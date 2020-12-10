Forbes: безусловный базовый доход для всех и победа над новостными фейками — Saxo Bank опубликовал свои «шокирующие прогнозы» на 2021 год

Эксперты Saxo Bank опубликовали ежегодные «шокирующие прогнозы» на будущий год, пишет Forbes. По мнению датских аналитиков, технологический прогресс в ближайшее время может не только помочь человечеству избавиться от новостных фейков, но и обернуться повальной автоматизацией и резким ростом безработицы, который наконец заставит многие правительства ввести безусловный базовый доход.

Датский Saxo Bank опубликовал свой ежегодный список из 10 «шокирующих прогнозов» на будущий год, сообщает Forbes. Как отмечается в материале издания, эти предсказания, которые уже успели стать культовыми, не всегда являются вполне серьёзными, но тем не менее призваны заставить инвесторов задуматься о неожиданных рисках, способных повлиять на рынки в ближайшем будущем.

На этот раз в необычную десятку датских аналитиков, по данным Forbes, вошли следующие позиции:

1. Amazon «выкупит» Кипр

По мнению экспертов Saxo Bank, американский гигант интернет-торговли из-за опасений по поводу вмешательства государственных надзорных органов в его коммерческую деятельность может перенести штаб-квартиру в своё киприотское отделение, а затем — «помочь» Кипру внести поправки в его налоговый кодекс так, чтобы он стал максимально выгодным для компании. Аналитики полагают, что это позволит киприотскому правительству справиться с высоким госдолгом, но также подтолкнёт власти ЕС к унификации принципов налогообложения среди всех его членов, пишет Forbes.

2. Германия вытащит Францию из долговой ямы

И без того непростая финансовая ситуация во Франции, которая уже сейчас движется к положению лидера по долговой нагрузке среди всех стран — членов Евросоюза, может из-за банкротства сразу нескольких крупных предприятий стать критической, предсказывают датские эксперты. В такой обстановке Париж после масштабной распродажи ценных бумаг французских банков будет вынужден «умолять» Германию спасти его, заставив Европейский центральный банк предоставить французам финансовую помощь, разъясняет обозреватель Forbes прогноз Saxo Bank.

3. Новостные фейки будут побеждены благодаря блокчейну

Крупные СМИ и социальные сети наконец дадут отпор постоянно растущей угрозе дезинформации, переместив новости в общую блокчейн-сеть, которая позволит обеспечить их достоверность, считают в Saxo Bank.

4. Новая цифровая валюта Китая приведёт к «тектоническим сдвигам» финансовых потоков

Создание «цифрового юаня» откроет миру доступ к китайским рынкам капиталов и увеличит эффективность вложений, в результате чего ситуация в мировой экономике вновь стабилизируется, убеждены эксперты датского банка. При этом, по их мысли, юань будет всё увереннее соперничать с американским долларом за статус резервной валюты, говорится в материале Forbes.

5. Прорывы в «зелёных» технологиях приведут к переизбытку дешёвой энергии, но «убьют» ветряки

Благодаря созданию продвинутого алгоритма на основе технологий искусственного интеллекта учёные наконец решат загадку коммерческого применения ядерного синтеза, благодаря чему разработанный Массачусетским технологическим институтом термоядерный реактор SPAR наконец станет энергоэффективным, а в энергетике в целом произойдёт технологический скачок, предсказывают в Saxo Bank. В результате каждый дом станет энергонезависимым — однако сектор ветряной энергетики погибнет, говорят аналитики.

6. Введение безусловного базового дохода обернётся исходом населения из крупных городов

Поскольку по мере развития технологий всё больше профессий будут оказываться ненужными и экономическое неравенство будет усугубляться, власти многих стран будут осознавать необходимость перейти на модель безусловного базового дохода, говорится в предсказаниях датского банка. По мнению его экспертов, из-за автоматизации в крупных городах станут ненужными и офисные пространства, из-за чего цены на недвижимость рухнут, а люди станут массово переезжать за город, пишет Forbes.

7. Специальный Гражданский технологический фонд компенсирует населению эффект подрывных технологий

Так как из-за технического прогресса число рабочих мест в ряде секторов резко снизится, будет создан специальный фонд, который станет выплачивать гражданам так называемые подрывные дивиденды, пытаясь таким образом разделить с ними доход от прорывов в производительности, считают в Saxo Bank.

8. Вакцина от коронавируса уничтожит «компании-зомби»

Из-за пандемии многие предприятия были вынуждены ради выживания резко нарастить задолженность. Между тем, экономический бум, который наступит после развёртывания массовой вакцинации, а также давление на рынок стимулирующих финансовых мер приведут к «перегреву» экономики и колоссальной инфляции — а ответного повышения процентных ставок властями погрязшие в долгах компании уже не выдержат, что обернётся волной дефолтов, рассуждают датские аналитики.

9. Из-за спроса со стороны сектора солнечной энергетики серебро подорожает вдвое

Как предсказывают эксперты Saxo Bank, рост инфляции в 2021 году также приведёт к увеличению спроса на драгметаллы — а поскольку США, Китай и ЕС будут идти «зелёным» курсом, промышленность будет особенно сильно нуждаться в серебре, говорится в материале Forbes.

10. Новые технологии приведут к резкому росту пограничных рынков

Благодаря прорывам в технологиях спутникового интернета — включая, например, сеть Starlink от SpaceX — на пограничных и развивающихся рынках может резко вырасти доступность интернет-связи, предполагают датские аналитики. Благодаря этому в таких странах произойдёт настоящая революция в плане образования, производительности труда и финансовых технологий, передаёт Forbes рассуждения экспертов.