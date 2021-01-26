La Croix: Давос-2021 окончательно подтвердил — экономический вес Китая растёт, и этот тренд надолго

Проходящий в нынешнем году в виртуальном формате Всемирный экономический форум (ВЭФ) на этот раз стартовал с видеовыступления председателя КНР Си Цзиньпина, пишет La Croix. Как подчёркивается в материале издания, Китай вышел из пандемии победителем, благодаря чему «центр тяжести» мировой экономики стал всё быстрее смещаться на восток.

Несмотря на пандемию — а, быть может, и благодаря ей, — 2020-ый стал «годом Китая», а потому «самым видным гостем» открывшегося сегодня Всемирного экономического форума (ВЭФ) стал именно китаец: в этом году мероприятие стартовало с видеообращения председателя КНР Си Цзиньпина, пишет La Croix. Как констатирует обозреватель издания, несмотря на то, что Давосский форум в связи с пандемией коронавируса проходит, собственно, не в швейцарском Давосе, а в интернете, мероприятие по-прежнему служит для мировых лидеров платформой для обмена мнениями — и теперь, когда главной темой форума стало «восстановление доверия», особенно заметно себя покажет именно Азия.

«В 2020 году в Азии впервые сконцетрировалось более 50% объёма мировой экономики», — разъяснял, представляя программу форума, его президент Бёрге Бренде, отмечая, что по этой причине на многочисленных круглых столах в рамках мероприятия будет обсуждаться «роль, которую должна сыграть Азия в восстановлении мировой экономики». Помимо Си Цзиньпина в ВЭФ в этом году также поучаствуют премьер-министр Индии Нарендра Моди, глава правительства Японии Суга Ёсихидэ, а также президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, говорится в материале La Croix.

В 2017 году Си уже стал одним из главных гостей Давоса — и тогда он высказался на форуме в поддержку свободной торговли и многостороннего подхода во внешней политике, представ таким образом в выгодном свете на фоне тогдашнего президента США Дональда Трампа, который «отворачивался от международных организаций и вводил многочисленные торговые санкции», напоминает обозреватель La Croix. Между тем в 2021 году участие китайского лидера в форуме будет иметь уже иное значение: оно «подчеркнёт тот факт, что по итогам эпидемиологического кризиса, из которого Китай вышел с экономической точки зрения победителем, страна по-прежнему находится в его руках», считает журналист. Как подчёркивает автор, Китай смог быстро справиться с пандемией коронавируса даже несмотря на то, что она началась внутри его границ, и оказался единственной крупной экономической державой, сохранившей по результатам 2020 года экономический рост, который составил 2,3%.

Согласно опубликованному по случаю старта ВЭФ экономическому исследованию страховой компании Euler Hermes, благодаря кризису Китай смог «выиграть два года» — по расчётам экспертов компании, теперь ВВП КНР должен будет сравняться с американским не к 2032 году, как они предполагали ранее, а к 2030-му, пишет La Croix.

Между тем, в Eurler Hermes провели и другое, но тоже весьма важное исследование: аналитики компании изучили перемещение «центра тяжести» мировой экономики, рассчитав его на основе ВВП всех стран для каждого года, начиная с 1998 по настоящее время, и проследив, как он смещался всё это время, говорится в материале французского издания. По данным La Croix, исследование подтвердило, что если в начале этого периода экономический «центр тяжести» располагался в Атлантике и благодаря бурному экономическому росту в США медленно двигался в западном направлении, с 2002 года он сменил направление на противоположное благодаря триумфу «четырёх азиатских драконов» — Южной Кореи, Тайваня, Гонконга и Сингапура, а с 2004-го, когда экономический рост Китая впервые превысил 10%, стал ещё быстрее смещаться на восток.

В настоящий момент «центр тяжести» мировой экономики располагается к востоку от Турции — и, как полагают эксперты, он будет и дальше продолжать «неумолимо» двигаться на восток. «Согласно нашим долгосрочным прогнозам, мировой экономический центр тяжести к 2030 году будет находиться на стыке границ Китая, Индии и Пакистана. Это в первую очередь отражает силу притяжения китайской экономики для мира, но также говорит и о тяготении других развивающихся стран Азии, в особенности Индии», — приводит La Croix слова аналитиков Euler Hermes.

При этом пандемия коронавируса только закрепила этот тренд: в 2020-2021 гг. скорость смещения «центра тяжести» окажется примерно в 1,4 раза выше, чем до пандемии, и в 1,8 — чем в 2015-2019 гг., уточняет обозреватель издания.