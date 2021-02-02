Guardian: Европол предупредил о продаже поддельных сертификатов об отсутствии COVID-19

Европол призвал граждан ЕС проявлять бдительность, поскольку по всему региону в продаже появляются поддельные сертификаты об отрицательных тестах на коронавирус, пишет The Guardian. Приобрести сфальсифицированные документы, которые обеспечивают возможность въезда в другую страну, можно онлайн или прямо в аэропорту или на вокзале.

В Европе мошенники подделывают сертификаты об отрицательных тестах на коронавирус и продают их в аэропортах, на вокзалах и онлайн, сообщает The Guardian.

О новой схеме предупредило Европейское полицейское агентство (Европол). «Пока ограничения в передвижении остаются в силе из-за ситуации с COVID-19, производство и продажа поддельных сертификатов о тестировании, вероятно, будет процветать», — заявило ведомство в понедельник 1 февраля.

«Учитывая широкое распространение и доступность технических средств в виде принтеров с высоким качеством печати и различного программного обеспечения, мошенники могут производить высококачественные контрафактные, поддельные или ложные документы… Страны — члены ЕС должны проявлять бдительность», — призвал Европол.

Европол: «Мы #вместепротивкоронавируса. Но, кажется, преступники сделают всё, чтобы воспользоваться пандемией в своих целях: поддельные средства индивидуальной защиты, поддельные вакцины, а теперь и… поддельные негативные результаты. Новая публикация: наши последние обновления относительно сфальсифицированных сертификатов об отрицательных тестах на COVID-19».

Как напоминает The Guardian, ранее Интерпол предупреждал о преступных группировках, которые продают поддельные вакцины от коронавируса или воруют настоящие, а также наводняют рынок контрафактными защитными масками, антисептиками для рук и прочей медицинской продукцией.

По данным издания, негативный тест на коронавирус, подтверждаемый соответствующим сертификатом, необходим для въезда в большинство стран. Случаи с поддельными документами уже были зарегистрированы в Нидерландах, Франции, Испании и Великобритании. В парижском аэропорту Шарль-де-Голль в ноябре в общей сложности было задержано 7 человек в возрасте от 29 до 52 лет — сертификаты они продавали по цене от €150 до €300. Теперь обвиняемым грозит до 5 лет в тюрьме и штраф до €375 тыс.

В Испании в январе полиция арестовала женщину, которая продавала поддельные документы в интернете и обещала покупателям прислать сертификат в течение 24 часов. Тревогу поднял глава одной из мадридских медицинских лабораторий, который сообщил правоохранительным органам, что то тут то там всплывают, «определённо, сфальсифицированные, но весьма убедительные» сертификаты об отрицательных тестах с печатью этой лаборатории.

Нидерландские СМИ сообщали об аккаунтах в WhatsApp и Snapchat под названиями Airplane Doctor («Самолётный доктор») и Digital Doctor («Электронный доктор»), которые продавали поддельные документы с подписями реальных врачей за €50—60, в то время как официальный тест стоит €150. Адвокат по уголовным делам Зандер Янссен заявил, что покупатели подобных сертификатов тоже могут быть привлечены к делу, особенно если они были заражены коронавирусом и заразили других.