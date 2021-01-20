24 канал: США ввели санкции против украинской компании за транспортировку нефти из Венесуэлы

16:45
Канчельскис: в Италии может начаться новая футбольная жизнь Кокорина
Бывший полузащитник сборной России по футболу и английского «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказал мнение об интересе итальянской «Фиорентины» к форварду «Спартака» Александру Кокорину.
16:43
В МЧС заявили о локализации пожара в Красноярске
В МЧС заявили, что спасатели локализовали возгорание, охватившее два этажа производственного здания по улице Монтажников в Красноярске.
16:41
В Нижегородской области направят 4,5 млрд рублей на поддержку АПК в 2021 году
В Нижегородской области планируют направить 4,5 млрд рублей федеральных и региональных субсидий на поддержку предприятий агропромышленного комплекса и развитие сельских территорий в 2021 году.
16:40
Число жертв коронавируса в Африке превысило 80 тысяч
Представительство Всемирной организации здравоохранения в Африке сообщило, что число жертв коронавирусной инфекции COVID-19 в регионе превысило 80 тыс.
16:40
Хохлов посоветовал Кокорину перейти в «Фиорентину»
Бывший главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов высказал мнение об интересе итальянской «Фиорентины» к форварду «Спартака» Александру Кокорину.
16:37
Иммунолог рассказал, при каких условиях можно делать вакцинацию
Иммунолог Валерий Черешнев рассказал, при каких условиях можно делать вакцинацию.
16:36
Вирусолог рассказал, когда лучше всего сделать прививку от COVID-19
Профессор вирусологии, автор книги «Вирусолог: цена ошибки» Александр Чепурнов рассказал, когда лучше всего сделать прививку от COVID-19.
16:35
Юрий Стоянов рассказал, как сделал прививку от COVID-19
Народный артист России Юрий Стоянов рассказал, как сделал прививку от COVID-19.
16:34
Ракета Falcon 9 со спутниками Starlink стартовала в США
Ракета-носитель Falcon 9 с 60 микроспутниками Starlink на борту стартовала с космодрома на мысе Канаверал.
16:33
Пьер Ришар рассказал о фильме «Кроличья лапа»
Французский актёр Пьер Ришар рассказал о фильме Наны Джорджадзе «Кроличья лапа», в котором он сыграл деда главного героя — винодела по профессии.
16:32
Трамп вместе с супругой покинули Белый дом и отправились во Флориду
Завершающий свой президентский срок Дональд Трамп и его супруга Меланья покинули Белый дом. Как сообщает Associated Press, Трамп не будет посещать инаугурацию избранного президента Джо Байдена, вместо этого он направится во Флориду.
16:26
Володин заявил об отсутствии в Госдуме данных о втором гражданстве у депутатов
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что у нижней палаты парламента нет данных о втором гражданстве у депутатов.
16:26
В Центре Гамалеи оценили возможность применения «Спутника V» беременными
Заместитель директора Центра Гамалеи Минздрава России, руководитель группы по созданию российской вакцины от коронавируса «Спутник V», член-корреспондент РАН Денис Логунов оценил возможность применения этой вакцины беременными.
16:25
В ОНК сообщили об условиях содержания в СИЗО главы «Инвестнефтетрейда» Сергея Невского
Арестованный по делу о взятке гендиректор компании «Инвестнефтетрейд» Сергей Невский, содержащийся в СИЗО-5 Москвы, недоволен качеством еды и не получает заказов из тюремного интернет-магазина. Об этом он заявил членам ОНК, посетившим изолятор с проверкой.
16:24
Миранчук впервые вошёл в стартовый состав «Аталанты» на матч Серии А
Бергамская «Аталанта» объявила стартовый состав команды на перенесённый матч 10-го тура итальянской Серии А с «Удинезе».
16:22
В Нидерландах предложили ввести комендантский час из-за коронавируса
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте предложил парламенту ввести в стране комендантский час с 22 января из-за ситуации с коронавирусом.
16:19
Киркоров обжалует запрет на въезд в Литву
Певец Филипп Киркоров обжалует в суде решение властей Литвы запретить ему въезд в страну на пять лет, заявил адвокат Александр Добровинский.
16:13
В Подмосковье прививку от COVID-19 сделали более 31 тысячи человек
В Московской области вакцину от COVID-19 сделали более 31 тыс. человек. Работает 93 пункта вакцинации.
16:12
В кабмине ФРГ прокомментировали санкции США по «Северному потоку — 2»
Позиция правительства Германии по «Северному потоку — 2» на фоне новых санкций США не изменилась, заявила представитель кабмина ФРГ Мартина Фиц.
16:12
Байден снимет запрет на въезд в США граждан ряда преимущественно мусульманских стран
Избранный президент США Джо Байден намерен отменить ограничения на въезд в США для граждан ряда стран с преимущественно мусульманским населением и стран Африки. Ранее они были введены администрацией главы государства Дональда Трампа.
16:11
Кадыров рассказал о пустом списке действующих в Чечне террористов
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что после ликвидации боевика Аслана Бютукаева список действующих в регионе террористов закончился.
16:09
Федерации бокса и регби России заключили соглашение о сотрудничестве
Федерация бокса России и Федерация регби России заключили соглашение о сотрудничестве в рамках проекта «ТопБЛОГ».
16:05
Эксперт рассказал, как наладить режим сна после COVID-19
Алексей Мелехин, кандидат психологических наук, психоаналитик, сомнолог, клинический психолог высшей категории, доцент, рассказал, как наладить режим сна после COVID-19.
