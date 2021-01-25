СТРАНА: Украина собирается отрезать свою энергосистему от России и Белоруссии

18:38
Боррель подтвердил предстоящий визит в Москву
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что в начале февраля совершит визит в Москву, в ходе которого планирует обсудить с российскими властями подготовку к дискуссии на саммите ЕС в марте.
18:37
В Кировской области возбудили дело в отношении истязавшей ребёнка матери
В СУ СК России по Кировской области сообщили о возбуждении дела в отношении женщины из Слободского района, которая избивала маленького сына на протяжении 11 месяцев.
18:29
В Москве суды арестовали 30 человек за участие в незаконных акциях
Суды в Москве вынесли 30 решений об административных арестах и 64 постановления о штрафах за участие в незаконной акции 23 января.
18:28
В Молдавии за сутки выявили 224 новых случая коронавируса
В Молдавии за сутки выявили 224 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19, общее число заболевших — 156 426.
18:28
Командный КМ по боксу перенесён на 2022 год
Совет директоров Международной ассоциации бокса (AIBA) из-за пандемии коронавируса постановил перенести проведение командного Кубка мира в России с 2021 на 2022 год.
18:27
В Тверской области планируют создать исследовательский центр для молодых учёных
В Тверской области планируют создать центр, который объединит молодых исследователей, студентов, аспирантов, учёных для совместной научной деятельности.
18:26
Суд арестовал подозреваемого в двойном убийстве в Новой Москве
Щербинский суд столицы арестовал на два месяца подозреваемого в убийстве двух мужчин во время праздничного мероприятия в Новой Москве, сообщили в пресс-службе суда.
18:26
В Тверской области пройдёт всероссийская акция «Блокадный хлеб»
В среду, 27 января, в Тверской области начнётся всероссийская акция «Блокадный хлеб».
18:25
Турпоток в Казань снизился на 52% в 2020 году
Турпоток в Казань снизился на 52% по итогам 2020 года и составил 1,7 млн человек.
18:24
В Нижегородской области смягчили ограничения по COVID-19
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внёс изменения в указ «О введении режима повышенной готовности».
18:24
Генконсульство в Стамбуле выясняет обстоятельства нападения на россиян
Генконсульство России в Стамбуле предпринимает усилия по выяснению обстоятельств нападения мужчины с ножом на трёх россиян.
18:19
В Подмосковье началась регистрация социальных предпринимателей
В Московской области началась регистрация социальных предпринимателей.
18:19
Шуховскую башню в Нижегородской области признали выявленным объектом культурного наследия
Шуховскую башню в Нижегородской области включили в список выявленных объектов культурного наследия.
18:18
В Архангельской области раскрыли разбойное нападение на отделение банка
В Архангельской области задержали подозреваемых в разбойном нападении на отделение банка, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
18:17
Воробьёв назвал число пунктов для вакцинации от COVID-19 в Подмосковье
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв назвал число пунктов для вакцинации от COVID-19 в Подмосковье.
18:17
Юрий Стоянов рассказал о музыкальном альбоме «Где-то»
Актёр Юрий Стоянов рассказал о своём музыкальном альбоме «Где-то».
18:16
Гендиректор «Тамбова» заявила, что клуб может прекратить своё существование 31 января
Генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова заявила, что с высокой долей вероятности клуб снимется с чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) и прекратит своё существование.
18:16
Вячеслав Добрынин рассказал о планах на будущее
Композитор и певец Вячеслав Добрынин рассказал о планах на будущее.
18:15
Эксперт оценил идею запрета вывода денег за рубеж по исполнительным листам
Профессор кафедры экономики и финансов фирмы НИУ ВШЭ, эксперт по вопросам бюджета и инвестиций Иван Родионов оценил идею запрета вывода денег за рубеж по исполнительным листам.
18:14
Михаил Боярский рассказал о Владимире Высоцком
Актёр и певец Михаил Боярский рассказал о Владимире Высоцком.
18:14
Аналитик дал советы по инвестированию в валюту
Экономический аналитик Антон Шабанов дал советы по инвестированию в валюту.
18:13
Прокуратура утвердила обвинение по делу красноярского бизнесмена Быкова
Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении красноярского предпринимателя Анатолия Быкова по делу об организации двойного убийства.
18:05
Посол Индии в Москве сообщил, что привился «Спутником V»
Посол Индии в Москве Бала Венкатеш Варма сообщил в беседе с ТАСС, что получил первую дозу российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
18:02
В МЧС назвали причину остановки канатной дороги в Красной Поляне
К остановке канатной дороги в Красной Поляне в Сочи привело несрабатывание аварийного тормоза, сообщили в главке МЧС России по Краснодарскому краю.
18:02
В Общественной палате высказались о решении РУСАДА не подавать апелляцию на решение CAS
Заместитель председателя комиссии Общественной палаты России по физкультуре и популяризации ЗОЖ Елена Истягина-Елисеева высказалась о решении Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не подавать апелляцию на решение Спортивного арбитражного суда в Лозанне отстранить Россию от крупных соревнований на два года.
18:00
Минсельхоз не ожидает дефицита продуктов
Минсельхоз России не ожидает возникновения дефицита каких-либо продуктов и не обсуждает дополнительные ограничения для стабилизации цен на продукты.
