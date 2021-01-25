Немецкий политик: без России Европе грозит «полное одиночество»

Через 15-20 лет в мире возникнет два геополитических полюса, один — в Китае, другой — в США, заявил в интервью RND глава «Германо-российского форума» Маттиас Платцек. И, если ЕС хочет стать третьим, ему понадобится помощь России. Причём не только как сырьевой базы, но и равного партнёра в процессе создания общей архитектуры безопасности. Если не налаживать отношения с Москвой, европейцы могут оказаться в этом мире в «полном одиночестве», подчеркнул немецкий политик.

«Нужны ли мы друг другу?» — вот центральный вопрос в отношениях Германии и России, заявил в интервью RND глава «Германо-российского форума» Маттиас Платцек. И немцы отвечают на него по-разному. Одни говорят, что российская экономика слишком мала, чтобы иметь значение. Другие — что россияне должны измениться, прежде чем с ними можно иметь какие-либо дела. «Я считаю, что все эти точки зрения не очень помогают, — подчеркнул немецкий политик. — Без России мы не сможем решить по-настоящему важные вопросы». Речь идёт о глобальном потеплении, борьбе с терроризмом, миграционном кризисе, безопасности на Ближнем и Среднем Востоке, а также разоружении, пояснил дипломат.

Платцек считает, что настало время переосмыслить санкционную политику в отношении России: «У нас позади шесть лет санкций. И настало самое время подвести итоги: Что это дало? Если взглянуть на ситуацию трезво, стоит признать, что политические отношения стали хуже, а не лучше. Перед нами груда осколков. Значительно выросла угроза военного обострения. Обе стороны понесли огромный экономический ущерб. К тому же настроения в России стали более антизападными и националистическими». «Мы уже давно находимся на новом этапе гонки вооружения. Ситуация взрывоопасная и, я считаю, что нельзя за ней просто наблюдать», добавил он: «Остаётся вопрос: мы и следующие 10 лет продолжил делать тоже самое или же что-то изменим».

Глава «Германо-российского форума» считает, что через 15-20 лет в мире будут два главных геополитических полюса. Один сформируется вокруг Китая, другой — США. «Открытым остаётся вопрос: «Будет ли ещё третий полюс и кто его сформирует?» Если им хочет стать ЕС, то тогда, с моей точки зрения, ему нужна для этого Россия», — считает Платцек. Не в последнюю очередь из-за сырья, которое необходимо такому полюсу для того, чтобы оставаться конкурентоспособным. При этом речь идёт не только о нефти и газе, а даже в большей степени о редких землях, металлах и многом другом, что необходимо современной экономике.

Но этим всё не ограничивается, подчёркивает немецкий политик: «Россия — вторая в мире ядерная держава и останется ей в будущем. Мы — непосредственные соседи. Географию не изменить. Если дело дойдёт до враждебных столкновений, то они произойдут именно здесь. Между нами и Россией нет океана. И это уже достаточная причина для того, чтобы заботиться об улучшении отношений».

Дипломат считает, что для начала нужно разделить все проблемы на решаемые и нерешаемые. И, к примеру, временно отложить вопрос «аннексии»* Крыма. Тогда увеличатся шансы на более быстрое разрешение украинского конфликта. Также можно будет постепенно ослаблять санкции и восстановить доверие. Это будет «маленький шаг» в правильном направлении, после чего нужен будет «большой рывок», а именно создание с Россией общей архитектуры безопасности в рамках диалога на равных, призывает Платцек.

Если же этого не сделать, то вражда в отношениях с Москвой будет только усиливаться, и Запад продолжит толкать её в сторону Пекина, предостерегает глава «Германо-российского форума»: «А потом, когда в Америке снова выберут неправильного президента — а такое вполне может произойти —мы европейцы неожиданно окажемся в этом мире в полном одиночестве». При этом Платцек убеждён, что глава Кремля Владимир Путин — подходящий кандидат для выстраивания доверительных и стабильных отношений. По его словам, он либеральнее, чем многие его соотечественники: «Надежда на то, что с его уходом всё сразу изменится к лучшему, может оказаться большой ошибкой». «В последние десятилетия Путин дал достаточно ясно понять, чего он хочет для своей страны. Поэтому я призываю воспользоваться шансом, который у нас с ним есть, для того, чтобы всё же продвинуться на несколько шагов вперёд», — заключает немецкий политик.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).