16:04
В МВД рассказали о ситуации с преступностью в России
Количество преступлений в России в 2020 году увеличилось на 1%, а по тяжким и особо тяжким деяниям — на 14%. Об этом заявила официальный представитель российского МВД Ирина Волк.
15:51
Врач ФЛГР назвал возможную причину массового обморожения лыжников во время гонки в Швейцарии
Главный врач Федерации лыжных гонок России Роман Эрлихман высказал мнение об инциденте с массовым обморожением участников лыжной гонки «Ла Диагонела» в Швейцарии.
15:50
Глава МИД Ирана в ближайшее время посетит Россию и ещё ряд стран
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф на следующей неделе посетит с визитом Азербайджан, Россию, Армению и Грузию.
15:39
Жулин объяснил отсутствие Синициной и Кацалапова среди участников командного турнира
Александр Жулин, тренер чемпионов Европы в танцах на льду Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, прокомментировал отсутствие его подопечных в списке участников предстоящего командного турнира в Москве.
15:34
Исследования вакцины «Спутник V» среди детей пройдут в течение 2021 года
Заместитель директора центра им. Гамалеи Денис Логунов заявил, что исследования вакцины от коронавируса «Спутник V» среди детей пройдут в течение 2021 года.
15:22
Около 30 депутатов Госдумы сделали прививку от коронавируса
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что около 30 депутатов уже сделали прививку от коронавирусной инфекции COVID-19.
15:18
Нурмагомедов: в ближайшее время у меня даже нет планов насчёт UFC
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов высказался по поводу разговоров о его возможном возвращении в октагон.
15:14
НАК: уничтоженный в Чечне Бютукаев причастен к теракту в Домодедове
Уничтоженный в Чечне главарь банды Аслан Бютукаев причастен к теракту в Домодедове в 2011 году, об этом заявили в Национальном антитеррористическом комитете.
15:10
СМИ: Кокорин заинтересован в переходе в «Фиорентину»
Форвард московского «Спартака» Александр Кокорин заинтересован в возможном переходе в итальянскую «Фиорентину».
15:08
В Кремле прокомментировали расследование о «дворце Путина»
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал расследование Алексея Навального о «дворце Владимира Путина» в Геленджике.
15:07
В Минобороны оценили сотрудничество со странами Азиатско-Тихоокеанского региона
Заместитель министра обороны России Александр Фомин в интервью RT рассказал о сотрудничестве с государствами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).
15:06
В Красноярске произошёл пожар в производственном здании
В Красноярске загорелись два этажа производственного здания.
15:03
Халили стал четвёртым в индивидуальной гонке на этапе Кубка IBU в Арбере
Россиянин Карим Халили занял четвёртое место в индивидуальной гонке на 15 км на втором этапе Кубка IBU в немецком Арбере.
14:58
В Подмосковье дорожные службы перешли на режим повышенной готовности
Дорожные службы Московской области перешли на режим повышенной готовности в связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий в регионе.
14:56
Гольфист Вудс перенёс операцию на спине и может не попасть на ОИ в Токио
Знаменитый американский гольфист Тайгер Вудс перенёс операцию на позвоночнике.
14:48
МЧС предупредило о лавиноопасности в горах Карачаево-Черкесии
В горах Карачаево-Черкесии выше 2 тыс. метров с 20 по 22 января существует вероятность схода лавин. Об этом предупредили в региональном управлении МЧС России.
14:47
Капелло высказался о возможном переходе Кокорина в «Фиорентину»
Бывший главный тренер сборной России по футболу Фабио Капелло высказал мнение об интересе итальянской «Фиорентины» к форварду «Спартака» Александру Кокорину.
14:43
Число выявленных случаев COVID-19 в Румынии превысило 700 тысяч
В Румынии за прошедшие сутки было выявлено 3 тыс. новых случаев COVID-19, в результате чего общее число зарегистрированных больных коронавирусом в стране достигло 700 898.
14:42
Матвиенко прокомментировала идею о введении ковидных паспортов
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировала идею о введении в России ковидных паспортов.
14:31
В ВОЗ заявили об огромной нехватке вакцин от коронавируса в мире
Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила в эфире телеканала «Россия 24» об огромной нехватке вакцин от коронавируса в мире.
14:26
Месси и Роналду вошли в команду года по версии УЕФА
Пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвала состав символической команды 2020 года.
14:22
Байден намерен подписать несколько указов в первый день президентства
Избранный президент США Джо Байден намерен подписать несколько указов в первый день вступления в должность.
14:18
Представитель ВОЗ намерена вакцинироваться от коронавируса в России
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович намерена вакцинироваться от коронавирусной инфекции COVID-19 в Российской Федерации.
14:17
Минфин рассказал о дефиците бюджетов регионов России в 2020 году
Министерство финансов России рассказало об объёме дефицита бюджетов регионов России в 2020 году.
14:16
Иммунолог оценил ситуацию с пандемией
Врач аллерголог-иммунолог, профессор Владимир Прокопенко оценил ситуацию с пандемией.
14:16
В Челябинской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
В Челябинской области за сутки зафиксировали 297 случаев инфицирования COVID-19, заявили в региональном оперативном штабе.
14:14
Путин поздравил Кадырова с уничтожением банды Бютукаева
Президент России Владимир Путин пообщался с главой Чечни Рамзаном Кадыровым по телефону и поздравил его и других участников операции с уничтожением банды Аслана Бютукаева. Все участники операции будут представлены к государственным наградам.