DM: «истории о сексе, жадности, власти и предательстве» — американский журналист рассказал, как КГБ завербовал Трампа 40 лет назад

Советские спецслужбы вышли на связь с бывшим президентом США ещё в середине 70-х, утверждает в новой книге «Американский компромат: как КГБ разрабатывал Дональда Трампа и сопутствующие истории о сексе, жадности, власти и предательстве» журналист из США Крейг Ангер. Как сообщает Daily Mail, с тех пор «российские деньги» не раз спасали предпринимателя от банкротств, а когда он стал президентом, пришла пора «платить по счетам» — и Трамп «давал Путину всё, что тот хотел», пишет автор.

Во вторник 26 января в продаже появилась книга с громким названием «Американский компромат: как КГБ разрабатывал Дональда Трампа и сопутствующие истории о сексе, жадности, власти и предательстве» (American Kompromat: How the KGB Cultivated Donald Trump, and Related Tales of Sex, Greed, Power, and Treachery). Автор — американский журналист Крейг Ангер, который также известен такими бестселлерами, как «Дом Буша», «Дом Трампа» и «Дом Путина», пишет Daily Mail.

Писатель утверждает, что более 40 лет назад экс-президента США Дональда Трампа завербовали в качестве «российского ресурса», что превратилось в весьма выгодное и для Москвы, и для миллиардера партнёрство. По словам Ангера, российские деньги, которые предприниматель помогал отмывать через свой связанный с недвижимостью бизнес в 80-е и 90-е, не раз спасали Трампа от банкротств.

«Это история о грязных секретах и самых влиятельных людях мира», — так описывает свою книгу автор. Также, по данным Daily Mail, он объясняет, почему Трампа не удалось ни в чём серьёзном уличить в ходе многочисленных расследований и проверок в конгрессе.

Контакты экс-президента с русскими, по мнению Ангера, начались в 1976 году, когда бизнесмен решил заняться недвижимостью не в скромном Куинсе в Нью-Йорке, а на Манхэттене. Под руководством «адвоката мафии и тёмного сатанистского князя эпохи маккартизма» Роя Кона Трамп выкупил старый отель Commodore Hotel рядом с Центральным вокзалом, впоследствии это здание станет роскошным Grand Hyatt New York.

Первая встреча с русскими произошла, когда бизнесмен отправился в соседний магазин Joy-Lud Electronics, чтобы закупить телевизоры для нового отеля. Владельцами магазина были украинский еврей Семён Кислин и ещё один эмигрант из СССР Тамир Сапир, которые продавали электронику советским дипломатам, сотрудникам КГБ и членам Политбюро — Joy-Lud Electronics был единственным местом, где можно было купить технику, соответствующую стандартам СССР и Европы. Как уверяет Ангер, ссылаясь на свои источники в лице бывших агентов КГБ, Кислин, хотя сам он это всегда отрицал, скорее всего, был завербован советскими спецслужбами, а его магазин использовался для установки контактов с возможными ресурсами.

Таким образом Трамп оказался «под бдительным взором» КГБ. Впрочем, присматривать за ним советские спецслужбы начали куда раньше — когда «молодой, тщеславный, самовлюблённый и невероятно амбициозный» бизнесмен продавал многомиллионные многоквартирные дома «русской мафии», отмывающей деньги через офшорные компании. Кроме того, внимание СССР, по словам автора книги, привлёк и брак Трампа с Иваной Зельничковой из Чехословакии.

Как предполагает Ангер, среди прочего в Трампе КГБ мог привлечь и характер предпринимателя — человека «крайне падкого на лесть и жадного». «Для Трампа это были не просто слабости. Всего у него было чрезмерно. Чрезмерно много тщеславия. Чрезмерно много нарциссизма. Чрезмерно много жадности. Чрезмерно много невежества… Он был очень неуверен в своих интеллектуальных способностях, легковнушаем и запросто вёлся на лесть. Трамп стремился добиться ощутимого интеллектуального одобрения, и КГБ, вероятно, с радостью ему потворствовал», — приводит Daily Mail рассуждения автора книги.

Как настаивает Ангер, отношения между Трампом и советской, а затем российской разведкой перешли от отмывания денег и партнёрства с богатыми эмигрантами из СССР во франчайзинговых схемах к вовлечённости в различные финансовые махинации, создание секретных каналов связи с русскими, к вечеринкам со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном и ко много чему ещё. Эпштейн, не так давно обвинённый в торговле людьми и организации проституции и впоследствии обнаруженный мёртвым в своей камере, приводил к себе в дом множество женщин и даже несовершеннолетних девушек, нередко из России и Украины, предлагая интимные отношения с ними своим друзьям и партнёрам. Всё это время, по информации автора книги, финансист записывал компромат на тех, кто пользовался подобными услугами.

Подельницей и бывшей любовницей Эпштейна была Гислейн Максвелл, которая помогла создать целую сеть контактов в высших эшелонах и способствовала знакомству экс-президента Билла Клинтона и британского принца Эндрю с финансистом. Трамп тоже часто проводил время с Эпштейном, и именно последний, по его собственным словам, познакомил предпринимателя с его будущей супругой Меланьей. «Джеффри и Гислейн знали секреты Трампа, а он — их. Секреты были валютой в мире упадничества и сделок, в котором они жили», — комментирует Ангер.

Правда, после 17 лет близкой дружбы Эпштейн и Трамп поссорились в 2004 году, когда на торгах бизнесмен увёл у приятеля из-под носа роскошный особняк, который тот сам ему показал. С тех пор Эпштейн больше не разговаривал с другом и при случае показывал окружающим фотографии Трампа с полуобнажёнными юными девушками, рассказывает автор в своей книге.

Говоря о президентстве миллиардера, Ангер подчёркивает: «Трамп был социопатом, который, занимая свой пост, делал ложные или вводящие в заблуждение заявления 20 тысяч раз». Трамп занял пост главы Белого дома, а значит, пришло время «расплачиваться» с русскими, поэтому он «давал Путину всё, что тот хотел», уверен автор книги.

Когда в страну пришла пандемия, президент «практически ничего не сделал для того, чтобы остановить распространение вируса». По мнению Ангера, это было похоже на «культ смерти» — «ему попросту было всё равно, что американцы умирают». «С пандемией имел дело суеверный, отвергающий науку авторитарный лидер, который решил: пусть люди сами разбираются — и умирают, соответственно», — возмущается журналист.