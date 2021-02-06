CBS: «может что-нибудь сболтнуть» — Байден считает, что Трампу не стоит предоставлять разведданные

Для бывшего президента США Дональда Трампа не стоит устраивать брифингов разведки, заявил в интервью CBS News глава Белого дома Джо Байден. По его словам, в проведении подобных брифингов нет никакого смысла, поскольку Трамп не обладает больше никаким влиянием, при этом существует риск, что он может что-нибудь сболтнуть.
Давайте поговорим о процессе импичмента в отношении президента Трампа. Если бы вы всё ещё были сенатором, проголосовали ли бы вы за признание его вины?
ДЖО БАЙДЕН, президент США: Знаете, я боролся на выборах изо всех сил, поскольку он не подходит на роль президента. Я наблюдал за тем, что видели все остальные, — те события, когда группа людей вторглась в конгресс США. Но я сейчас не в сенате. Я предоставляю сенату возможность самому принять это решение.
Тогда позвольте задать мне вопрос, который вы курируете в качестве президента. Следует ли по-прежнему проводить для бывшего президента Трампа брифинги разведсообщества?
ДЖО БАЙДЕН: Думаю, нет.
Почему нет?
ДЖО БАЙДЕН: Из-за его сумбурного поведения, не связанного с мятежом.
Вы называли его экзистенциальной угрозой, вы называли его опасным, вы называли его безрассудным.
ДЖО БАЙДЕН: Да, правда. И я так считаю.
Чего вы больше всего опасаетесь в случае, если для него и дальше будут устраивать брифинги разведки?
ДЖО БАЙДЕН: Я предпочёл бы не высказывать вслух догадок. Я просто считаю, что нет никакой необходимости устраивать для него брифинги разведки. В чём смысл проводить для него такие брифинги? Каким влиянием он вообще обладает, кроме того факта, что может сболтнуть что-нибудь?
Бывший полузащитник сборной России Роман Широков поделился впечатлениями от дебюта российского нападающего Александра Кокорина в составе флорентийской «Фиорентины» в матче 21-го тура чемпионата Италии с миланским «Интером».
Пресс-служба Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) опубликовала видео дуэли взглядов россиянина Александра Волкова с нидерландцем Алистаром Оверимом, бой которых станет главным на турнире UFC Vegas 18.
Итальянское издание Firenzepost раскритиковало российского нападающего Александра Кокорина после его дебюта в составе флорентийской «Фиорентины» в матче 21-го тура чемпионата Италии с миланским «Интером».
Эксперты рассказали, что мошенники могут узнать баланс банковской карты несколькими способами, не только с помощью метода социальной инженерии, но и через уязвимости в приложениях. Об этом информирует РИА Новости.
Россиянка Анна Калинская и представительница Словакии Виктория Кужмова обыграли китаянок Дуань Инъин и Чжэн Сайсай в полуфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) Yarra Valley Classic в Мельбурне в парном разряде.
За сутки в России выявлено 16 627 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число зарегистрированных случаев COVID-19 в стране достигло 3 951 233. Об этом информирует оперштаб по борьбе с коронавирусом.
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому в 2021 году действие лицензий и других разрешительных документов в ряде сфер и отраслей будет снова продлеваться автоматически.
Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) американка Пейдж Ванзант потерпела поражение от соотечественницы Бритен Харт в главном поединке турнира Bare Knuckle Fighting Championship: KnuckleMania.
Член политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая Ян Цзечи, курирующий международные вопросы, в ходе телефонного разговора с госсекретарём Энтони Блинкеном заявил, что в Пекине не потерпят внешнего вмешательства.