Не хватало печенек Нуланд: американский журналист рассказал, чем штурм Капитолия отличался от «майдана»

Американцам следует задуматься, что «восстание» и «переворот» в виде штурма Капитолия — то же самое, что США долгие годы поддерживают в других регионах, вроде Гонконга или Ливии, заявил в интервью CGTN журналист Макс Блюменталь. По его словам, события в Вашингтоне напомнили ему «майдан»: правые силы при поддержке элит штурмуют центр власти — не хватало только, чтобы представитель Госдепа Виктория Нуланд раздавала участникам погромов печеньки, как это было в Киеве.

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МАКС БЛЮМЕНТАЛЬ, американский журналист, главный редактор The Grayzone: Очень рад.

Давайте поговорим о четырёх годах антикитайской политики Трампа и Помпео. Какие институты или личности, на ваш взгляд, за последние четыре года стояли за продвижением антикитайской кампании администрации Трампа? Такой подход ведь многие сочли фанатичным, и, по сути, он ознаменовал новую холодную войну, новую «красную панику».

МАКС БЛЮМЕНТАЛЬ: Должен отметить, что Майк Помпео, и Дональд Трамп, и Мэтью Поттинджер разжигают новую холодную войну. И дома, среди американских правых, для этого сложилась достаточно благодатная почва, потому что в отличие от России Китай — социалистическая страна. Поэтому здесь в дело вступает идеологический конфликт, который ультракапиталистическая администрация правого толка может «продать» своему электорату в США.

Новая холодная война с Китаем послужила на пользу внутренним политическим целям Трампа. Но ведь ещё есть военная разведка, конгресс, прослойка аналитических центров в Вашингтоне, которые финансируются военно-промышленным комплексом и иностранными правительствами. Также есть определённый слой американской интеллигенции, которая выступает в поддержку этой новой холодной войны. Они в ней заинтересованы. Им выгодно, когда у США есть, как они это называют, «почти равный» соперник — крупное, могущественное государство, которое Америке нужно сдерживать.

Благодаря этой новой холодной войне с Китаем в их карманы поступает куча денег. И это будет продолжаться и при администрации Байдена, которая, как мне кажется, будет развивать подход гуманитарных вмешательств, фокусирующихся на Гонконге, Синьцзяне и Тибете, чтобы сыграть на чувствах легковнушаемого среднего класса либералов с обоих побережий США и заставить их поверить, что эта агрессивная война Америки ради сдерживания Китая и правда каким-то образом связана со спасением невинных людей от диктаторского режима.

Действительно ли они хотят пожертвовать выживанием всего мира ради безумного соперничества великих держав или нет, такая ситуация выгодна только небольшой прослойке их элиты. К сожалению, на данный момент никто ни в одной из двух партий, ни в их электорате, не задумывается над этим.

Если говорить о позиции Америки в отношении Тайваня, Гонконга, Южно-Китайского моря, Синьцзяна и Тибета, как вы думаете, какая доля этой политики или этих позиций строится на идеалах, постоянной системе ценностей США, принципах свободы для всех людей? И какая доля этой политики, по вашему мнению, исходит из намерений американской элиты сдержать подъём Китая и сохранить превосходство Соединённых Штатов?

МАКС БЛЮМЕНТАЛЬ: Прежде всего подчеркну, что большинство американцев не понимают историю Китая. Они не знают, что такое «столетие унижений», не понимают историю некогда колонизированного государства, не понимают, каково было стране, которой долгое время пришлось жить в осаде. Они не понимают, почему такие регионы, как Тибет, Синьцзян, Гонконг и Тайвань, представляют для Китая такое большое стратегическое значение, потому что опять-таки не понимают, что США, Великобритания и их союзники пытались использовать эти регионы, чтобы «балканизировать» Китай, окружить его с целью заставить Пекин пойти на большие уступки, если даже не на смену режима.

США остро чувствуют угрозу со стороны усиливающейся социалистической партии (в Китае. — ИноТВ), которая сумела создать крупнейшую в мире экономику на её «командных высотах», являясь при этом моделью, отличной от американского монополистического капитализма, или что мы бы назвали неолиберализмом. Так что США ведомы исключительно своими холодными расчётами и интересами — теми же, из которых была написана «длинная телеграмма» Джорджа Кеннана, призывающая к сдерживанию Советского Союза.

Гибридную войну с Китаем продвигают американской общественности под прикрытием ценностей, которые бы находили отклик у разных слоёв населения и возрастов. Так, рабочим из штатов Ржавого пояса, которые поддерживают Трампа, говорят, что это Китай забирает их рабочие места, а не олигархия решила отправить эти рабочие места за границу, вместо того чтобы оставить их в США. А прогрессивным молодым людям на побережьях рассказывают, как Китай содержит миллионы представителей меньшинств в концентрационных лагерях и не любит Далай-ламу, этого великого духовного целителя. То, что он был ресурсом ЦРУ, можно опустить. При этом — никакого понимания, какую роль Тибет сыграл в той войне с Китаем.

Как считаете, существуют ли двойные стандарты, когда мы слышим, как американские политики говорят о «внутренних террористах», по сравнению с тем, как они отзываются об участниках выступлений в других регионах, таких как Гонконг?

МАКС БЛЮМЕНТАЛЬ: Американцам следует задуматься над тем фактом, что то, что произошло в Капитолии и что они называют «переворотом», «восстанием», «предательством», «ужасной толпой», — и есть то самое, что США поддерживали в Гонконге, по всей Венесуэле, в Никарагуа, в Сирии, в Ливии, везде, где Соединённые Штаты хотят смены режима.

Они превращают в своё оружие правых фанатиков, используют их, готовят, агитируют, поощряют. И те штурмуют здания парламентов, как они это сделали в Гонконге, громят всё внутри и пугают законодателей. Кстати, в разгар того набега на Капитолий, когда у меня руки тряслись, я написал в своём Twitter, что всё это мне очень напоминает, что я видел на площади Майдан Незалежности в Киеве, на Украине. Все эти правые силы, пытающиеся штурмом взять центр власти. Единственное, чего не хватало, — чтобы помощник госсекретаря Виктория Нуланд…

Дама с «печеньками»!

МАКС БЛЮМЕНТАЛЬ: Именно. Чтобы она раздавала эти печеньки погромщикам, как она это делала на Майдане. Или как когда сенатор-демократ Крис Мёрфи, выдающийся либерал из штата Коннектикут, лично посетил Майдан и стоял на одной сцене с членом крайне-правой социал-национальной партии, поддерживая участников выступлений. В этом столько лицемерия.

Дата выхода в эфир 17 января 2021 года.