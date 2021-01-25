СТРАНА: Украина собирается отрезать свою энергосистему от России и Белоруссии

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что его страна собирается отрезаться от энергосистем России и Белоруссии. Как сообщает «СТРАНА», по словам главы украинского внешнеполитического ведомства, Киев в 2023 году планирует присоединиться к системе поставки электроэнергии из Европейского союза.

Украина намерена отрезаться от энергосистем России и Белоруссии. Как передаёт «СТРАНА», об этом заявил глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба.

Украинская власть, по его словам, в 2023 году планирует присоединиться к системе поставки электроэнергии из ЕС.

«Цель Украины — в 2023 году присоединиться к системе поставки электроэнергии из ЕС. Это означает, что мы должны отрезаться от белорусской и российской системы и полностью интегрироваться в ЕС», — сказал Кулеба.

Как напоминает издание, ещё в декабре 2019 году об этом же говорил тогдашний премьер Алексей Гончарук. Как заявлял тогда Гончарук, необходимые документы уже подписаны, однако «просто надо над этим работать».