CBS: «может что-нибудь сболтнуть» — Байден считает, что Трампу не стоит предоставлять разведданные

Для бывшего президента США Дональда Трампа не стоит устраивать брифингов разведки, заявил в интервью CBS News глава Белого дома Джо Байден. По его словам, в проведении подобных брифингов нет никакого смысла, поскольку Трамп не обладает больше никаким влиянием, при этом существует риск, что он может что-нибудь сболтнуть.

Давайте поговорим о процессе импичмента в отношении президента Трампа. Если бы вы всё ещё были сенатором, проголосовали ли бы вы за признание его вины?



ДЖО БАЙДЕН, президент США: Знаете, я боролся на выборах изо всех сил, поскольку он не подходит на роль президента. Я наблюдал за тем, что видели все остальные, — те события, когда группа людей вторглась в конгресс США. Но я сейчас не в сенате. Я предоставляю сенату возможность самому принять это решение.



Тогда позвольте задать мне вопрос, который вы курируете в качестве президента. Следует ли по-прежнему проводить для бывшего президента Трампа брифинги разведсообщества?



ДЖО БАЙДЕН: Думаю, нет.



Почему нет?



ДЖО БАЙДЕН: Из-за его сумбурного поведения, не связанного с мятежом.



Вы называли его экзистенциальной угрозой, вы называли его опасным, вы называли его безрассудным.



ДЖО БАЙДЕН: Да, правда. И я так считаю.



Чего вы больше всего опасаетесь в случае, если для него и дальше будут устраивать брифинги разведки?



ДЖО БАЙДЕН: Я предпочёл бы не высказывать вслух догадок. Я просто считаю, что нет никакой необходимости устраивать для него брифинги разведки. В чём смысл проводить для него такие брифинги? Каким влиянием он вообще обладает, кроме того факта, что может сболтнуть что-нибудь?



Дата выхода в эфир 06 февраля 2021 года.