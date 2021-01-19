Вести: украинцев призывают не платить за коммуналку из-за «тарифного геноцида»

Протесты против повышения тарифов на коммунальные услуги заставили украинское правительство пойти на незначительные уступки, однако, считают эксперты, разбушевавшийся из-за «тарифного геноцида» народ успокоить не так и просто. Как пишут «Вести», уже сейчас звучат призывы вообще не платить за коммуналку с 1 февраля, однако, по мнению специалистов, эта идея может привести к фатальным последствиям.

Протесты против повышения тарифов на газ, электроэнергию и прочие коммунальные услуги, прокатившиеся по всей Украине, заставили правительство пойти на незначительные уступки. Как пишут «Вести», кабинет министров всё-таки установил с февраля цену на газ в 6,99 ггривен за кубометр, а также пообещал компенсировать расходы на электроэнергию для некоторых категорий, ранее лишённых льгот. Но успокоить разбушевавшийся из-за повышения тарифов народ не так и просто, и уже сейчас звучат призывы вообще не платить за коммуналку с 1 февраля.

Как отмечает издание, по словам премьера Дениса Шмыгаля, со следующего месяца цена на газ для потребителей не сможет превышать 6,99 гривен. В среднем стоимость газа для бытовых потребителей снизят на 30%, а для некоторых — даже на 40%. Однако, как отметил в разговоре с «Вестями» глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, потребителям рано радоваться. Подобное решение кабмина больше похоже на действие пожарных: потушить огонь, в данном случае — огонь протестов против повышения тарифов. На самом деле оно мало что изменит.

«Такой подарок в конце зимы, на один-два месяца, — это как-то даже обидно выглядит. Более того, по всей стране не удастся сделать сумму платежей за газ и его транспортировку одинаковой, поскольку схемы, по которой должны работать облгазы, нет. Правительству надо заставить их продавать газ по одной цене, но это нереально, потому что они пойдут в суд, а потом обратятся в кабмин за компенсацией, если купили газ дороже 6,99 гривен. Это постановление загоняет облгазсбыты в убытки», — рассказывает Олег Попенко.

Директор Института энергетических исследований Дмитрий Марунич убеждён, что решение приняли исключительно на фоне протестов. Чтобы снизить тарифы по стране на длительный период, нужно переписывать законы и прочие постановления.

Кроме того, эксперты уверены, что такая конфетка от правительства не успокоит протесты. Каждый день на площади в городах выходят украинцы с требованием прекратить тарифный геноцид. А в интернете уже звучат призывы не платить за коммуналку с 1 февраля. Более того, активисты даже объединились в координационный совет по тарифной борьбе.

«Есть государство, задача которого решать проблемы своих людей. Но на протяжении последних шести лет люди в государстве столкнулись с процессами, которые привели к обеднению, разорению украинских семей, к их выезду за границу и так далее. А государство должно позаботиться о том, чтобы граждане не были за чертой бедности, и продавать им товары, к примеру газ, по минимальной, лояльной цене. И нормальное бы государство посмотрело, сколько добывается газа, как он расходуется, сколько потребляют люди — на еду и отопление. За 2020 год добыли около 22 миллиардов кубометров, на людей же тратится 15 миллиардов кубов, значит государство должно украинский газ направить людям. Себестоимость украинского газа — 3 гривны за куб, 2 гривны — налоги. И если сделать тариф 3,5 гривны за куб, то 50 копеек должно идти на развитие газодобычи.

Но этого не делают, потому что человек Порошенко, глава НКРЭКУ Вовк, объявил, что нет смысла продавать украинский газ дёшево, когда его можно продать дорого. Вот это и есть антигосударственная, барыжная политика, которую сегодня подхватили Зеленский и его правительство. Украинский газ идёт владельцам облгазсбытов, теплокоммунальных монополий по низкой цене, а нам продаётся по цене, якобы привязанной к Европе. Нам внушают мысль о том, что мы газ покупаем в Европе и должны его там покупать», — говорит «Вестям» глава «Публичного аудита» Максим Гольдарб.

То же, по его мнению, касается электроэнергии. В первую очередь должен развиваться дешёвый атом, а не наоборот. А средняя цена для населения должна быть 1–1,10 за кВт.

«А самая действенная мера — не платить по драконовским тарифам. Если на несколько месяцев задержатся платежи, правительство поймет, что люди не шутят, и только тогда сядет за стол переговоров», — считает эксперт.

Впрочем, по мнению Олега Попенко, идея не платить может привести к фатальным последствиям, ведь водоканал, теплокоммунэнерго должны расплачиваться за то же электричество. И если не заплатить вовремя, последуют серьёзные проблемы.

«Сегодня должников где-то до 12 процентов, если до 25 процентов населения не заплатят, это приведёт к коллапсу всей жилищно-коммунальной системы. Если месяц не заплатить теплокоммунэнерго, они просто остановятся, и это приведёт к замораживанию городов», — отметил Потапенко.