17:55
Лавров проведёт встречу с главой дипломатии ЕС
Глава МИД России Сергей Лавров 5 февраля проведёт встречу с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем. Об этом информирует российское Министерство иностранных дел.
17:54
На Украине заявили о завершающихся переговорах по вакцине от COVID-19
Переговоры по закупке вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 перешли в завершающую стадию, вакцинация на Украине может начаться в феврале, подтвердили в офисе украинского лидера Владимира Зеленского.
17:45
В Индии рассказали о планах производства «Спутника V»
Посол Индии в Москве Бала Венкатеш Варма рассказал в беседе с ТАСС о планах производства российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
17:42
В Ираке рассказали о поставках вакцины от COVID-19
Официальный представитель Министерства здравоохранения Ирака Сейф аль-Бадр заявил, что Багдад рассчитывает в ближайшее время получить предназначенную ему партию вакцины Pfizer, несмотря на задержки поставок препарата в ряд других стран.
17:40
Россия и США начали практическую работу по вопросу продления СНВ-III
Эксперты России и США приступили к практической работе над продлением Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
17:40
Олимпийский чемпион: норвежцы всегда готовы костьми лечь, но не допустить победы русских
Четырёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Николай Зимятов считает, что скандинавские спортсмены стремятся любыми способами добывать победу и не допускать успеха россиян.
17:39
Новый лидер ХДС не намерен пересматривать позицию по «Северному потоку — 2»
Новый председатель правящей в Германии партии — Христианско-демократического союза — Армин Лашет заявил, что не собирается пересматривать позицию по проекту «Северный поток — 2».
17:37
В Нидерландах девушка пострадала от водомёта
В Нидерландах во время разгона полицией протестующих против антикоронавирусных ограничений от применения водомёта пострадала девушка.
17:37
Россия направит США ноту из-за фейков американских компаний
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что российская сторона направит США ноту из-за распространения фейков американскими интернет-компаниями.
17:33
В Турции заявили о готовности производить миллионы доз «Спутника V»
Глава турецкой фармацевтической компании VisCoran Ilac Sanayii A.S. Озтюрк Оран заявил о возможности производить миллионы доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
17:30
Зимятов считает, что норвежцы намеренно завалили Большунова в скиатлоне
Четырёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Николай Зимятов считает, что норвежские лыжники намеренно завалили лидера общего зачёта Кубка мира россиянина Александра Большунова во время скиатлона на этапе Кубка мира в Лахти.
17:24
Губерниев считает, что Большунов может быть дисквалифицирован
Известный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что лидеру сборной России по лыжным гонкам Александру Большунову грозит дисквалификация за инцидент с финном Йони Мяки во время эстафетной гонки на этапе Кубка мира в Лахти.
17:16
СК завёл дело после падения глыбы льда на школьницу под Тверью
Следственный комитет России завёл уголовное дело, после того как в Тверской области ледяная глыба упала с крыши на восьмилетнюю девочку. Пострадавшая была госпитализирована с тяжёлыми травмами.
17:12
РИА Новости: задержан подозреваемый в нападении на россиян в Стамбуле
Полиция задержала подозреваемого в нападении с ножом на троих россиян в Стамбуле. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в полиции.
17:11
Источник: задержанный на протестах в Москве представился бывшим игроком «Ливерпуля»
Задержанный на московском несанкционированном митинге гражданин России представился бывшим футболистом «Ливерпуля» и сборной Дании Даниэлем Аггером.
17:08
Мишустин провёл телефонный разговор с премьером Казахстана
Глава российского правительства Михаил Мишустин провёл телефонный разговор с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым.
16:59
Матыцин отказался комментировать поведение Большунова на этапе КМ в Лахти
Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал инцидент с российским лыжником Александром Большуновым, который произошёл на финише эстафетной гонки на этапе Кубка мира в финском Лахти.
16:58
Минобрнауки предложило разрешить студентам выбирать формат обучения
Глава Минобрнауки России Валерий Фальков считает, что студентам российских высших учебных заведений нужно разрешить самим выбирать формат обучения.
16:56
В Нижегородской области произошёл пожар в спорткомплексе
В Нижегородской области произошёл пожар в культурно-спортивном комплексе на площади 300 кв. м, сообщили в региональном управлении МЧС России.
16:55
Около 170 человек эвакуировали с канатной дороги в Красной Поляне
Аварийная ситуация произошла на канатной дороге в Красной Поляне в Сочи, эвакуированы около 170 человек.
16:53
В «Главкосмосе» рассказали о планах по отправке космических туристов
В компании «Главкосмос» (входит в «Роскосмос») рассказали о планах предоставить четыре места в кораблях «Союз МС» для космических туристов.
16:45
Исмаилов — претендент на звание «Боец 2020 года» по версии АСА
Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов вошёл в число номинантов на звание «Боец 2020 года» ежегодной премии ACA Awards.
16:42
В Татарстане разработают программу реабилитации для перенёсших COVID-19
На итоговой коллегии Минздрава РТ президент Татарстана Рустам Минниханов поручил разработать программу реабилитации пациентов, переболевших коронавирусом.
16:41
Выступление Путина на форуме в Давосе запланировано на 27 января
Выступление президента России Владимира Путина на Давосском экономическом форуме запланировано на среду, 27 января, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.