Guardian: Путин опроверг заявления о «дворце» на черноморском побережье

Владимир Путин в понедельник опроверг озвученные ранее заявления о том, что на юге России специально для него построили роскошную резиденцию, пишет The Guardian. По данным газеты, Путин заявил, что ни ему, ни его родственникам эта недвижимость не принадлежала и не принадлежит, а также отметил, что в видеоролике Навального с расследованием можно было увидеть «монтаж».

Российский президент Владимир Путин опроверг «разоблачения» блогера Алексея Навального о том, что «роскошный дворец», построенный недавно на черноморском побережье России, принадлежит ему, сообщает The Guardian.



«Показав, что расследование Навального задело Кремль за живое, Путин предпринял необычный для себя шаг и заявил, что не имеет к этой недвижимости никакого отношения», — пишет обозреватель британского издания. Российский лидер подчеркнул, что ничего из указанного в фильме Навального: «Ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало».



По данным The Guardian, Владимир Путин также назвал видео с расследованием Навального, которое посмотрели уже более 70 млн человек, скучным, и отметил, что не посмотрел его полностью из-за нехватки времени. Он ограничился тем, что изучил несколько отрывков, собранных для него помощниками. Президент также сообщил, что показанные в ролике изображения, на которых он якобы плавает в гигантском бассейне, — это «монтаж», говорится в материале газеты.



Как полагает обозреватель The Guardian, опровержения российского президента «вряд ли найдут убедительными сотни тысяч россиян, которые в субботу вышли на улицы с требованиями отпустить Навального из-под стражи». Видеоролик о «дворце» Навальный снял, находясь на лечении в Германии, куда он отправился после отравления неврно-паралитическим веществом — а по возвращении в Москву неделю назад он немедленнно был арестован, напоминает автор.



Между тем, «аккуратно сформулированные» комментарии Путина по поводу владения «дворцом» на деле не противоречат выводам Навального — тот, в частности, утверждал, что резиденция официально принадлежит четырём «подставным лицам», имеющим связи с близкими друзьями российского лидера и силовыми ведомствами, пишет британский журналист.



Между тем западные страны выступили с критикой в адрес Москвы из-за жёстких арестов протестующих, требующих освободить Алексея Навального. Теперь главы МИД стран ЕС рассмотрят потенциальные «следующие шаги», которые могут быть предприняты в отношении России, сообщает The Guardian.

Как напоминает издание, США, Великобритания и страны Евросоюза раскритиковали Кремль после событий в субботу 23 января. В этот день протесты прошли в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке и других городах России. Были и столкновения с полицией, в ходе которых пострадали десятки человек, а также многочисленные аресты.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал жёсткую реакцию российских властей «недопустимой» и заметил, что страна «скатывается к авторитаризму». Президент Польши Анджей Дуда призвал ЕС ввести в отношении Москвы санкции за лишение свободы Алексея Навального.

Также польский лидер предложил верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю пересмотреть свои планы на визит в Россию в феврале, если Навального не отпустят.

По данным The Guardian, в понедельник 25 января главы МИД стран ЕС должны обсудить возможный ответ на арест россиянина.

Как заявил немецкий политик и лидер Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер, Брюссель не должен мириться с задержаниями протестующих и ему следует ввести новые санкции в отношении Москвы. «Неприемлемо, что российское руководство пытается быстро разобраться с зарождающимися протестами, арестовывая тысячи участников этих акций… Министры иностранных дел стран ЕС не могут уклониться и от этого и остановиться на общих призывах. ЕС должен ударить по действительно больному месту путинской системы — это деньги», — заявил Вебер в интервью немецким СМИ. Кроме того, политик добавил, что не следует списывать со счетов и угрозу остановить проект «Северный поток — 2», который в перспективе может удвоить объёмы поставок российского газа в Германию.

Официальный представитель правительства ФРГ воздержалась от комментариев, когда у неё спросили, собирается ли Берлин поддержать новые санкции в отношении России за арест Навального, обращает внимание The Guardian. В четверг 21 января канцлер Германии Ангела Меркель, которая продолжает поддерживать «Северный поток», несмотря на критику других европейских стран, заверила, что её позиция по проекту неизменна, даже несмотря на арестованного россиянина.

Во время протестов в субботу представитель посольства США в Москве Ребекка Рос написала в Twitter, что Америка «поддерживает право всех людей на мирный протест и свободу слова». «Шаги, которые предпринимают российские власти, эти права подавляют», — цитирует издание Рос. Посольство также опубликовало на своей странице в Twitter заявление Госдепартамента с призывом освободить Навального.

Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков назвал комментарии американской стороны «вмешательством во внутренние дела» России, отмечает The Guardian.

Как отмечается в материале издания, посла США в России Джона Салливана в понедельник вызвали в российский МИД на беседу с замглавы министерства Сергеем Рябковым, который ранее выразил протест в связи с тем, что администрация американского президента Джо Байдена открыто выразила поддержку участникам протестов. Критику в адрес США высказала и официальный представитель МИД Мария Захарова — она заявила, что Вашингтон вмешивается во внутренние дела России, позволяя своим техническим компаниям распространять контент в поддержку Навального, пишет газета.