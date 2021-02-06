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CBS: «может что-нибудь сболтнуть» — Байден считает, что Трампу не стоит предоставлять разведданные

Материал представлен в переводе ИноТВ
Для бывшего президента США Дональда Трампа не стоит устраивать брифингов разведки, заявил в интервью CBS News глава Белого дома Джо Байден. По его словам, в проведении подобных брифингов нет никакого смысла, поскольку Трамп не обладает больше никаким влиянием, при этом существует риск, что он может что-нибудь сболтнуть.
Давайте поговорим о процессе импичмента в отношении президента Трампа. Если бы вы всё ещё были сенатором, проголосовали ли бы вы за признание его вины?

ДЖО БАЙДЕН, президент США: Знаете, я боролся на выборах изо всех сил, поскольку он не подходит на роль президента. Я наблюдал за тем, что видели все остальные, — те события, когда группа людей вторглась в конгресс США. Но я сейчас не в сенате. Я предоставляю сенату возможность самому принять это решение.

Тогда позвольте задать мне вопрос, который вы курируете в качестве президента. Следует ли по-прежнему проводить для бывшего президента Трампа брифинги разведсообщества?

ДЖО БАЙДЕН: Думаю, нет.

Почему нет?

ДЖО БАЙДЕН: Из-за его сумбурного поведения, не связанного с мятежом.

Вы называли его экзистенциальной угрозой, вы называли его опасным, вы называли его безрассудным.

ДЖО БАЙДЕН: Да, правда. И я так считаю.

Чего вы больше всего опасаетесь в случае, если для него и дальше будут устраивать брифинги разведки?

ДЖО БАЙДЕН: Я предпочёл бы не высказывать вслух догадок. Я просто считаю, что нет никакой необходимости устраивать для него брифинги разведки. В чём смысл проводить для него такие брифинги? Каким влиянием он вообще обладает, кроме того факта, что может сболтнуть что-нибудь?

Дата выхода в эфир 06 февраля 2021 года.
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источник
CBS NEWS США Северная Америка
теги
выборы Джо Байден Дональд Трамп конгресс разведка США
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