достаточно успешно удавалось сдерживать пандемию благодаря строгим режимам самоизоляции и ужесточению таможенных правил для приезжающих из-за границы, которым предписали сдавать тесты и находиться на карантине.

Впрочем, далеко не все австралийцы ценят такие строгие меры безопасности. Так, в прошлом году в Мельбурне был введён «жёсткий локдаун», однако жителей девяти многоквартирных домов об этом заранее не предупредили и не разрешили покидать их жильё по каким бы то ни было причинам в течение пяти дней. Это вызвало волну возмущения среди общественности. И впоследствии в ходе проверки власти пришли к выводу, что подобные меры «нарушили права человека» и не были основаны на непосредственных рекомендациях экспертов в сфере здравоохранения.